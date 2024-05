Sevilen Amazon dizisi The Boys 4. sezon ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. The Boys’un yeni sezonu için heyecan dorukta! İlk fragman yayınlandı ve izleyiciler, serinin gelecek bölümlerinde neler olacağını merakla bekliyorlar. Fragmanda, özellikle Billy Butcher’ın karşılaştığı tehlikeli bir durumun ipuçları veriliyor. The Boys 4. sezon ne zaman? Yeni sezonda neler olacak? İşte sorularınızın cevabı.

The Boys 4. Sezon için İlk Fragman Yayınlandı: Butcher’ın Karşılaştığı Tehlike

Son ayrıldığımızda, The Boys dünyası oldukça karışıktı. Homelander’ın politik uğraşları sürerken, Billy Butcher’ın ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini biliyorduk. Ancak, yeni sezon fragmanı, izleyicilere daha fazlasını vaat ediyor. Fragmanda, Butcher’ın X-Men mirası virüsüne benzeyen bir şey hakkında düşündüğüne dair ipuçları yer alıyor.

Bu virüs, serinin süper kahramanlarını öldürebilecek bir biyolojik çözüm olabilir. Fragmanda ayrıca, bolca aksiyon sahneleri, çarpıcı anlar ve karakterler arasındaki çatışmaların da yer aldığı görülüyor. Özellikle Butcher’ın Black Noir ile yaşayacağı çatışma merakla bekleniyor.

The Boys 4. Sezon Ne Zaman?

The Boys 4. sezon ne zaman diye soranlar için The Boys’un yeni sezonunun başlangıç tarihi de belli oldu. Dizi, 13 Haziran’da Amazon Prime Video platformunda yayınlanmaya başlayacak. Yeni sezon, Karl Urban ve Anthony Starr gibi ana karakterlerin yanı sıra Jack Quaid, Jessie T. Usher, Laz Alonso ve Karen Fukuhara gibi sevilen oyuncuları da geri getirecek.

Ayrıca, Susan Heyward, Valorie Curry ve Jeffrey Dean Morgan gibi yeni oyuncular da kadroya katıldı. Jeffrey Dean Morgan’ın, Watchmen’deki Komedyen rolünden sonra bu kez The Boys’da hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu.

The Boys’un yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Fragman, izleyicilere görsel bir şölen vadediyor ve seriye duyulan ilgiyi arttırıyor. 13 Haziran’da başlayacak olan yeni sezon, şimdiden büyük bir heyecan yaratmaya başladı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni sezon nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!