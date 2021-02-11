Nasıl Yapılır
Spotify ve Youtube Music iPhone’da nasıl varsayılan yapılır?
Spotify, Youtube Music ve diğer müzik uygulamarını varsayılan yapmak iPhone kullanıcılarının bugüne kadar en çok beklediği özelliklerden. Şimdiye kadar, bu yapılamıyordu. Neyse ki, iOS 14.5 bu konuda iyi haberlerle geliyor. Yeni sürümde Siri’ye müzik çaldırmak istediğinizde, hangi uygulamayı kullanacağını seçebileceksiniz. iOS 14.5 şu an için sadece beta olsa da biz bu rehberi sizler için şimdiden hazırladık…
Spotify ve Youtube Music ile sevdiğiniz şarkıları dinleyebileceğiniz, tam kablosuz Bluetooth (TWS) kulaklık listemize bu linkten göz atabilirsiniz.
Varsayılan müzik uygulaması nasıl Spotify yapılır?
- iOS 14.5 kullanıcılara sunulduktan sonra telefonunuzu güncelleyin. Bu özelliği iPad’inizde kullanmak için onu da iPadOS 14.5’e güncellemeniz gerekiyor.
- Siri’den bir şarkı çalmasını isteyin. Örneğin, “Hey Siri, Bir Pesimistin Gözyaşları şarkısını çal” diyebilirsiniz.
- Bunun üzerine Siri size cihazınızdaki bütün müzik uygulamalarını listeleyecek. Sonrasında da, hangisini seçmek istediğinizi soracak.
- Bu listeden Spotify, Youtube Music veya Tidal gibi, istediğiniz uygulamayı seçebileceksiniz.
- Siz uygulamayı seçtikten sonra, Siri sizden uygulama verilerine ulaşmak için izin isteyecek. Bunu onaylamanız gerek.
- Son olarak da seçtiğiniz uygulama ile müzik çalmaya başlayacak. Örneğin, eğer Spotify kullanıyorsanız, ve Spotify’ı seçerseniz istediğiniz şarkıyı artık Spotify’dan dinleyebileceksiniz.
Bu işlemler sonrasında, Siri şarkıyı “Şimdi çalınıyor” penceresinde gösterecek. Hatta müzik dinlediğiniz uygulamanın ismi ve ikonu da bu pencerenin en üst kısmında gözükecek.
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iOS 14.5 güncellemesinden önce, Siri’den başka uygulamaları kullanarak müzik çalmayı istemek mümkündü. Örneğin, “Hey Siri Spotify’da bir şarkı çal” dediğiniz zaman, Siri Spotify’da müzik çalıyordu. Ancak yeni güncelleme sayesinde, artık istediğiniz uygulamayı varsayılan yapıp, Siri’ye sadece “Bir şarkı çal” diyerek direkt olarak şarkıyı Spotify’da dinlemeniz mümkün olacak. Bu sayede, artık Apple Music uygulamasını kullanmak istemeyen kullanıcılar Spotify’a veya diğer müzik uygulamalarına kolayca ulaşacaklar.
Eğer siz de iOS beta sürümlerini kullanıyorsanız, bu özelliği hemen test edebilirsiniz. Ama belirtmeliyiz ki, bazı beta kullanıcılarına bu özellik sunulmadı. İlk aşamada siz de özelliği kullanamazsanız, telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin.
Bitcoin
PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Pancakeswap olarak geçen kripto para swap platformlarında bir deneme yapıyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hep beraber görelim. Kripto para dünyasının son zamanlarda en merak edilen, üzerine en çok konuşulan ve tabii ki en riskli yatırım araçları Swap platformları. Bu platformlarla ilgili şimdiden şehir efsanesine dönen “X500 kazanmış” gibi söylentiler olduğu gibi tüm parasını kaybedenlerin olduğunu da unutmamalısınız.
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PancakeSwap’a 10 Bin TL Yatırdık
Son birkaç ayın en popüler Swap platformu ise kesinlikle PancakeSwap. Sosyal medyada birçok yatırımcı PancakeSwap üzerinde ne kadar para kazandığını paylaşıyor. Bazı yatırımcılar ise bu platformdan ne kadar umutlu olduklarını dile getiriyorlar.
HWP Olarak Biz de PancakeSwap’a Yatırım Yaptık
Konu çok popüler olunca HWP olarak biz de PancakeSwap platformuna yatırım yapma kararı aldık. Daha doğrusu öncelikle platforma nasıl yatırım yapılacağını öğrendik, sonra da 10 bin TL’lik bir yatırım yaptık.
2 Şubat 2021 tarihinde yaptığımız yatırım için belirlediğimiz vade ise 8 Mart 2021. Neden bu tarihi seçtik? Çünkü yaptığımız yatırımı bankaya bir aylık vadeli mevduat olarak yatırsaydık vade bitimi 8 Mart 2021 olacaktı.
O nedenle kendimize ölçüt olarak aylık banka faizinin getirisini ve T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen USD değerini alacağız.
Bu arada unutmadan başta PancakeSwap olmak üzere benzer tüm platformlara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu lütfen unutmayın.
2 Şubat 2021 Yatırım Başlangıcı
1 USD = 7,2 TL
EnPara’da 32 gün vadeli (vade sonu hafta sonuna geldiği için) vade bitişi 8 Mart 2021 olan hesabın getirisi net 143,80 TL
PancakeSwap platformuna giriş yaptığımızda 1 Cake = 2,3 USD
48,727 Cake – BNB çiftini PancakeSwap platformunda bağlayarak Farm yatırıma başladık. Yatırım sonucunda kazanacağımız Cake token’ların tamamını da yine platformun Farms veya Pools bölümlerinde yatırıma aktaracağız.
Cake/BNB çiftinin Binance borsasındaki değerini https://www.binance.com/en/trade/CAKE_BNB adresinden günlük olarak siz de takip edebilirsiniz. Cake’in BNB karşısında değerlenmesi bizim için daha çok kazanç anlamına gelecek.
Ayrıca merak edenler BNB/TRY çiftinin değerini de https://www.trbinance.com/trade/BNB_TRY adresinden günlük olarak takip edebilir. BNB’nin TL karşısında değerlenmesi de bizim için daha çok kazanç anlamına gelecek.
PancakeSwap platformunda yaptığımız yatırımın kârla veya zararla sonuçlanmasını genel anlamda bu iki çiftin (Cake/BNB ve BNB/TRY) hareketi belirleyecek.
1.gün 3 Şubat 2021
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,3 USD
- gün değerlendirmesi: Doların düşmesi olumlu, Cake’in USD fiyatının artmamış olması iyi değil ama en azından düşmemesi sevindirici. Farm ettiğimiz için Cake kazanmaya devam ediyoruz. Yani toplam Cake coin sayımız artıyor bu da sevindirici.
2. gün 4 Şubat
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,3 USD
- gün değerlendirmesi: Değerlendirecek bir şey yok 😊 Ülkemizdeki USD kuru bir önceki günle aynı. Cake’in USD değeri de aynı. Yani değişen bir şey yok!!!
Yanlış!!! Değişen şey sahip olduğumuz Cake sayısı. Her gün düzenli olarak artıyor 😉 Çünkü biz Cake farm ediyoruz 👍
3. gün 5 Şubat
1 USD = 7,1 TL
1 Cake = 2,6 USD
- gün değerlendirmesi: Kurda değişiklik olmaması bizim yaptığımız yatırım için olumlu 👍 Cake fiyatının dolar bazlı artışı olumlu 👍 Her geçen gün Cake sayımızın artması olumlu 😊😊😊
4. gün 6 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 3,0 USD
- gün değerlendirmesi: TCMB hafta sonları kur açıklamıyor ama serbest piyasada gerçekleşen rakamlar bizim pozisyonumuzun aleyhine değil. Üstelik Cake fiyatında da dolar bazlı artışlar var. Dördüncü güne de umutlu uyanıyoruz 😉😉😉 Bir yandan da Cake kazanmaya devam ediyoruz. Ofisteki arkadaşlar iş günleri “Kaç Cake kazandık?” veya “Cake fiyatı ne oldu?” diye sorarken bugün hafta sonu olduğu için kimsenin aklına Cake gelmedi sanırım. Çünkü kimse sormadı 😊
Öte yandan ben PancakeSwap platformundaki Cake BNB çiftinin faiz oranına da toplamda kaç Cake kazandığımıza da bakmıyorum. Hedef 8 Mart 2021 👍 👍 👍
5. gün 7 Şubat
1 USD = Merkez Bankası hafta sonları ve resmi tatillerde kur açıklamıyor
1 Cake = 3,2 USD
- gün değerlendirmesi: Günlük değerlendirmelerin yavaş yavaş eski Türk filmlerindeki iyi aileler tarafından mürebbiyeler eşliğinde yetiştirilen kızların günlüğüne dönmesine korkuyorum. Çünkü sanırım bir süre sonra kısır bir döngüye girecek 😰
Farm’dan ve Pool’dan Cake kazanmaya devam ediyoruz. Farm’dan ve Pool’dan kazandığımız Cake’leri doğrudan Pool yatırımına devam ediyorum. Ödediğimiz komisyonun artmaması için her 15 Cake kazanımında bir Harvest etmeye karar verdim. 15 rakamı üzerinde çalışarak bulduğum bir rakam değil bu arada. Tamamen atmasyon 🤣 🤣 🤣 O nedenle lütfen aranızda mantıklı olan rakamı hesaplayan varsa yorumlarda belirtsin.
Bu arada tahmin edeceğiniz gibi Cake üretimi tam gaz devam ediyor. Dolar kurunda üzülmemizi gerektirecek bir hareketlilik yok gibi. Yarın sabah TCMB’nın açıklayacağı rakama bakarak daha mantıklı bir yorum yapmak mümkün olacak.
6. gün 8 Şubat
1 USD = 7 TL (Evet ondalık farkıyla 😊 😊 😊 ama olsun. Sonuç olarak virgülden sonra tek basamak kullanıyorum 😉 😉 😉)
1 Cake = 3,4 USD
- gün değerlendirmesi: Merkez bankası kuru olumlu, Cake fiyatı olumlu. Dünya bana güzel 👍👍👍 Daha fazla konuşup nazar değdirmek istemiyorum.
7. gün 9 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 4,6 USD
- gün değerlendirmesi: Cake token dünden bugüne çok güzel prim yaptı. Dolarda da olumsuz bir gelişme yok. Keyifler yerinde yani 👍👍👍
Ancak ben bugün GEÇİCİ KAYIP denilen şeyi keşfettim ve bu nedenle yatırımımızı Farms’dan daha az riskli olan Polls’a geçirmeye karar verdim. Evet Farm’a göre daha az kazanacağız ama bugünden sonra toplam kazancımız sadece kazandığımız Cake token sayısına ve Cake’in fiyatına bağlı olacak.
8. gün 10 Şubat
1 USD = 7 TL
1 Cake = 7,4 USD
- gün değerlendirmesi: Açıkça söylemek gerekirse bu kadar erken “tüm zamanların en yükseği” bir Cake fiyatı göreceğimizi hiç düşünmemiştim. Cake bir anda patladı ve biz de o patlamayı yakaladık gibi görünüyor; 8. günde yatırdığımız para neredeyse 3 misline çıktı. Ülkemizdeki dolar kurunun artmıyor olması da bu açıdan bizim elimizi kuvvetlendiriyor. Umutluyuz 👍👍👍
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Nasıl Yapılır
Microsoft Word dosyasındaki bir görüntü nasıl ters çevrilir?
Görüntü yansıtması, eğer bir görüntüyü ters çevrilmiş bir şekilde yazdırmak istiyorsanız oldukça işinize yarayabilecek bir durum; neyse ki Microsoft Word uygulamaları bu alanda yardımcı olmaya çalışıyorlar.
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Microsoft Word dosyasında bir görüntüyü yansıtarak ters haline getirmek için, öncelikle Windows sisteminde görüntüyü içeren dosyayı açın; ya da dosyaya Ekle ve Resimler kısımlarını takip ederek bir görüntü ekleyin. Ardından ise görüntünün üzerine tıklayarak onu seçin. Sonrasında resme sağ tıklayın ve Windows için çıkacak menüde Resmi Biçimlendir seçeneğine tıklayın. Mac için ise Komut (Cmd)+Shift+1 kombinasyonunu kullanabiliyorsunuz.
Bu adımın ardından ekranın sağ tarafında Resmi Biçimlendir başlığıyla birlikte Efektler alt menüsü açılacak. Bu kısım içerisinde 3-B Döndürmesi alanına basıp başlığın içerdiklerini açmanız gerekiyor. Sonrasında yapılacak adım ise X Yönü’nü 180 dereceye getirmek olacak. Bunu direkt yazarak veya değeri onar onar çıkartan yukarı ok tuşunu kullanarak yapabilirsiniz.
X yönü 180 dereceye getirildiği zaman seçilen resim en baştaki resmin bire bir yansıtılmış bir kopyası olarak karşınıza çıkmış olacak.
Son olarak bu görüntü yansıtma işlemini, görüntüyü seçtikten sonra sağ ortadaki noktayı tutup en sola götürmeniz durumunda kendinizin de manuel olarak yapabileceğinizi hatırlatalım. Ancak bu işlem her ne kadar ilk yönteme göre daha hızlı görünse de tam 180 dereceye ulaşabilmek bu yöntemle çok daha zor olacaktır.
Kolay gelsin!
Nasıl Yapılır
AirPods için cihazlar arası geçiş sorunlarını düzeltmenin 6 yolu
AirPods kulaklıklar günümüzün en popüler kablosuz kulaklıklarından biri. iOS 14, iPadOS 14 ve Mac Big Sur işletim sistemlerinin cihazlara sunulmasıyla beraber, AirPods kulaklıklar, yepyeni bir özellik olan cihazlar arası otomatik geçişle tanıştılar. Bu özellik sayesinde, farklı Apple cihazlarınızda arama yaptığınızda, müzik dinlediğinizde veya video izlediğinizde AirPods sizi uğraştırmadan kullandığınız cihaza bağlanabilir hale geldi. Otomatik geçiş fonksiyonu kullanıcılar tarafından çok sevilse de, bazen tam anlamıyla kusursuz çalışmayabiliyor. Bu problemin 6 farklı çözümünü sizler için listeledik…
İçinde AirPods modellerinin de bulunduğu, sizler için özenle hazırladığımız tam kablosuz bluetooth kulaklık (TWS) listemize bu linkten ulaşabilirsiniz.
#1 – Hangi AirPods jenerasyonunu kullandığınızı kontrol edin
Otomatik geçiş özelliği, 1. jenerasyon hariç, bütün AirPods’larda bulunuyor. Ancak 1. ve 2. jenerasyon AirPods kulaklıklar dış görünüş açısından hemen hemen aynı olduğu için ayırt etmesi zor olabilir. Bunun için AirPods’unuzun model numarasını şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
- AirPods’unuzu iPhone veya iPad’inize bağlayın
- Ayarlar > Bluetooth’a gidin
- AirPods’unuzun isminin yanındaki i’ye (info) dokunun
- En altta Hakkında kısmından model numarasını kontrol edin.
Eğer model numaranız A1523 veya A1722 ise, 1. jenerasyon; A2031 veya daha yüksek bir numara ise 2. jenerasyon bir AirPods’a sahipsiniz demektir.
#2 – Cihazlarınızın yazılım güncellemelerini kontrol edin
AirPods kulaklıklar, otomatik geçişleri yalnızca, iOS 14, iPadOS 14 ve Mac Big Sur 11 veya daha yeni işletim sistemlerinin olduğu cihazlarda yapabiliyor. Bu yüzden, bu özelliğin çalışması için bütün cihazlarınızın işletim sistemlerinin güncel olması gerekli. Eğer bu sistemlerin zaten üzerinde bir sürüm çalıştırıyorsanız, ama yine de güncel sürümden gerideyseniz, tekrar güncelleme yapmanızı öneririz. Kullandığınız işletim sistemini Ayarlar > Genel > Hakkında kısmından kontrol edebilir; Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme’den de güncelleyebilirsiniz.
#3 – Aynı Apple kimliğini kullandığınızdan emin olun
Cihazlar arası geçiş sadece aynı Apple kimliğini kullanan cihazlarda yapılabiliyor. Eğer farklı Apple kimlikleriyle kullandığınız cihazlarınız varsa, bunu değiştirmeniz gerek. Aksi takdirde AirPods kulaklıklarınız farklı kimliğe sahip diğer Apple cihazını otomatik geçiş için tanımayacaktır. Cihazlarınızda hangi Apple kimliğini kullandığınızı Ayarlar > En üstteki profil resmine tıklayarak kontrol edebilirsiniz.
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#4 – Otomatik bağlanma ayarlarını kontrol edin
Farklı Apple cihazlarınızın kulaklığınızın bağlanması için farklı ayarları olabilir. Otomatik geçiş için bütün cihazlarınızın otomatik olarak bağlanmaya ayarlanmış olması gerekir. Bunu kontrol etmek için,
- Ayarlar > Bluetooth’a gidin
- AirPods’un yanındaki i’ye dokunun
- Bu iPhone’a Bağlan kısmından Otomatik Olarak seçeneğini seçin.
#5 – AirPods’un aygıt yazılımını kontrol edin
AirPods kulaklıklar eğer 3A283 sürümünde değilse, otomatik geçişi desteklemeyecek demektir. Genel olarak bu sürüm kullanıcıya bırakılmadan otomatik olarak güncelleniyor. Ama yine de bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için aygıt yazılımının sürümünü Bluetooth menüsünden AirPods’un yanındaki i’ye basarsanız Hakkında kısmının en sonunda Sürüm olarak görebilirsiniz.
Eğer burda farklı bir sürüm görüyorsanız, AirPods’u kutusuna koyup 15 – 30 dakika boyunca şarj ederek yazılımı güncellemesini sağlayabilirsiniz.
#6 – AirPods’unuzu sıfırlayın
Eğer yukarıdaki yöntemler sorunu çözmediyse, büyük ihtimalle AirPods’unuzu sıfırlamanız gerekiyor demektir. Bu işlem AirPods’unuzun sizin tarafınızdan yapılan bütün bağlantılarını ve ayarlarını sıfırlayacaktır, ancak eski haline getirmesi çok uzun süren işlemler değil. En önemlisi ile bu sıfırlama işlemi, pek çok sık görülen AirPods sorununu çözüyor. Sıfırlama işlemi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
- AirPods’u şarj kutusunun içine koyun
- Kutunun kapağını açın ve 15 saniye boyunca, ışık turuncu yanana kadar arkasındaki düğmeye basılı tutun.
- Eğer AirPods Max kullanıyorsanız aynı işlemi Crown düğmesine basılı tutarak yapın.
- Sıfırlama işlemi tamamlandıktan sonra kulaklığınızı tekrar cihazlarınızla eşleştirin.
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Yazan: Bavandiel, 23 saat önce
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