Sosyal medya devi Meta, yakında web üzerinde kullanıma sunulacak olan Threads’in bu değişiklikle birlikte daha geniş bir kullanıcı kitlesi için daha çekici hale gelmesi bekleniyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bu güncellemeyi önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleştireceklerini belirtti.

Bu yeni sunumun, özellikle markalar, şirket hesapları, reklamverenler ve gazeteciler gibi ileri düzey kullanıcıların Threads’i daha fazla tercih etmelerini sağlaması bekleniyor. Artık bu kullanıcılar, Konuları daha büyük ekranlarda kullanarak daha etkili etkileşimler kurabilecekler.

Meta tarafından sunulan bu web üzerindeki Threads, paylaşımlarınızı yapmanıza, diğer gönderilerle etkileşimde bulunmanıza, beslemelerinizi görüntülemenize ve daha birçok şey yapmanıza olanak tanıyacak. Son güncelleme ile Instagram DM’lerinde yapılan paylaşımlar, alternatif metin seçenekleri gibi özellikler de eklenmiş durumda.

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Threads, 5 Temmuz’daki lansmanından sonraki beş gün içinde 100 milyondan fazla kayıt alarak büyük bir ilgi görmüştü. Ancak, kullanıcılar daha alışık oldukları diğer platform olan X’i (eski adıyla Twitter) tercih etmeye başladıkça Threads’in popülaritesi azalmıştı.

Büyük lansmana rağmen, bazı analiz firmaları Threads’in kullanımında düşüşler tespit etti. Ancak iyileştirilmiş web sürümü ve yakında gelecek olan gelişmiş arama özellikleri, bazı kullanıcıların platforma tekrar dönmesini teşvik edebilir.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, Threads’in özellikleri hakkındaki sorulara cevap vererek, doğrudan mesajlar (DM’ler) konusunda kesin bir yanıt veremese de, bu özelliklerin Threads ile daha yakından entegre edilmesinin daha mantıklı olabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, gönderi düzenleme, denetleme, web sürümü gibi özellikler üzerinde çalışmaların devam ettiği doğrulandı. Duyuruya göre, Threads’in web sürümü bu hafta yayınlanacak ve Threads.net adresi üzerinden erişilebilecek.