Güney Koreli teknoloji devi, akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir değişime imza atıyor. Uzun süredir cihazlarda yerleşik olarak sunulan Samsung Messages uygulaması, yerini yavaş yavaş pazarın diğer alternatiflerine bırakmaya hazırlanıyor. Gemini entegrasyonu barındırmaması ve daha sade bir arayüz sunmasıyla bilinen bu uygulama ömrünü doldururken, şirket kullanıcıları resmi olarak Google Messages platformuna yönlendiriyor. Peki cihazınızdaki sohbetleri kaybetmeden Samsung Messages üzerinden yeni uygulamaya sorunsuz bir geçiş yapmak mümkün mü?

Samsung Messages kapatılırken Google Messages’a geçiş adımları

Nisan 2026 döneminde yapılan duyuruyla uygulamanın fişini çekeceğini belirten şirket, Temmuz 2026 itibarıyla metin mesajı gönderme ve alma işlevlerinin tamamen durdurulacağını açıklamıştı. Bu takvime yaklaşılırken, kullanıcıların eski sohbetlerini yeni platforma aktarması oldukça zahmetsiz bir işlem olarak öne çıkıyor. Cihazınızda çalışan One UI sürümüne bağlı olarak, mevcut uygulamayı açtığınızda ekranda bir geçiş uyarısı göreceksiniz.

Eğer söz konusu mesajlaşma uygulaması telefonunuzda yüklü değilse, sistem sizi doğrudan Play Store üzerinden indirme ekranına yönlendiriyor. Kurulum tamamlanıp uygulamayı açtığınızda, varsayılan SMS uygulaması olarak ayarlamanızı isteyen bir bildirim çıkıyor. Ekranda yer alan seçeneğe dokunup uygulamayı seçerek onay vermeniz, tüm aktarım sürecini başlatmak için yeterli oluyor.

Sürecin kullanıcı alışkanlıklarını bozmaması adına bazı ince detaylar da düşünülmüş. Yeni nesil Galaxy telefonlar üzerinde ana ekranda yer alan eski mesaj simgesi, otomatik olarak yeni uygulamanın simgesiyle değiştiriliyor. Ancak cihazı Android 12 veya Android 13 işletim sistemiyle çalışan kullanıcıların bu simge değişimini manuel olarak yapması gerekiyor.

Samsung Messages sohbetleri anında aktarılmazsa ne yapılmalı?

Aktarım işlemi genellikle arka planda sessizce tamamlansa da, medya dosyalarının ve mesajların yoğunluğuna göre bazı gecikmeler yaşanabiliyor. Uygulama değiştirildikten sonra sohbetlerin eksik göründüğünü bildiren kullanıcılar için şirket, verilerin aslında kaybolmadığını belirtiyor. Tüm veri ve medya dosyaları, yeni sistem her şeyi yeniden indekslerken cihazda yerel olarak saklanmaya devam ediyor.

İndeksleme sürecinin veritabanı boyutuna bağlı olarak tam bir gün sürebileceği ifade ediliyor. Eğer mesajlarınız anında taşınmış gibi görünmüyorsa, 48 saat içerisinde tüm içeriklerin yeni platformda listelenmesi bekleniyor. Bu nedenle geçiş sonrası panik yapmadan arka plan işlemlerinin tamamlanmasını beklemek en sağlıklı yöntem olarak tavsiye ediliyor.

Kapanma kararı şimdilik sadece ABD bölgesini kapsıyor

Uygulamanın kullanım dışı kalacak olmasıyla ilgili önemli bir bölgesel detay bulunuyor. Yapılan resmi açıklamalara göre bu sonlandırma hamlesi şu an için yalnızca ABD pazarındaki cihazları etkiliyor. Diğer bölgeler için henüz net bir yol haritası paylaşılmadığından, uygulamanın ABD dışındaki ülkelerde bir süre daha çalışmaya devam etmesi öngörülüyor.

Öte yandan ABD pazarındaki kullanıcılar, son tarih gelmeden önce birkaç ay daha eski sistemi varsayılan olarak kullanmaya devam edebilecek. Uygulamanın temel işlevleri dursa bile, acil servislerle ve acil durum kişileriyle iletişim kurmak amacıyla aktif kalacağı özellikle vurgulanıyor. Google altyapısının son yıllardaki gelişimi göz önüne alındığında, kullanıcıların süreyi beklemeden geçiş yapması öneriliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung Messages yerine varsayılan olarak Google altyapısını kullanmak günlük deneyiminizi nasıl etkiler?