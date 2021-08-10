TikTok 2020’nin En Çok İndirilen Uygulaması Seçildi!

Dijital analitik şirketi App Annie’ye göre TikTok, Facebook Messenger’ı geçerek 2020’de dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu ve en üst sırada yer aldı.

Çin video paylaşım platformu, indirmelerin küresel ilk beşindeki Facebook’a ait olmayan tek uygulama. Kendi ülkesinde, TikTok’un sahibi ByteDance, Çince video uygulaması Douyin ile de en üst sırada yer alıyor.

Şirket, kendi ülkesindeki zirveyi küreselde TikTok ile gördü. Bunu TikTok’un devam eden popülaritesine borçlu oldukları ise aşikar. Bilindiği üzere eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok’u Amerika’da yasaklamaya çalışmıştı. Ancak bu bile uygulamanın popüleritesini eksi yönde etkilemedi.

Facebook’a ait uygulamalar, anketin 2018’de başlamasından bu yana en üst sırada yer aldı ve şirket hala listenin liderliğini elinde tutmaya devam etti. Mark Zuckerberg’ün sosyal medya devi, Facebook’un amiral gemisi uygulamasının yanı sıra WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger ile ilk beşin geri kalanını oluşturdu.

Geçen yıl, o zamanki Başkan Donald Trump, ABD’de TikTok uygulamasının yeni indirmelerini yasaklamak için bir yürütme emri çıkardı. Trump yönetimi, Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişimi olduğu için TikTok’un ulusal güvenlik riski oluşturduğunu iddia etti. Şirket ise iddiaları defalarca yalanladı.

Ana şirket ByteDance’in bir kısmının ABD teknoloji devi Oracle ve perakendeci Walmart’a satılmasıyla sorunu çözecek potansiyel bir anlaşma söz konusuydu. Trump geçici olarak yeşil ışık yaksa da Çin hükümeti asla onaylamadı.

Bu yılın Ocak ayında ABD Başkanı olduğundan beri Joe Biden, Trump’ın yürütme emrini geri çekti.

ABD’deki bu zorluğun üstesinden gelmenin yanı sıra şirket, kullanıcıları çekmek için yeni yollar araştırıyor. Geçen hafta, TikTok’un Snapchat, Facebook ve Instagram’daki işlevlere benzer yeni bir kaybolan hikayeler özelliğini denediği ortaya çıktı.

TikTok hikayeleri, kullanıcıların takip ettikleri hesaplar tarafından gönderilen içerikleri silinmeden 24 saat önceye kadar görmelerini sağlayacak.