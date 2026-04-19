Redmi, akıllı telefon pazarında standartları değiştirecek yeni bir hamle yapıyor. Şirketin bir süredir sızıntılarla anılan yeni modeli Redmi K90 Max, sahip olduğu teknik detaylarla rakiplerine şimdiden gözdağı veriyor. Özellikle donanım tarafındaki tercihler, bu cihazın segmentindeki sınırları zorlayacağını açıkça gösteriyor. Peki, bu yeni canavar kullanıcıya neler vaat ediyor?

Redmi K90 Max soğutma sistemiyle fark yaratıyor

Redmi K90 Max, yüksek performansını uzun süre korumak için şimdiye kadar bir akıllı telefonda görülen en büyük soğutma fanına ev sahipliği yapıyor. Bu devasa fan, cihazın iç sıcaklığını sadece 100 saniye içinde tam 10 santigrat derece düşürme kabiliyeti taşıyor. Redmi mühendisleri, bu güçlü soğutma mekanizmasına rağmen cihazın dayanıklılığından da ödün vermiyor.

Cihaz, IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde toz ve suya karşı en üst düzey koruma yöntemlerini sunuyor. Bu sayede fiyat performans odaklı modeller arasında dayanıklılığıyla da kendine özel bir yer ediniyor. Kalbinde MediaTek’in güçlü Dimensity 9500 işlemcisini taşıyan telefon, yüksek işlem gücü gerektiren tüm süreçlerde akıcı bir deneyim sağlıyor.

Teknik özellikler özeti

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Ekran: 6.83 inç, 1.5K çözünürlük, 165Hz tazeleme hızı

Pil: 8.550 mAh Silicon Carbon, 100W kablolu şarj

Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları Ekstra: 22.5W ters şarj, dahili soğutma fanı

Devasa batarya ve akıcı ekran deneyimi

Yeni Redmi K90 Max modelinin en çok konuşulan özelliklerinden birini de batarya kapasitesi oluşturuyor. Cihaz, içerisinde yüzde 16 silikon içeriği barındıran 8.550 mAh kapasiteli devasa bir Silicon Carbon batarya barındırıyor. Bu batarya, 100W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede dolarken, 22.5W ters kablolu şarj özelliğiyle diğer cihazlara güç aktarabiliyor.

Ekran tarafında ise 165Hz tazeleme hızına sahip, 6.83 inç boyutunda ve 1.5K çözünürlüğünde bir panel bizleri karşılıyor. DC dimming desteği sayesinde düşük parlaklıkta göz yorgunluğunu azaltan bu ekran, oyun severler için oldukça akıcı bir görsel şölen hazırlıyor. Sızıntılara göre Redmi K90 Max ekranında tamamen simetrik çerçeveler yer alıyor.

Resmi tanıtım etkinliği yaklaşıyor

Beklenen çıkış tarihi nihayet resmi olarak netlik kazandı. Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre Redmi K90 Max, 21 Nisan tarihinde düzenlenecek büyük bir etkinlikte tamamen görücüye çıkıyor. Bu etkinlikte sadece yeni akıllı telefon değil, aynı zamanda Redmi K Pad 2 isimli yeni tablet modeli de ilk kez tanıtılıyor.

Yüksek batarya kapasitesi ve gelişmiş soğutma çözümleriyle bu model, mobil oyunculuk deneyimini bambaşka bir noktaya taşıyor. Global pazarda farklı bir isimlendirme ile satışa sunulması beklenen Redmi K90 Max, donanım meraklılarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir akıllı telefonda 8.550 mAh batarya ve dahili fan olması kullanım alışkanlıklarınızı nasıl değiştirir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

Konuyla ilgili videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz: