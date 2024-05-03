Ulefone, adı belki geniş kitlelerce tanınmayan ancak belli bir nişi hedefleyen bir akıllı telefon üreticisi olarak dikkat çekiyor. Şirketin 15.600 mAh bataryalı telefonu Ulefone Armor 26 Ultra, sağlamlık ve dayanıklılık arayan kullanıcılar için tasarlanmış çarpıcı özelliklere sahip.

15.600 mAh bataryalı telefon: Ulefone Armor 26 Ultra

Armor 26 Ultra, adeta bir savaş alanında kullanılmak üzere tasarlanmış gibi görünüyor. Kalın tasarımı, 121 desibel ses üreten güçlü bir hoparlörü barındırıyor. Telefonun kamerası da dikkat çekici. 200 megapiksel ana kameraya ek olarak, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 64 megapiksel kızılötesi kamera ve 3,2x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera bulunuyor. Ekran ise 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik bir Full HD+ IPS LCD panel sunuyor.

Donanım açısından, MediaTek Dimensity 8020 SoC, 12 GB RAM ve 512 GB genişletilebilir depolama telefonun performansını sağlamlaştırıyor. Güvenlik önlemleri arasında yana monteli parmak izi tarayıcı ve ön kamera ile yüz tanıma yer alıyor.

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Armor 26 Ultra’nın en çarpıcı özelliklerinden biri dayanıklılığı. Telefon, suya ve toza karşı IP68/IP69K sertifikasına sahip ve ayrıca MIL-STD-810H sertifikasına da uygun, yani darbelere ve düşmelere karşı dayanıklı.

Belki de en etkileyici özellik ise devasa 15.600 mAh bataryasıyla birlikte gelen 120W kablolu hızlı şarj, 33W kablosuz şarj ve hatta ters şarj desteği sunması. Ulefone ayrıca, Armor 26 Ultra’nın hem dijital hem de analog modları destekleyen çift modlu bir mobil radyo sistemine sahip telsiz versiyonunu da sunuyor. Kullanıcılar, daha iyi telsiz işlevselliği için UHF ve VHF antenleri arasında seçim yapabiliyorlar.

Ulefone Armor 26 Ultra, standart ve telsiz versiyonlarıyla 13 Mayıs’tan itibaren AliExpress’te satışa sunulacak. Fiyatlandırma henüz açıklanmadı ancak telefonun sağlam özellikleri göz önüne alındığında yüksek bir fiyat etiketi bekleniyor.