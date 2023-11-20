Eski Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer, son dönemlerde hakkındaki iddialarla ilgili konuştu ve kovulmadığını, görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti.

Eski Tesla Türkiye CEO’su Kemal Geçer Görevinden Neden İstifa Ettiğini Açıkladı

Nisan 2023’ten bu yana Türkiye pazarında olan Tesla, CEO Kemal Geçer’in durumuyla gündeme gelmişti. Geçer, iddiaların asılsız olduğunu belirtmiş ve şimdiye kadar yaptığı açıklamalara istinaden, görevinden kovulma durumu olmadığını vurgulamıştı.

Kemal Geçer, yaptığı son açıklamada, Emre Özpeynirci ile yaptığı görüşmelerde görevden ayrılma sürecini açıkladı. Geçer, Tesla Türkiye CEO’luk görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını ve bu kararının ardından kovulma haberlerine üzüldüğünü dile getirdi.

Geçer, Tesla Türkiye’nin otomobil birimi CEO’luk görevinden istifasıyla ilgili konuşurken, “Türkiye’de otomotiv sektörü, 2024’te zor bir yıl bekliyor. Tesla’nın işi, eğer gerekli yatırımları yapmazsa zor. Hep birlikte göreceğiz. Ama ben üstüme düşen görevi yapıp, söz verdiğim gibi tüm araçları sahiplerine zamanında teslim ettim. 2 yıllık görevimi zirvede bıraktım.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kemal Geçer’in Tesla ile tamamen yollarının ayrılmadığı belirtiliyor. Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre, Kemal Geçer Starlink Türkiye CEO’su olarak görev yapmaya devam edecek. Ancak Geçer’den resmi bir açıklama alınamadı, bu bilgi Ticaret Sicili Gazetesi kaynaklı olarak paylaşıldı.

Tesla Türkiye Yatırımı Gerçek Olacak Mı?

Eylül ayında yapılan bir görüşme sonrasında Tesla’nın Türkiye’ye fabrika kurma düşüncesinin olmadığı da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Tesla CEO’su Elon Musk ile gerçekleştirdiği görüşmede Tesla’nın Türkiye’ye yatırım yapması talebi gelmişti.

Ancak Emre Özpeynirci’nin verdiği bilgilere göre, Tesla’nın şu an için Türkiye’de fabrika kurma gibi bir planı bulunmuyor.

Tesla Türkiye CEO değişikliği ile uğraşırken, yapay zeka devi OpenAI da kovduğu CEO’su Sam Altman’ı Microsoft cephesine kaptırmış durumda. CEO’larla ilgili transfer haberlerini önümüzdeki günlerde de sıkça duyacağız gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Tesla Türkiye’de fabrika kuracak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!