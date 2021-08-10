Genel
TikTok 2020’nin En Çok İndirilen Uygulaması Seçildi!
Dijital analitik şirketi App Annie’ye göre TikTok, Facebook Messenger’ı geçerek 2020’de dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu ve en üst sırada yer aldı.
Çin video paylaşım platformu, indirmelerin küresel ilk beşindeki Facebook’a ait olmayan tek uygulama. Kendi ülkesinde, TikTok’un sahibi ByteDance, Çince video uygulaması Douyin ile de en üst sırada yer alıyor.
Şirket, kendi ülkesindeki zirveyi küreselde TikTok ile gördü. Bunu TikTok’un devam eden popülaritesine borçlu oldukları ise aşikar. Bilindiği üzere eski ABD Başkanı Donald Trump TikTok’u Amerika’da yasaklamaya çalışmıştı. Ancak bu bile uygulamanın popüleritesini eksi yönde etkilemedi.
Facebook’a ait uygulamalar, anketin 2018’de başlamasından bu yana en üst sırada yer aldı ve şirket hala listenin liderliğini elinde tutmaya devam etti. Mark Zuckerberg’ün sosyal medya devi, Facebook’un amiral gemisi uygulamasının yanı sıra WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger ile ilk beşin geri kalanını oluşturdu.
Geçen yıl, o zamanki Başkan Donald Trump, ABD’de TikTok uygulamasının yeni indirmelerini yasaklamak için bir yürütme emri çıkardı. Trump yönetimi, Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişimi olduğu için TikTok’un ulusal güvenlik riski oluşturduğunu iddia etti. Şirket ise iddiaları defalarca yalanladı.
Ana şirket ByteDance’in bir kısmının ABD teknoloji devi Oracle ve perakendeci Walmart’a satılmasıyla sorunu çözecek potansiyel bir anlaşma söz konusuydu. Trump geçici olarak yeşil ışık yaksa da Çin hükümeti asla onaylamadı.
Bu yılın Ocak ayında ABD Başkanı olduğundan beri Joe Biden, Trump’ın yürütme emrini geri çekti.
ABD’deki bu zorluğun üstesinden gelmenin yanı sıra şirket, kullanıcıları çekmek için yeni yollar araştırıyor. Geçen hafta, TikTok’un Snapchat, Facebook ve Instagram’daki işlevlere benzer yeni bir kaybolan hikayeler özelliğini denediği ortaya çıktı.
TikTok hikayeleri, kullanıcıların takip ettikleri hesaplar tarafından gönderilen içerikleri silinmeden 24 saat önceye kadar görmelerini sağlayacak.
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ADIDAS 4DFWD: 3D Baskı Teknolojisiyle Adımlar Daha İleri
Yeni adidas 4DFWD ve 4DFWD PULSE, yeni 3D baskı teknolojisi ile üretilen hassas orta tabanı ile ileri hareketi ivmelendirerek koşuculara sorunsuz ve keyifli bir performans vadediyor. Carbon’un Digital Light Synthesis™ teknolojsiyle geliştirilen 4DFWD, uzun yıllara dayanan sporcu verileri analiz edilerek tasarlanmış.
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Uzun yıllara dayalı sporcu verileri ve 3D baskı teknolojisini bir araya getiren adidas 4DFWD ve 4DFWD Pulse, koşuculara yepyeni bir koşu deneyimi yaşatıyor. Mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulan özel kırmızı ve beyaz renk grubunun ardından, adidas 4DFWD şimdi siyah ve yeşil renk grubu seçenekleriyle tüm dünyada satışa sunuldu.
Dört yılı aşkın süredir Carbon ile ortaklaşa 4D kafes orta taban teknolojisi üzerine çalışan marka, hassas ayarlı 3D baskılı orta tabanlar üretmek için sporcu verileri ve Carbon’un Digital Light SynthesisTM teknolojisinden faydalanıyor. Ayakkabının orta tabanları sporcuların her adımda performansın keyfini çıkarabilmeleri için hassas ayarlama olanağı sağlıyor. adidas, 3D baskı teknolojisini dünyada ilk kullananlar arasında yer alıyor.
Yeni 4DFWD kafes orta tabanı, beş milyon olası kafes yapısı arasından belirlenmiş ve adidas’ın plastik atıkları durdurma taahhüdü doğrultusunda %40 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş. 4DFWD hücre geometrisi ise her adımda öne doğru yumuşak bir geçiş ve ivme etkisi sağlıyor. Taban yere bastığında uygulanan kuvveti oluşturduğu dikey açıyla ileriye doğru yönlendiren orta taban teknolojisi, kullanıcıya pürüzsüz ve kaygan bir geçiş deneyimi yaşatıyor.
adidas yeni 4DFWD lansmanı için ayrıca 10-31 Ağustos tarihleri arasında adidas Runners Istanbul Kaptan ve Koçları liderliğinde kapsamlı antrenman planı ile Take it Forward Challenge’ı duyurdu. Take it Forward ile kullanıcılar adidas Running uygulaması aracılığıyla 30 km mesafeyi tamamlamak üzere meydan okumaya davet ediliyor ve linkten Meydan Okumaya kayıt olunabiliyor.
adidas Running Ürün Müdürü Charlotte Heidmann, 4DFWD ile ilgili: “4DFWD, 4D teknolojisini gerçekten bir üst seviyeye taşıyor ve geleneksel köpük orta tabanlarla mümkün olmayan bir konfor sunmamıza olanak sağlıyor. Carbon, ürün ekiplerimiz ve test uzmanlarımız ile yakından çalışarak, koşucular için benzersiz bir ileri hareket hissi ve pürüzsüz bir geçiş deneyimi yaşatan mükemmel bir kafes orta taban tasarladık.” sözlerinde bulundu.
ADIDAS 4DFWD PULSE ile her adımda yumuşak iniş
4D ve EVA teknolojisini bir araya getirerek her adımda yumuşak bir iniş sağlayan yeni 4DFWD PULSE, baskı tekniği ve hassas konumlandırmasıyla EVA orta taban ile birlikte çalışıyor ve darbe emilimini artıran açılı 4DFWD topuk ile yumuşak bir koşu deneyimi yaşatıyor. 4DFWD’nin tasarımı, temas anında yumuşak bir topuk geçişine dönüşüyor. 4DFWD PULSE’daki üç katmanlı file saya, yan ve lineer hareket için destek sağlıyor ve orta tabanla uyumlu çalışacak şekilde tasarlanan dış tabanla bir araya gelerek koşarken tutuş sağlıyor.
adidas 4DFWD ve adidas 4DFWD PULSE, 12 Ağustos’tan itibaren adidas uygulaması, internet sitesi ve seçili mağazalar aracılığıyla tüm dünyada satışa sunuluyor.
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Zaman Çizelgesi
0:00 Giriş
2:00 Direkt güneş ışığı ve ortam ışığı göz sağlığına zararlı mıdır?
5:45 Masa lambaları göz sağlığı için yararlı mıdır?
7:40 Işık kaynağını her zaman üst taraftan mı almak gerekir?
8:20 Hangi renk ışık kullanılmalı?
10:10 LED ışıklar hakkında düşünceniz nedir?
11:36 Televizyonu ortam ışıkları açıkken mi yoksa kapalıyken mi izlemeli?
12:10 Telefonlarda /Tabletlerde olan gece modu göz sağlığı içi faydalı mı?
14:50 Karanlık ortamda bakılan telefon ekranındaki renkli duvar kağıtları göze zararlı mı?
16:50 Yüksek parlaklıkta telefon ekranına bakmak göz için zararlı mıdır?
20:00 Ofis çalışanlarının kullandığı filtreli gözlükler göz için yararlı mı?
25:27 Göz hekimine gitmek için bir sorunumuz olması mı gerekli yoksa düzenli olarak gitmeli miyiz?
30:25 Basit bir göz muayenesi kaç dakika sürer?
31:22 Ne kadar sürede bir göz muayenesi olmalıyız?
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