PlayStation Plus aboneleri için yeni ücretsiz oyunlar duyuruldu. Sony, Mayıs ayında EA SPORTS FC 24’ü PlayStation sahiplerine ücretsiz olarak sunacağını açıklayarak rakibi Xbox’a çalım attı diyebiliriz.

İşte Mayıs ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak oyunlar:

EA SPORTS FC 24 (PS4, PS5): EA’nın sevilen futbol serisinin son sürümü, futbol tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor. HyperMotionV teknolojisi, Opta için optimize edilmiş oynanış ve yenilenmiş Frostbite motoruyla bu oyun, 19.000’den fazla lisanslı oyuncuya, 700’den fazla takıma ve 30’dan fazla lige sahip. Ayrıca PS+ üyelerine bonus Ultimate Team Başlangıç ​​Paketi veriliyor.

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Ghostrunner 2 (PS5): Bu yoğun birinci şahıs hack-and-slash macerasında siber ninja rolünü üstlenin. Geliştirilmiş beceri sistemi, etkileşimli hikaye öğeleri, yeni oyun modları ve synthwave müzikleriyle dolu Ghostrunner 2, oyuncuları epik boss savaşlarına sürüklüyor.

TUNIC (PS4, PS5): Benzersiz bir izometrik perspektifle sunulan 3 boyutlu aksiyon oyunu TUNIC’te, unutulmuş bir ülkeyi keşfeden meraklı bir tilki olarak büyüleyici bir yolculuğa çıkacaksınız. Kadim sırlar, güçlü eserler ve korkunç düşmanlarla dolu bu dünyayı keşfederken, oyuncuların karşısına çıkan zorlu bulmacaları çözmesi gerekecek.

Destiny 2: Fall of Light (PS4, PS5): İnsanlık için verilen savaş giderek yoğunlaşıyor ve muhafızlar, Neptün’de yeni bir güç olan Strand’ın alt sınıfı olan Darkness’ı kullanmalı. Neonlarla dolu Neptün şehrinde macera dolu bir yolculuğa çıkacak ve gizemli Omna şehrini kurtarmak için savaşacaklar.

Bu oyunlar 7 Mayıs’tan itibaren indirilebilecek. PlayStation Plus aboneleri bu oyunları kütüphaneye ekledikten sonra PS Plus üyelikleri devam ettiği sürece oyunları oynamaya devam edebilecek.