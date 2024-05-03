Samsung, One UI 6.1’in Galaxy S22 serisi ve diğer telefonlara aynı anda getirilmesinin üzerinden kısa bir süre geçti ve şimdi Güney Kore’de kullanıma sunulmaya başlandı. Bu güncelleme, kullanıcıların beklentilerini karşılıyor ve yakında diğer bölgelerde de sunulacak.

Samsung forumlarında paylaşılan bilgilere göre, Galaxy S22 artık One UI 6.1 güncellemesini almaya başladı. Bu güncelleme, Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 gibi diğer cihazlara da gelecek ve Samsung’un bu yapıyı hazırlaması çok uzun sürmeyecek.

Güncelleme ile ilgili ekran görüntüleri, Circle to Search gibi sevilen özelliklerin yanı sıra gerçek zamanlı çeviri ve web sayfası özetleri gibi yeniliklerin de geldiğini gösteriyor. Kullanıcılar, bu özelliklerin akıllı telefon deneyimini daha da zenginleştireceğini bekliyorlar.

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Henüz yalnızca Güney Kore’de başlayan bu güncellemenin diğer bölgelere de yayılması bekleniyor. Kullanıcılar, Galaxy AI özelliklerini deneyerek akıllı telefon deneyimlerini daha da geliştirecekleri için heyecanlılar.

Galaxy S22 serisinde eksik olan tek özellik anlık yavaş çekim özelliği. Ancak, bu özelliğin Galaxy S24 serisiyle başlatılan yeni ve geliştirilmiş tek çekim özelliği de dahil olmak üzere diğer özelliklerle dengelendiğini düşünüyoruz.