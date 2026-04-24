Akıllı telefon kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konuların başında zamanla yavaşlayan arayüzler ve arka planda yaşanan uygulama çökmeleri geliyor. Aslında Android işletim sistemi çekirdeğinde oldukça hızlı çalışıyor ancak markaların ağır yazılım arayüzleri ve optimize edilmemiş üçüncü parti uygulamalar cihazları fazlasıyla yoruyor. Bu duruma kalıcı bir çözüm bulmak isteyen Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo gibi teknoloji devleri, Android performans sorunu tarih olsun diye yepyeni bir adım atıyor. Peki, akıllı telefonlarımızın gelecekteki kaderini değiştirecek bu tarihi hamle tam olarak neleri kapsıyor?

Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo Ortaklığı Neler Getirecek?

Çin merkezli Gold Standard Alliance (Altın Standart İttifakı) çatısı altında bir araya gelen Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo ve Honor gibi büyük üreticiler, ekosistemin tutarsız performansını kökten çözmeye hazırlanıyor. Günümüzde akıllı telefon uygulamaları giderek daha karmaşık hale geldikçe, cihazların kapasitelerini ciddi anlamda zorluyor. Farklı donanım tasarımları ve markaların kendilerine has işletim sistemi giydirmeleri de işin içine girince, yazılım tarafındaki optimizasyon geliştiriciler için büyük bir engele dönüşüyor.

İttifak tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, geliştirme maliyetlerini artıran ve test sürelerini gereksiz yere uzatan bu karmaşayı bitirmek amacıyla yepyeni kurallar dizisi duyurulacak. Yeni standartların temel hedefinde; kullanıcıların arka planda aniden kapanan uygulamalar, aşırı ısınan cihazlar ve zamanla düşen hız gibi şikayetlerini sıfıra indirmek yatıyor. Google’ın önümüzdeki dönemde Android 17 sürümüyle işletim sistemi düzeyinde getireceği değişikliklerle tam uyumlu çalışacak bu yeni yapı, yazılımların donanımı çok daha sorumlu bir biçimde kullanmasını zorunlu kılıyor.

Bilindiği üzere Google, yeni Android sürümünde toplam RAM kapasitesine dayalı net sınırlar çizeceğini ve cihazı yoran bellek sızıntılarını engelleyeceğini belirtmişti. Çinli teknoloji devlerinin kurduğu ittifak ise bu temelin üzerine inşa edilen ve adil bellek yönetimi mekanizması olarak isimlendirilen çok daha detaylı bir sistemi devreye alıyor. Üstelik bu kuralların hayata geçmesiyle birlikte, Xiaomi, Oppo, Vivo, Lenovo modellerini kullanan tüketiciler donanımdan bağımsız olarak çok daha pürüzsüz bir arayüz hızına kavuşabilecek.

Yeni Standartların Üç Temel Unsuru

Açıklanan girişim temel olarak üç farklı sacayağı üzerinde yükseliyor. İlk adımda, yazılımların tam olarak ne kadar sistem kaynağı tüketmesi gerektiğini net çizgilerle belirleyen birleşik bir standart oluşturuluyor. İkinci aşamada, cihazın kaynakları azalmaya başladığında devreye giren çok daha akıllı bir bildirim ağı yer alıyor. Kurulan sistem, telefon arka planda uygulamayı zorla kapatmadan önce geliştiriciyi uyarıyor ve verilerin güvenle serbest bırakılmasına imkan tanıyor.

Üçüncü ve son aşamada ise bahsi geçen bu anlık bildirimlerin ne zaman, hangi koşullarda ve nasıl görüneceğine karar veren bağlamsal kurallar bütünü bulunuyor. Tüm bu altyapıya uyum sağlamaları ve yazılımlarını güncellemeleri için uygulama geliştiricilerine 30 Haziran 2026 tarihine kadar süre tanındı. Ayrıca ittifak sözcüleri, her üye şirketin geçiş sürecini sancısız atlatmak adına geliştiricilere geniş çaplı teknik destek ve gerekli dokümantasyonları sağlayacağını da doğruladı.

Gold Standard Alliance nedir?

2021 yılında önde gelen akıllı telefon üreticileri tarafından Çin’de kurulan, kar amacı gütmeyen endüstriyel bir girişimdir. Katılımcı uygulama mağazaları genelinde performans, kararlılık ve enerji verimliliği standartlarını karşılayan yazılımları öne çıkaran özel bir sertifika programı yürütmektedir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cihaz üreticilerinin birleşerek ortak standartlar getirmesi Android ekosistemindeki donma sorunlarını tamamen bitirebilir mi?