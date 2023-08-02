Birbirini döven milyarder hayranlarına üzücü bir haber. Reuters tarafından duyulan özel bir sese göre, Mark Zuckerberg ile Elon Musk arasındaki kafes maçı olmayacak gibi görünüyor. Yayına özel olarak sağlanan bir ses kaydında, şaşırtıcı derecede meraklı Zuckerberg, bir şirketin belediye binasındaki Meta çalışanlarına “bir araya gelip gelmeyeceğinden emin olmadığını” söyledi.

Zuckerberg’in maçla ilgili yorumları, sahneye çıkışından bu yana haftalardır biraz kekeleyen Meta’nın yakın zamanda piyasaya sürülen Twitter rakibi Threads ile ilgili şirket çapında bir tartışma sırasında geldi.

Zuck aslında maçın bittiğini söylemedi, sadece olası olmadığını söyledi. Bu yüzden bardağın yarısını dolu tutun. “X” harfini çoğu insanın temiz havayı sevdiğinden daha çok seven Musk, bir yanıt yayınlamadı, ancak Zuckerberg’in son zamanlarda jiu jitsu’ya olan tutkusu göz önüne alındığında rahatlayabilirdi.

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Kafes dövüşünün, milyarder çiftinin son bir aydır tarih ve mekan konuları etrafında dans ettiği gösterişli bir Las Vegas olayı olması gerekiyordu . Zuckerberg en başından beri mücadele konusunda oldukça ciddi görünüyordu ve Musk sonunda Meta CEO’suysa “kafes maçına hazır” olduğunu tweet atarak (x-ing?) bildirdi. Musk ayrıca, rakiplerinin üstüne çıktığı ve hiçbir şey yapmadığı “mors” adı verilen bu “harika hamleye” sahip olduğunu söyledi.

Eğitmen ve MMA efsanesi Alex Volkanovski’ye göre Zuck, meydan okumaya kesinlikle hazır görünüyordu . Ve genel olarak her şeyi bir şaka olarak ele alsa da Musk, UFC şampiyonu Georges St-Pierre’den gelen bir eğitim teklifini kabul ederek ve podcast sunucusu Lex Fridman ile tartışarak bir nevi dövüşe hazırlandı . Tabii ki, o zaman nefret dolu trans karşıtı içeriği retweetlemeye (yeniden xing?) Ara veriyor ve yanlış cinsiyetlendirmeye izin vermek için sitenin kurallarını değiştiriyor. UFC başkanı Dana White da organizasyonun etkinliğe yardım etmeye hazır olduğunu gazetecilere söyledi.