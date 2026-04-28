Günlük hayatımızın önemli bir parçası olan Apple Hava Durumu uygulamasında şu sıralar can sıkıcı bir uygulama kesintisi yaşanıyor. Birçok kullanıcı, cihazlarındaki sıcaklık ve tahmin verilerinin yüklenmediğini veya çok yavaş güncellendiğini belirtiyor. Peki, milyonlarca cihazda yüklü olan bu uygulamadaki sorun tam olarak neden kaynaklanıyor?

Apple Hava Durumu Neden Çalışmıyor?

Apple Hava Durumu servislerinde yaşanan bu problemin detayları resmi kaynaklar tarafından doğrulandı. Şirketin Apple sistem durumu sayfasına yansıyan bilgilere göre, uygulamanın bazı kullanıcılar için yavaş çalışabileceği veya tamamen ulaşılamaz olabileceği ifade ediliyor. Yetkililer, altyapıdaki bu aksaklığı gidermek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Kesinti Ne Zaman Başladı?

Küresel çapta hissedilen bu sorun, paylaşılan verilere göre Doğu Zaman Dilimi (ET) ile sabah 11:36 itibarıyla başladı ve halen devam ediyor. Sosyal medya platformlarında da Apple Hava Durumu ile ilgili şikayetler hızla artıyor. Bazı kullanıcılar uygulamanın sadece yavaş açıldığını söylerken, büyük bir çoğunluk ekranın tamamen boş kaldığını aktarıyor.

Sistem Durumu Sayfası Nedir?

Apple cihazlarında, Apple Hava Durumu gibi yerleşik servislerde veya bulut altyapılarında yaşanan anlık sorunları şeffaf biçimde gösteren resmi bilgilendirme platformudur. Bu ekran üzerinden App Store, iCloud ve diğer kritik hizmetlerin anlık çalışma durumu anlık olarak takip edilebilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hava durumu uygulamasındaki bu kesinti günlük planlarınızı etkiledi mi?