Meta CEO’su Çarşamba günü yatırımcılara, “Threads’in büyümesine yardımcı olmak için üzerine yeterince benzin dökebileceğimizden son derece eminim” dedi. Mark Zuckerberg, eskiden Twitter olarak bilinen şirketin rakibi olan Threads için büyük umutlar besliyor .

İlginizi çekebilir: AI Facebook ve Instagram’da Gördüklerimizi Nasıl Etkiliyor?

Çarşamba günü yatırımcılarla Meta’nın ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde Zuckerberg’e Threads ve onun uzun vadeli başarısına ilişkin beklentileri birçok kez soruldu. Hem Threads’in kendisinde hem de yakın zamanda yaptığı bir röportajda yaptığı önceki yorumları yineleyerek, “1 milyar kişiye ulaşan metin tabanlı konvolar için böyle bir uygulamanın olmamasının teknoloji endüstrisinde garip bir anormallik” olduğunu söyledi.

Threads, tarihteki herhangi bir tüketici yazılımı ürününden daha hızlı 100 milyon kaydolmaya ulaştı, ancak henüz 1 milyar kullanıcı kulübüne ulaşmaya yakın değil. Zuckerberg’in geçen hafta “on milyonlarca” insanın uygulamayı her gün kullanmaya devam ettiğini söylemesine rağmen, ilk kaydolma hızından bu yana etkileşiminin önemli ölçüde yavaşladığı tahmin ediliyor.

Zuckerberg’e göre, Threads’in ana odak noktası, eksik olan temel özellikleri eklemenin ötesinde , uygulamanın mevcut kullanıcılar tarafından elde tutulmasını iyileştirmektir. Bu iş bittikten sonra, “Büyümesine yardımcı olmak için üzerine yeterince benzin dökebileceğimizden son derece eminim” dedi.

Meta, henüz Instagram veya Facebook’ta Threads’ı tanıtmadı veya pazarlamak için harcama yapmadı.

Zuckerberg, yatırımcılara “Zaman içinde bir sürü bağımsız deneyim denedik ve genel olarak bağımsız uygulamalarla pek başarılı olamadık” dedi. “Bir yanım bunun klasik bir risk sermayesi portföyü sorusu olup olmadığını merak ediyor, bir sürü şey denediğin ve birçoğunun işe yaramadığı ve arada bir, birinin isabet ettiği… bu şu olabilir: Twitter veya şu anki adıyla X çevresinde olup biten tüm faktörler nedeniyle bu kadar aptalca bir durum.”

Meta’nın işi bu yıl önemli ölçüde toparlandı ve ikinci çeyrek için, hisse senedi fiyatını yükselten beklenenden daha iyi kazanç bildirdi. Şirketin toplam geliri 7.78 milyar $ net gelirle 32 milyar $ oldu. Bu arada Reality Labs bölümü, 3,7 milyar dolarlık net zarar bildirdi. Yönetim, yatırımcıları artırılmış ve sanal gerçeklikte “devam eden ürün geliştirme çabaları” nedeniyle bu kayıpların “anlamlı” bir şekilde artmasını beklemeleri konusunda uyardı, örneğin bu yılın sonlarında Quest 3 başlığının piyasaya sürülmesi gibi.

Reality Labs’deki bu şaşırtıcı kayıplara rağmen Meta, yakın vadede Threads’ten para kazanma baskısı hissetmiyor. Yerleşik sosyal ağları – Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp – hiç bu kadar büyük olmamıştı.

Twitter, Musk’ın devralmasından bu yana kaybettiği reklam gelirini geri kazanmaya çalışırken, Zuckerberg kazanç çağrısında Threads’in “yüz milyonlarca” kullanıcıya ulaşana kadar reklam yayınlamayacağını söyledi. “Bence gerçekten bu ölçekte beklemediğimiz harika bir fırsat olan bu fırsatı değerlendirmeye odaklandık” dedi. “Önümüzde uzun bir yol olacak.” diyerek sözlerini sonlandırdı.