Kripto Para
TikTok ile blok zincir tabanlı müzik platformu ortaklığı!
Son dönemlerin en popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok, kripto para sektörüne adım atıyor. Geçtiğimiz aylarda platformda adı geçen SafeMoon ve Dogecoin bazı kripto paraların değerlerinde ciddi bir artış yaşanmıştı. Platform şimdi ise direkt olarak blok zincir ve kripto para şirketleri ile ortaklık kuruyor. TikTok ile blok zincir tabanlı müzik platformu ortaklığı, blok zincir teknolojisinin her alandan benimsenmeye devam ettiğini gösteriyor.
Bir Rolling Stone raporuna göre TikTok, blok zincir tabanlı kripto para projesi Audius ile ortaklık imzaladı. Audius müzik platformunu kullanan sanatçılar artık müziklerini “TikTok Sesleri” bölümü altında yayınlayabilecekler.
Audius, ilk olarak Ethereum tabanlı POA ağında başlatılmış ancak ekim ayında proje nispeten daha yüksek verimli rakibi olan Solana’ya geçiş yapmıştı. Bu ayın başlarında aylık beş milyon kullanıcıya ulaştığını duyuran Audius’un bu büyüklüğü, onu blok zincir teknolojisiyle desteklenen en yaygın kullanılan uygulamalardan biri haline getirdi. Audius, az bilinen sayısız sanatçının yanı sıra, Amerikan DJ Skrillex gibi bazı büyük isimleri de çekmeyi başardı. Dünyada oldukça popüler olan video akış platformu TikTok’un da hatrı sayılır olan büyüklüğü göz önüne alındığında, imzalanan ortaklık her iki platform için oldukça iyi gelişmelere kapı açacak gibi görünüyor.
Bir diğer popüler müzik uygulaması olan Spotify, sanatçılara ödediği düşük ücretler nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekiyor. TikTok bunun üzerine Spotify ile ortaklık kurmuştu. Audius, sanatçılara stake yoluyla kazanç elde etmek için kullanılabilecekleri AUDIO isimli kendi kripto para birimini sunuyor. Dileyen sanatçılar direkt olarak AUDIO ile ödeme alabiliyor, dileyenler de staking yapabiliyor. Ayrıca geçtiğimiz mart ayında Audius, platforma NFT entegrasyonu sağlanacağını duyurdu.
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Kripto Para
Walmart kripto para birimi ürün liderlerini işe alıyor!
Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu perakende devi Walmart, kripto para birimi ve dijital ürünler için lideri işe alıyor.
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Resmi işe alım bilgilerine göre Walmart , ürün veya proje yönetimi ve teknoloji ticarileştirme konusunda on yıldan fazla deneyime sahip olan ve kripto para birimi ve bununla ilgili teknolojilere ilişkin derinlemesine bir anlayışa sahip yetenekler bulmayı amaçlıyor.
Walmart’ın arayışta olduğu dijital para birimi veya kripto para birimi yöneticisi olarak bu pozisyon, esas olarak Walmart’ın dijital para birimi stratejisini formüle etmek ve teşvik etmekten ve ürün yol haritasının her adımını denetlemekten ve yürütmekten sorumlu olacak. Görev tanımı ayrıca müşteri eğilimlerini belirlemek ve ilgili yatırımları planlamak için blok zinciri ile ilgili teknolojilerin kullanımını da içermekte.
Küresel perakende devi Walmart, müşterilerine daha iyi bir hizmet sunabilmek ve daha çeşitli ve uygun ödeme kanalları sağlamak için dijital para stratejisini geliştirmeye de kendini adamıştır. Kripto para birimleri ile ilgili diğer şirketler ile işbirliği içerisindedir ve yatırımı teşvik eder. Ayrıca Walmart, 2019 yılında Facebook’un Libra (yeni adıyla Diem) dijital parasına benzer şekilde kendi dijital parasını geliştirmek için bir patent de açmıştır.
Walmart, kendi dijital parasının perakende şirketlerinde kullanılan bir token için geçerli olabilecek özelliklere sahip olacağını da belirtti. Walmart’ın önemli farkı, önerilen kripto para biriminin, kullanıcıların finansal rezervleri tutması için sıfır veya düşük ücretli bir pazar yeri sağlamasıdır.
Dev şirketlerin kripto para birimlerine yönelik iş süreçleri her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda e-ticaret devi Amazon da yayınladığı bir ilan ile kripto para ve blok zincir yöneticisi arayışında olduğunu duyurmuştu.
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Kripto Para
Mark Cuban ve Elon Musk Dogecoin’i Tekrar Uçuşa Geçirdi
Dogecoin , geçtiğimiz ay kripto para piyasasındaki genel düşüşün ardından en hızlı toparlanan kripto para olarak karşımıza çıktı.
Şu anda 0,34$ seviyesinden işlem gören Dogecoin, 1 hafta içinde %41 dünden beri ise %15 artış göstermiş durumda.
Haftasonu yaşanan bu dalgalanma ise ünlü yatırımcı ve NBA kulüplerinde Dallas Mavericks’in sahibi Mark Cuban’ın Dogecoin’i övmesiyle birlikte ise daha da çok yükseldi. Böyle bir durum meydana geldiği zaman ise hepimizin bildiği ünlü fütüristik girişimci Elon Musk’ta geri durmadı ve o da harekete geçti.
Cuban , 13 Ağustos Cuma günü Dallas Mavericks ürünlerini satın alan taraftarlara, ödemelerini Dogecoin ile yapmaları halinde özel indirimlerden ve kampanyalardan faydalanabileceklerini duyurduğunda ise Dogecoin yükselmeye başlamıştı.
Cuban daha sonra yaptığı bir röportajda “Dogecoin, ödeme aracı olarak kullanılabilecek kripto paraların en güçlüsüdür” dedi. Cuban bu demeçi verdikten hemen sonra manşetlerde yer aldı ve haliyle Dogecoin’de yükseliş üstüne yükselişe geçerek %11’lik bir artış gerçekleştirdi.
Elon Musk ise bütün bunların üstüne Mark Cuban’ın haberine yanıt vererek, “Bir süredir bundan bahsediyorum” yanıtını tweetledi.
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TikTok ile blok zincir tabanlı müzik platformu ortaklığı!
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