Yurt dışında kazanılan başarıların ardından ülkeye getirilen fiziksel eşyaların durumu zaman zaman kafa karışıklığı yaratabiliyordu. Konuya ilişkin resmi bilgilendirme, 18 Mayıs 2026 tarihinde X hesabı üzerinden Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldı. Bu duyuruyla madalya ve benzeri eşyaların ülkeye giriş şartları netleşti. Peki, Ticaret Bakanlığı mevzuatına göre kupa ve ödüller vergiye takılmadan nasıl teslim alınacak?

Ticaret Bakanlığı muafiyetin hukuki zeminini detaylandırdı

Ticaret Bakanlığı, ilgili eşyaların ülkeye girişinde kolaylaştırılmış usullerin devrede olduğunun altını çiziyor. Bu esnekliğin temelini ise 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanmasına Dair 2009/15481 sayılı Kararın 65’inci maddesinin birinci fıkrası oluşturuyor. Kanun uyarınca, yerleşim yeri Türkiye Gümrük Bölgesinde olan kişilere takdir amacıyla verilen eşyalara doğrudan gümrük muafiyeti uygulanıyor.

YouTube plaketleri ve gümrük iddiaları

Geçmiş yıllarda katı gümrük işlemleri nedeniyle bazı vatandaşların hak ettikleri ödüllere ulaşamadığı yönünde şikayetler gündeme gelmişti. Özellikle dijital platformlarda kazanılan YouTube plaketi gibi popüler başarı sembollerinin sınırdan geçemediği sıklıkla dile getirildi. E-spor turnuvalarında elde edilen fiziksel kupaların ya da sanat yarışmalarındaki madalyaların yüksek vergilerle karşılaştığı iddia ediliyordu.

Kesinlik taşımayan bu iddialar sosyal medyada dönemsel olarak tepki çekiyordu. Kurum tarafından paylaşılan yeni duyuru, sembolik ödüller bağlamındaki bürokratik belirsizliğin büyük ölçüde ortadan kalktığını gösteriyor. Böylece yurt dışında elde edilen başarıların fiziksel kanıtları, ticari kaygı barındırmadığı sürece vergi duvarına çarpmayacak.

Ödüllerin ülkeye girişinde izlenen 5 adım

Kazanılan eşyanın ticari bir değerden ziyade uluslararası başarının bir nişanesi olarak değerlendirilmesi, sistemin kilit noktasını oluşturuyor. Resmi makamlar, hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için gönderi adımlarını şeffaf bir şekilde listeliyor. Belirlenen prosedüre göre teslimat süreci şu şekilde ilerliyor:

Kupa ve madalya benzeri eşyalar, doğrudan posta teşkilatı veya hızlı kargo operatörleri üzerinden Türkiye’ye gönderilebiliyor.

Alıcının, söz konusu paketin uluslararası bir başarı sonucu elde edildiğini kanıtlayan belgeleri taşıyıcı firmaya iletmesi şart koşuluyor.

Gümrük idaresi, gelen ürünün gayri ticari ve sembolik nitelikte olduğuna kanaat getirdiğinde muafiyet sürecini başlatıyor.

Tüm beyan ve resmi gümrük işlemleri , alıcı yorulmadan doğrudan ilgili hızlı kargo firması veya posta idaresi tarafından yürütülüyor.

Mevzuat şartlarını sağlayan bu gönderiler için serbest dolaşıma giriş aşamasında hiçbir gümrük vergisi talep edilmiyor.

Bu hukuki güvence, bireysel başarıların ülkeye getirilmesinde yaşanan lojistik stresi kökten çözüyor. Ticaret Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bu yapı sayesinde, dereceye giren bireylerin sadece kendi performanslarına odaklanması hedefleniyor. Gerekli evrakların taşıyıcı firmaya eksiksiz teslim edilmesi, sembolik ödüller statüsündeki paketin alıcıya ulaşması için yeterli bir adım sayılıyor.

