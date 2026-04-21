Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla Türkiye pazarındaki varlığını yazılım ve otonom sürüş tarafında da güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, uzun süredir merakla beklenen Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemi için Türkiye’de somut bir adım atarak kapsamlı bir veri toplama operasyonunu başlattı. İstanbul özelinde açılan yeni iş ilanı, markanın yerel trafik koşullarına uyum sağlama konusundaki kararlılığını ve Türkiye pazarına verdiği önemi simgeliyor. Peki, Tesla’nın bu hamlesi Türkiye’deki sürüş deneyimini nasıl değiştirecek?

Tesla Türkiye İş İlanı ile FSD Veri Operasyonu Başlıyor

Şirket tarafından yayımlanan iş ilanı kapsamında İstanbul için “Vehicle Operator” (Araç Operatörü) arayışı resmiyet kazandı. Bu pozisyonda görev alacak profesyoneller, İstanbul’un yoğun ve oldukça karmaşık trafik yapısında Tesla araçlarını kullanarak yüksek kaliteli sürüş verileri toplayacak. Toplanan bu veriler, şirketin otonom sürüş algoritmalarının eğitilmesi ve sistemin Türkiye’ye özgü dinamiklere adapte edilmesi için kritik bir öneme sahip.

İstanbul trafiğinin kendine has yapısı, yol çizgilerinin değişkenliği, trafik işaretlerinin konumu ve yaya davranışları gibi unsurlar, FSD sisteminin yerelleştirilmesi sürecinde anahtar rol oynayacak. Daha önce Türkiye’de yasa dışı yollarla bu özelliği aktif eden araçlara müdahale eden Tesla, şimdi bu süreci resmi kanallar üzerinden ve tamamen yasal prosedürlere uygun şekilde yönetiyor.

İlana başvuracak adayların en az 4 yıllık aktif sürücülük deneyimine sahip olmaları ve temiz bir sürüş geçmişi sunmaları bekleniyor. Bunun yanı sıra ileri düzeyde İngilizce bilgisi, bilgisayar kullanım yetkinliği ve özellikle Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) konusundaki teknik aşinalık, seçim sürecinde öne çıkan gereksinimler arasında yer alıyor. Araç operatörleri, sistemin hata yapabileceği noktalarda veri etiketleme yaparak yapay zekanın öğrenme sürecini hızlandıracak.

Avrupa Onay Süreci ve Türkiye’deki Beklentiler

Tesla Türkiye tarafından atılan bu adım, Avrupa’daki düzenleyici gelişmelerle de doğrudan bağlantılı görünüyor. Hollanda merkezli onay kuruluşu RDW, FSD sisteminin Avrupa Birliği genelinde kullanılabilmesi için gerekli test süreçlerini Mayıs ayında başlatmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin AB trafik mevzuatlarını ve tip onayı kurallarını takip etmesi, Avrupa’dan çıkacak olumlu bir kararın ülkemizde de hızlıca karşılık bulacağı anlamına geliyor.

Sektördeki beklentiler, Mayıs ayındaki testlerin ardından bu yıl bitmeden sistemin AB genelinde yasal statü kazanması yönünde. Eğer bu süreç planlandığı gibi ilerlerse, Türkiye’deki kullanıcılar da FSD paketini araçlarında aktif olarak kullanabilecek. Tesla’nın halihazırda sunduğu indirimli otopilot seçenekleri ve yeni envanter güncellemeleri de bu teknolojik hazırlığın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

FSD (Full Self-Driving) nedir?

FSD, Tesla araçlarının navigasyon üzerinden belirlenen bir rotada sürücü müdahalesine minimum ihtiyaç duyarak ilerlemesini sağlayan tam otonom sürüş paketidir. Bu teknoloji; şehir içi sokaklarda otomatik yönlendirme, trafik ışıklarını ve dur levhalarını algılama, şerit değiştirme ve otonom park gibi gelişmiş özellikleri bünyesinde barındırır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla'nın tam otonom sürüş sisteminin İstanbul trafiğinde başarılı olabileceğine inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.