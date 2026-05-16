Teknoloji dünyasının en iddialı entegrasyon hamlelerinden biri çatırdamaya başladı. 2024 yılında büyük umutlarla duyurulan Apple ve OpenAI ortaklığı, tarafların karşılıklı memnuniyetsizlikleri sonucunda yerini derin bir krize bıraktı. Beklenen milyarlarca dolarlık gelirin ve sorunsuz kullanıcı deneyiminin hayata geçmemesi, donanım ve yazılım devlerini hukuki yollar aramaya itiyor. Peki mobil ekosistemin dengelerini değiştirebilecek Apple ve OpenAI ortaklığı hukuki bir savaşa dönüşmeden kurtarılabilir mi?

Krizin temel nedeni: Apple ve OpenAI ortaklığı beklentileri karşılamadı

Gündemdeki Apple ve OpenAI ortaklığı, başından beri ChatGPT’nin iOS sistemine derinlemesine nüfuz etmesi üzerine kuruluydu. OpenAI tarafı, bu hamle ile Apple Intelligence platformu üzerinden devasa bir kullanıcı akışı yakalayacağını öngörüyordu. Özellikle doğrudan işletim sistemi ayarları üzerinden satılacak ücretli aboneliklerin yeni bir gelir kapısı açması planlanıyordu.

Bloomberg verilerine göre süreç her iki taraf için de istenildiği gibi ilerlemedi. OpenAI yöneticileri, entegrasyonun Apple arayüzünde yeterince görünür olmadığını ve Siri deneyiminin kısıtlı kaldığını savunuyor. Kullanıcıların çoğu durumda işlemi gerçekleştirebilmek için özel olarak “ChatGPT” komutunu vermek zorunda kalması, pürüzsüz yapay zeka asistanı vizyonuyla ters düşüyor.

Ayrıca sohbet botu yanıtlarının dar ve kısıtlı bir ekran alanında sunulması da kullanıcı deneyimini doğrudan zedeliyor. Bu tablo karşısında harekete geçen OpenAI hukuk ekibi, dışarıdan bir hukuk bürosuyla senaryolar üzerinde çalışmaya başladı. Öncelikli hedefin doğrudan dava açmak yerine, sözleşme ihlali gerekçesiyle resmi bir bildirim mektubu göndermek olduğu belirtiliyor.

Masada halen süreci mahkeme dışı yollarla çözme ihtimali bulunsa da kriz tek taraflı değil. Cupertino merkezli şirketin de rahatsızlık duyduğu ciddi başlıklar mevcut. Özellikle OpenAI’ın, eski tasarım lideri Jony Ive’ın kurduğu donanım girişimini satın alması ipleri geren ilk hamlelerden biriydi.

Bunun üzerine eski yöneticilerin ve donanım mühendislerinin agresif işe alım politikalarıyla transfer edilmesi, kurumsal ilişkileri daha da zedeledi. Apple’ın şirket içi değerlendirmelerinde yapay zeka modelinin kullanıcı gizliliği konusundaki standartlarını soru işaretleriyle karşıladığı ifade ediliyor. Bu şüpheler, şirketi kendi sistemini farklı alternatiflere açmaya yöneltmiş durumda.

Yeni rota: iOS 27 güncellemesi ve WWDC planları

Sözleşmenin en başından beri münhasır olmamasını fırsat bilen Apple, rotasını alternatif sohbet botlarına çevirdi. Merakla beklenen iOS 27 güncellemesi ile birlikte işletim sistemine “Extensions” (Uzantılar) adlı yeni bir altyapının ekleneceği iddia ediliyor. Bu yeni mimari sayesinde kullanıcılar, App Store üzerinden farklı yapay zeka araçlarını indirip Siri içerisinde aktif olarak kullanabilecek.

Yeni iOS 27 güncellemesi altyapısının teknik detaylarının ve desteklenecek üçüncü taraf sohbet botlarının 8 Haziran’da düzenlenecek WWDC geliştirici konferansında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Şirketin dışa açık yapay zeka eklentilerine izin vermesi, donanım gücünü tek bir tedarikçiye bağlamama stratejisinin somut bir adımı olarak okunuyor.

Apple Intelligence nedir?

Apple’ın kendi cihazları için geliştirdiği Apple Intelligence, metin yazımı, görsel oluşturma ve gelişmiş Siri yeteneklerini barındıran kişisel yapay zeka sistemidir. Doğrudan cihaz üzerinde çalışan yerel modeller ile bulut tabanlı üçüncü taraf entegrasyonlarını bir arada sunmayı hedefler.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çıkmaza giren Apple ve OpenAI ortaklığı donanım dünyasındaki yapay zeka yarışını nasıl etkiler?