Ticaret Bakanlığı, 2023 başından itibaren yürütülen incelemeler sonucunda dijital içerik platformlarına toplamda 166 milyon TL ceza kestiğini duyurdu. Müşteri şikayetlerini titizlikle ele aldıklarını belirten Bakanlık yetkilileri, yapılan incelemeler neticesinde özellikle sözleşme yenilenmesi, haksız ödemeler ve süregelen iptal süreçlerine ilişkin ciddi ihlaller tespit ettiklerini aktardı.

İçindekiler Dijital Platformlara Ticaret Bakanlığı 166 Milyon TL Ceza Yazdı

Dijital Platformlara Ticaret Bakanlığı 166 Milyon TL Ceza Yazdı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, müşteri şikayetlerinin odaklandığı konular arasında talep alınmadan sözleşme yenilenmesi, haksız ödemelerin gerçekleşmesi ve iptal süreçlerinin uzaması gibi başlıkların öne çıktığı belirtildi. Ancak, hangi platformların bu cezaya tabi tutulduğu konusunda herhangi bir detay verilmedi.

Bakanlık yetkilileri, yapılan denetimlerde tüketicilerin rızası alınmadan sözleşmelerinin yenilendiği, haksız ödemelerin gerçekleştirildiği, abonelik iptallerinin zamanında yapılmadığı ve tüketici mağduriyetine neden olan bir dizi sorunun tespit edildiğini ifade etti. Bu tespitler doğrultusunda, dijital abonelik platformlarına toplamda 166 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı’nın tüketicilerin haklarını koruma noktasındaki kararlılığı, bu cezalarla bir kez daha vurgulanmış oldu. Yapılan açıklama, tüketici haklarının korunması ve dijital platformların bu konuda daha dikkatli olmaları adına bir uyarı niteliği taşıyor. Bu süreçte, tüketici memnuniyetinin ve haklarının korunmasına yönelik adımların daha da artırılacağı vurgulanıyor.

Bu cezalar sayesinde Exxen, Netflix, Disney ve Amazon gibi ülkemizde faaliyet gösteren dijital yayın platformlarının müşteri hakları konusunda daha duyarlı davranacağını söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce cezalar caydırıcı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!