BP Türkiye pazarından çekilme kararı aldı. Buna karşın, Türkiye’nin önde gelen akaryakıt firmalarından biri olan Petrol Ofisi, BP’nin Türkiye’deki şirketleri BP Petrolleri AŞ ve BP Turkey Refining Limited’i devralma kararı aldı. Bu satın alma, Türkiye’nin en büyük istasyon ağına sahip olan Petrol Ofisi’nin pazar payını önemli ölçüde artıracak.

Petrol Ofisi, BP Türkiye Faaliyetlerini Devralıyor

Petrol Ofisi’nin şu anki istasyon sayısı 1935 iken, BP Türkiye bünyesindeki 770 istasyon da bu anlaşma ile birlikte Petrol Ofisi bünyesine katılacak. Bu devralma, Rekabet Kurumu’nun onayı sonrasında tamamlanacak ve 2024 yılında işlemin kesinleşmesi öngörülüyor.

BP’nin Türkiye’den çekilme kararı almasıyla Petrol Ofisi, bu devralma ile pazardaki etkisini büyük ölçüde artırmış olacak. Petrol Ofisi’nin genel istasyon sayısı 2705’e yükselerek Türkiye’deki istasyonların yaklaşık %22’sini kontrol edecek konuma gelecek.

Petrol Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde köklü bir geçmişe sahip olan BP Türkiye ayağının 111 yıllık faaliyetlerini devralarak, Türkiye’nin akaryakıt pazarındaki en büyük aktörlerden biri olma konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Vitol Yönetim Kurulu Üyesi Chris Bake, “Petrol Ofisi Grubu’nun bu güçlü adımı, Türkiye enerji sektörünün milli gururunu daha da yüceltecek. Türkiye’nin potansiyeline olan güvenimiz tam.” ifadeleriyle bu devralma işleminin önemini vurguladı.

Petrol Ofisi Grubu CEO’su Mehmet Abbasoğlu da, “Pazardaki gücümüzü artıracak bu büyük birleşme ve yeni ekibimizi ağırlamak için heyecanlıyız.” diyerek bu birleşmenin önemine değindi.

Petrol Ofisi’nin bu devralma ile Türkiye’deki istasyon ağını genişletmesi ve pazar payını artırması, Türkiye’nin akaryakıt sektöründe daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlayacak. Bu devralma, akaryakıt pazarındaki rekabeti de daha da artırarak sektörde yeni dinamiklere yol açabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Petrol Ofisi bu satın almanın ardından güçlenecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!