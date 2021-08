TikTok 2020’nin En Çok İndirilen Uygulaması Seçildi!

Yeni adidas 4DFWD ve 4DFWD PULSE, yeni 3D baskı teknolojisi ile üretilen hassas orta tabanı ile ileri hareketi ivmelendirerek koşuculara sorunsuz ve keyifli bir performans vadediyor. Carbon’un Digital Light Synthesis™ teknolojsiyle geliştirilen 4DFWD, uzun yıllara dayanan sporcu verileri analiz edilerek tasarlanmış.

Uzun yıllara dayalı sporcu verileri ve 3D baskı teknolojisini bir araya getiren adidas 4DFWD ve 4DFWD Pulse, koşuculara yepyeni bir koşu deneyimi yaşatıyor. Mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulan özel kırmızı ve beyaz renk grubunun ardından, adidas 4DFWD şimdi siyah ve yeşil renk grubu seçenekleriyle tüm dünyada satışa sunuldu.

Dört yılı aşkın süredir Carbon ile ortaklaşa 4D kafes orta taban teknolojisi üzerine çalışan marka, hassas ayarlı 3D baskılı orta tabanlar üretmek için sporcu verileri ve Carbon’un Digital Light SynthesisTM teknolojisinden faydalanıyor. Ayakkabının orta tabanları sporcuların her adımda performansın keyfini çıkarabilmeleri için hassas ayarlama olanağı sağlıyor. adidas, 3D baskı teknolojisini dünyada ilk kullananlar arasında yer alıyor.

Yeni 4DFWD kafes orta tabanı, beş milyon olası kafes yapısı arasından belirlenmiş ve adidas’ın plastik atıkları durdurma taahhüdü doğrultusunda %40 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş. 4DFWD hücre geometrisi ise her adımda öne doğru yumuşak bir geçiş ve ivme etkisi sağlıyor. Taban yere bastığında uygulanan kuvveti oluşturduğu dikey açıyla ileriye doğru yönlendiren orta taban teknolojisi, kullanıcıya pürüzsüz ve kaygan bir geçiş deneyimi yaşatıyor.

adidas yeni 4DFWD lansmanı için ayrıca 10-31 Ağustos tarihleri arasında adidas Runners Istanbul Kaptan ve Koçları liderliğinde kapsamlı antrenman planı ile Take it Forward Challenge’ı duyurdu. Take it Forward ile kullanıcılar adidas Running uygulaması aracılığıyla 30 km mesafeyi tamamlamak üzere meydan okumaya davet ediliyor ve linkten Meydan Okumaya kayıt olunabiliyor.

adidas Running Ürün Müdürü Charlotte Heidmann, 4DFWD ile ilgili: “4DFWD, 4D teknolojisini gerçekten bir üst seviyeye taşıyor ve geleneksel köpük orta tabanlarla mümkün olmayan bir konfor sunmamıza olanak sağlıyor. Carbon, ürün ekiplerimiz ve test uzmanlarımız ile yakından çalışarak, koşucular için benzersiz bir ileri hareket hissi ve pürüzsüz bir geçiş deneyimi yaşatan mükemmel bir kafes orta taban tasarladık.” sözlerinde bulundu.

ADIDAS 4DFWD PULSE ile her adımda yumuşak iniş

4D ve EVA teknolojisini bir araya getirerek her adımda yumuşak bir iniş sağlayan yeni 4DFWD PULSE, baskı tekniği ve hassas konumlandırmasıyla EVA orta taban ile birlikte çalışıyor ve darbe emilimini artıran açılı 4DFWD topuk ile yumuşak bir koşu deneyimi yaşatıyor. 4DFWD’nin tasarımı, temas anında yumuşak bir topuk geçişine dönüşüyor. 4DFWD PULSE’daki üç katmanlı file saya, yan ve lineer hareket için destek sağlıyor ve orta tabanla uyumlu çalışacak şekilde tasarlanan dış tabanla bir araya gelerek koşarken tutuş sağlıyor.

adidas 4DFWD ve adidas 4DFWD PULSE, 12 Ağustos’tan itibaren adidas uygulaması, internet sitesi ve seçili mağazalar aracılığıyla tüm dünyada satışa sunuluyor.