Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen özel programda Türkiye’nin girişimcilik vizyonunu yeniden şekillendirecek kapsamlı bir yol haritası paylaştı. Bu yeni adımlar, yerli teknoloji girişimcileri için finansmana erişimden vergi muafiyetine kadar pek çok kritik düzenlemeyi barındırıyor. Peki, açıklanan bu yeni yatırım ve destek paketi yerli girişimleri küresel rekabette nasıl konumlandıracak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Teknoloji Girişimciliği Vizyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşılan detaylara göre, yazılım ve mühendislik hizmetlerinde uygulanan vergi avantajları en üst seviyeye çıkarılıyor. Yurt dışındaki müşterilere hizmet veren girişimcilerin bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançların tamamı artık gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek. Bu düzenleme, yerli yeteneklerin global pazara açılırken sermayelerini Türkiye’de tutmalarını teşvik eden somut bir teşvik olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Finans Merkezi içindeki kazançlara yönelik istisnalar da genişletilerek küresel şirketlerin bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımaları hedefleniyor. Önümüzdeki 20 yıl boyunca bu merkezden elde edilen kazançların tamamı kurum kazancından indirilebilirken, dışarıdaki kazançlar için yüzde 95 oranında indirim sağlanacak. Ayrıca bu merkezlerde çalışan nitelikli personel için özel ücret istisnaları getirilerek beyin göçünün tersine çevrilmesi amaçlanıyor.

Yeni Nesil Finansman ve Dijital Şirket Dönemi

Girişimcilik ekosisteminin en büyük beklentilerinden biri olan hızlı şirketleşme süreci, “dijital şirket” tanımıyla yasal bir statü kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şirket kuruluş ve yönetim süreçlerinin artık çok daha esnek ve hızlı hale getirileceğini duyurdu. Bu hamle, bürokratik engelleri minimize ederek teknoloji odaklı fikirlerin ticari bir yapıya bürünme süresini ciddi oranda kısaltacak.

Finansman tarafında ise yatırımcılar için büyük bir müjde niteliğinde olan hisseye dönüştürülebilir borçlanma mekanizmaları sadeleştiriliyor. Türkiye’de girişimlerin bugüne kadar SAFE benzeri yapılarla kurmaya çalıştığı hukuki zemin, bu düzenleme ile çok daha net bir yapıya kavuşacak. Bu durum, özellikle erken aşama teknoloji girişimcileri için yatırım alma süreçlerini kolaylaştırarak nakit akışını hızlandıracaktır.

Terminal İstanbul: Havalimanından Teknoloji Üssüne

Atatürk Havalimanı’nın eski terminal binaları, 138 bin 600 metrekarelik dev bir alanla Türkiye’nin en büyük teknopark projelerinden birine dönüşüyor. Terminal İstanbul adı verilen bu projede yapay zeka okulları, kuluçka merkezleri ve deneyap atölyeleri yer alacak. Proje, binlerce teknoloji girişimine ev sahipliği yaparak İstanbul’u bölgesel bir çekim merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Atacağımız bir diğer stratejik adım, Türkiye’yi startup ve girişim sermayesi ekosisteminde bölgesel bir çekim merkezine dönüştürmektir. Dijital şirket uygulamasıyla şirket kuruluş ve yönetim süreçlerini hızlı ve esnek hâle getiriyoruz. Çalışanlar için hisse opsiyonu teşviklerini daha etkin ve cazip bir yapıya kavuşturuyoruz. Hisseye dönüştürülebilir borçlanma mekanizmalarını sadeleştirmek suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Ayrıca, Terminal İstanbul Projesi’nin ilk aşamasını devreye alarak güçlü bir girişimcilik altyapısı oluşturuyoruz. Son olarak ülkemiz için stratejik önem taşıyan büyük ölçekli ve nitelikli yatırımlar için öngörülebilirliği pekiştirecek adımları hayata geçiriyoruz. Yatırım kararlarından sonraki dönemlerde yapılan vergi düzenlemelerinin etkisini en aza indirmek ve makul geçiş süreçleri tanımlamak üzere proje bazında güvence sağlayacağız. Bunlar da hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

Açıklanan Teşvik ve Düzenlemelerin Özeti

Yazılım ve mühendislik hizmetlerinde %100 vergi indirimi sağlandı.

indirimi sağlandı. “Dijital şirket” modeli ile hızlı ve esnek şirket kurulumu imkanı getirildi.

Hisseye dönüştürülebilir borçlanma araçları (SAFE benzeri) sadeleştirildi.

Çalışanlar için hisse opsiyonu teşvikleri daha cazip hale getirildi.

Atatürk Havalimanı binaları Terminal İstanbul ismiyle teknoparka dönüştürüldü.

Kurumlar vergisi; imalatçı ihracatçılar için %9, genel ihracatçılar için %14 olarak belirlendi.

Transit ticaret kazançlarındaki indirim oranı %50’den %100’e çıkarıldı.

Büyük ölçekli yatırım projeleri için vergi güvencesi ve öngörülebilirlik adımları atıldı.

SAFE (Hisseye Dönüştürülebilir Borçlanma) nedir?

Girişimcinin yatırımcıdan başlangıçta nakit aldığı, ancak yatırımcının hissesinin ileriki bir tarihte (genellikle bir sonraki yatırım turunda) belirlendiği finansman modelidir. Karmaşık değerleme süreçlerini atlayarak erken aşama girişimlerin hızlıca kaynağa ulaşmasını sağlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Terminal İstanbul projesi yerli girişimleri küresel arenada öne çıkarabilir mi?