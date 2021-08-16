Son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok, kripto para sektörüne adım atıyor. Geçtiğimiz aylarda platformda adı geçen SafeMoon ve Dogecoin bazı kripto paraların değerlerinde ciddi bir artış yaşanmıştı. Platform şimdi ise direkt olarak blok zincir ve kripto para şirketleri ile ortaklık kuruyor. TikTok ile blok zincir tabanlı müzik platformu ortaklığı, blok zincir teknolojisinin her alandan benimsenmeye devam ettiğini gösteriyor.

Bir Rolling Stone raporuna göre TikTok, blok zincir tabanlı kripto para projesi Audius ile ortaklık imzaladı. Audius müzik platformunu kullanan sanatçılar artık müziklerini “TikTok Sesleri” bölümü altında yayınlayabilecekler.

Audius, ilk olarak Ethereum tabanlı POA ağında başlatılmış ancak ekim ayında proje nispeten daha yüksek verimli rakibi olan Solana’ya geçiş yapmıştı. Bu ayın başlarında aylık beş milyon kullanıcıya ulaştığını duyuran Audius’un bu büyüklüğü, onu blok zincir teknolojisiyle desteklenen en yaygın kullanılan uygulamalardan biri haline getirdi. Audius, az bilinen sayısız sanatçının yanı sıra, Amerikan DJ Skrillex gibi bazı büyük isimleri de çekmeyi başardı. Dünyada oldukça popüler olan video akış platformu TikTok’un da hatrı sayılır olan büyüklüğü göz önüne alındığında, imzalanan ortaklık her iki platform için oldukça iyi gelişmelere kapı açacak gibi görünüyor.

Bir diğer popüler müzik uygulaması olan Spotify, sanatçılara ödediği düşük ücretler nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekiyor. TikTok bunun üzerine Spotify ile ortaklık kurmuştu. Audius, sanatçılara stake yoluyla kazanç elde etmek için kullanılabilecekleri AUDIO isimli kendi kripto para birimini sunuyor. Dileyen sanatçılar direkt olarak AUDIO ile ödeme alabiliyor, dileyenler de staking yapabiliyor. Ayrıca geçtiğimiz mart ayında Audius, platforma NFT entegrasyonu sağlanacağını duyurdu.