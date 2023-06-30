Meta, gösterilen içeriğin Instagram ve Facebook kullanıcılarına nasıl önerildiğini ortaya çıkarmak amacıyla derinlemesine bir inceleme yayınladı. Yayınlanan bir blog yazısında, Meta’nın Global İşler Başkanı Nick Clegg, algoritmalarının arkasındaki yapay zeka sistemlerine ilişkin bilgi dökümünün şirketin “daha geniş açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ahlakının” bir parçası olduğunu söyledi ve Facebook ve Instagram kullanıcılarının platformlarda gördükleri içeriği daha iyi kontrol etmek için neler yapabileceklerini özetledi.

Clegg, “Üretken yapay zeka gibi güçlü teknolojilerde meydana gelen hızlı ilerlemelerle, insanların hem olasılıklardan heyecan duyması hem de riskler konusunda endişe duyması anlaşılır bir durum. Bu endişelere yanıt vermenin en iyi yolunun açıklık olduğuna inanıyoruz.” dedi.

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Bilgilerin çoğu, Akış, Hikayeler, Reels ve insanların Meta‘nın sosyal medya platformlarındaki içeriği keşfedip tüketmesinin diğer yollarını kapsayan 22 “sistem kartında” bulunuyor. Bu kartların her biri, bu özelliklerin arkasındaki yapay zeka sistemlerinin içeriği nasıl sıraladığı ve önerdiği hakkında ayrıntılı ancak erişilebilir bilgiler sağlıyor. Örneğin, kullanıcılara takip etmedikleri hesapların fotoğraflarını ve reelsiçeriklerini gösteren bir özellik olan Instagram Keşfet’e genel bakış, otomatik AI öneri motorunun arkasındaki üç adımlı süreci açıklıyor.

Envanter Toplama: Sistem, şirketin kalite ve dürüstlük kurallarına uyan fotoğraflar ve reels gibi herkese açık Instagram içeriğini toplar. Sinyallerden Yararlanma: Yapay zeka sistemi daha sonra, “giriş sinyalleri” olarak da bilinen, kullanıcıların benzer içerik veya ilgi alanlarıyla nasıl etkileşime geçtiğini değerlendirir. İçeriği Derecelendirme: Son olarak, sistem önceki adımdaki içeriği sıralayarak, kullanıcının ilgisini çekeceğini tahmin ettiği içeriği Keşfet sekmesinde daha yüksek bir konuma iter.

Meta, Instagram kullanıcılarının içeriği kaydederek (sistemin size benzer şeyleri göstermesi gerektiğini belirterek) veya sistemi gelecekte benzer içeriği filtrelemeye teşvik etmek için “ilgilenmiyorum” olarak işaretleyerek bu süreci etkileyebileceğini söylüyor. Kullanıcılar, Keşfet filtresinde “Kişiselleştirilmemiş”i seçerek algoritma tarafından kendileri için özel olarak seçilmemiş reels ve fotoğrafları da görebilir. Meta’nın tahmine dayalı AI modelleri, bunları yönlendirmek için kullanılan giriş sinyalleri ve içeriği sıralamak için ne sıklıkla kullanıldıkları hakkında daha fazla bilgiye Şeffaflık Merkezi aracılığıyla ulaşabilirsiniz.