iPhone arama kaydetme uzun zamandır mümkündü ancak her zaman üçüncü taraf bir kayıt uygulaması gerekiyordu. Şimdi ise Apple, iOS 18 ile birlikte sunulan Apple Intelligence yapay zeka aracılığıyla kullanılabilen yerleşik arama kayıt özelliğini tanıttı. iPhone arama kaydetme nasıl yapılır? Türkiye’de kullanılabilir mi? iOS 18 arama kaydetme nasıl kullanılır?

iPhone Arama Kaydetme Nasıl Yapılır? iOS 18 ile Gelen Özellik

Apple’ın geçtiğimiz Pazartesi günü WWDC 2024‘te yaptığı duyruya bakarsak, yeni arama kayıt seçeneği canlı bir görüşme sırasında ekranda görünecek. Kayıt düğmesine dokunulduğunda kayıt başlatılacak ve hem siz hem de diğer kişi aramanın kaydedildiği konusunda uyarılacak. Bir ses dalgası kaydın ses seviyesini gösterirken, bir zamanlayıcı da kaydın ne kadar süredir devam ettiğini gösterecek. Peki iPhone arama kaydetme nasıl yapılır.

iPhone Arama Kaydetme Nasıl Yapılır?

iPhone’unuzda telefon uygulamasına gidin ve arama yapmak istediğiniz kişiyi seçin

Arama yaptıktan sonra altta çıkan tuş takımında “arama kaydetme” butonuna tıklayın

butonuna tıklayın Hem siz hem de karşıdaki kişi kayıttan haberdar olacak ve kayıtlar sesli notlar uygulamasına gidecek

İşiniz bittiğinde kayıt, ses kaydını oynatabileceğiniz Sesli Notlar uygulamasına gönderiliyor. Bir nottan ses kaydı da başlatabiliyorsunuz. Yapay zeka destekli Apple Intelligence teknolojisi sayesinde kayıt, daha sonra okumanız için otomatik olarak yazıya dökülüyor. Ayrıca, konuşmanızdaki önemli konulara ve yorumlara odaklanmak için yapay zekadan görüşmeyi özetlemesini isteyebiliyorsunuz.

Kayıt ve Transkripsiyon (Metne Dönüştürme) Türkçe Kullanılabiliyor mu?

Arama kaydı ve kaydın metin hali ileride başvurmak üzere nota kaydediliyor. Daha sonra size verilen transkriptte belirli bir metni arayabilir ve hatta konuşmanın bazı kısımlarını diğer notlarla birleştirebilirsiniz. Transkripsiyon özelliği İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Japonca, Mandarin Çincesi, Kantonca ve Portekizce dillerini destekleyecek. iOS 18 arama kaydı özelliğinde Türkçe desteği yok.

iPhone Arama Kaydetme Uygulamaları

Şimdilik iPhone’da doğrudan arama kaydı yalnızca TapeACall, Call Recorder Pro, Rev Voice Recorder, Easy Voice Recorder ve Google Voice (yalnızca gelen aramalar) gibi uygulamalar aracılığıyla mümkün. Ancak üçüncü taraf uygulamaların çoğu ya sınırlı ya da ücret talep ediyor. Yerleşik çağrı kaydı daha basit ve daha sorunsuz olmayı vaat ediyor.

Mevcut Üçüncü Taraf iPhone Arama Kaydı Uygulamaları

TapeACall : Gelen ve giden aramaları kaydedebilir, ancak tam özellikler için ücretli abonelik gerektirir.

: Gelen ve giden aramaları kaydedebilir, ancak tam özellikler için ücretli abonelik gerektirir. Call Recorder Pro : Basit arayüzü ile kullanıcı dostu, ancak kayıt süresi sınırlıdır ve tam özellikler için ödeme yapılması gerekir.

: Basit arayüzü ile kullanıcı dostu, ancak kayıt süresi sınırlıdır ve tam özellikler için ödeme yapılması gerekir. Rev Voice Recorder : Kaliteli ses kaydı sunar, ancak transkripsiyon hizmeti ücretlidir.

: Kaliteli ses kaydı sunar, ancak transkripsiyon hizmeti ücretlidir. Easy Voice Recorder : Kullanımı kolay ve çeşitli ses formatlarını destekler, ancak arama kaydı özellikleri sınırlıdır.

: Kullanımı kolay ve çeşitli ses formatlarını destekler, ancak arama kaydı özellikleri sınırlıdır. Google Voice: Yalnızca gelen aramaları kaydedebilir ve sınırlı işlevsellik sunar.

iOS 18 Arama Kaydetme Avantajları

iOS 18 ile gelen yerleşik arama kaydetme özelliği, kullanıcılar için birçok avantaj sunar:

Kolay Erişim: Arama kaydetme seçeneği doğrudan arama ekranında görünecek, bu da kullanım kolaylığı sağlar.

Arama kaydetme seçeneği doğrudan arama ekranında görünecek, bu da kullanım kolaylığı sağlar. Yüksek Güvenlik: Apple’ın güvenlik standartları ile korunur ve hem siz hem de karşı taraf aramanın kaydedildiği konusunda bilgilendirilir.

Apple’ın güvenlik standartları ile korunur ve hem siz hem de karşı taraf aramanın kaydedildiği konusunda bilgilendirilir. Yapay Zeka Destekli Transkripsiyon: Kaydınız otomatik olarak yazıya dökülür, böylece önemli notlar almanız kolaylaşır.

Kaydınız otomatik olarak yazıya dökülür, böylece önemli notlar almanız kolaylaşır. Çoklu Dil Desteği: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Japonca, Mandarin Çincesi, Kantonca ve Portekizce gibi dillerde transkripsiyon yapabilir.

iOS 18 Ne Zaman Gelecek?

iOS 18 şu anda geliştirici beta sürümü olarak Apple Geliştirici Hesabı olanların kullanımına açık. Ancak, yapay zeka tabanlı Apple Intelligence bu sonbaharda gelecek bir beta sürümünde gelene kadar kayıt ve transkripsiyon özelliğini deneyemeyeceksiniz. Bu yeni özellikler, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmek için tasarlanmış olup, iPhone kullanıcılarına daha fazla esneklik ve işlevsellik sunacak.

Sonuç

iPhone arama kaydetme özelliği, iOS 18 ile birlikte büyük bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü taraf uygulamalara duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran bu yerleşik özellik, kullanım kolaylığı ve güvenliği ile dikkat çekiyor.

Yapay zeka destekli transkripsiyon ve çoklu dil desteği gibi ek avantajlar da kullanıcıların günlük yaşamlarını ve iş süreçlerini daha verimli hale getirecek. Ancak ne yazık ki, Türkçe desteği yok. iOS 18’in bu sonbaharda tam sürüm olarak piyasaya sürülmesiyle birlikte, iPhone kullanıcıları bu yeni özellikleri deneyimleyebilecekler. İlerleyen dönemlerde Türkçe desteğinin gelmesi de muhtemel.

İlginizi Çekebilir: iOS 18 beklerken iOS 17.6 çıktı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iPhone arama kaydetme Türkçe olmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!