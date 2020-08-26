Oyun
The Witcher: Monster Slayer oyunu AR olarak mobile geliyor!
The Witcher: Monster Slayer duyuruldu. Sevilen oyun The Witcher şimdide mobil platformlara AR (arttırılmış gerçeklik) olarak uyarlanıyor.
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The Witcher: Monster Slayer AR olarak mobile geliyor!
Oyun dünyasının oldukça önemli serileri arasında yer alan hatta bazı kesimlere göre en iyi oyun serisi olarak adlandırılan The Witcher, mobil platforma geliyor. Başlangıçta kitaptan uyarlama olarak piyasaya çıkan sevilen oyun, daha sonra artan popülaritesi nedeniyle Netflix dizi olarak hayranlarını karşılamıştı. Şu sıralar mobil platformlara uyarlanacağı düşünülen yapımdan ilk haber geldi. CD Projekt Red ailesinin bir üyesi olan Spokko isimli firma, The Witcher:MonsterSlayer isimli bir oyun geliştiriyor. YouTube platformu üzerinden yapımı duyuran firma, TheWitcher serisini AR (arttırılmış gerçeklik) olarak mobil platformlara uyarlayacak.
Konsol kalitesinde grafik sunmayı hedefleyen Spokko, oyundan oldukça ümitli. Adından anlaşıldığı gibi yaratık kestiğimiz oyunda, içerik sandığımızdan daha büyük olacak gibi gözüküyor. Özellikle içerisine bir hikaye yerleştirileceği öğrenilirken, serinin diğer oyunlarından da alıntıların oyuncuları karşılayacağı belirtildi. Oyun hali hazırda Pokemon Go‘dan alışık olduğumuz bazı mekanikleri de içerisinde barındıracak. Kendi hikayemizin Geralt‘ı olacağımız yapım Android ve iOS platformlarına çıkacak. Çıkış tarihi henüz belli olmayan oyun hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi edineceğimiz umuyoruz. Bakalım Spokko, yeni The Witcher oyunu ile beklentileri karşılayarak, serinin hayranlarını sevindirebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Haber
Call of Duty: Black Ops – Cold War için tanıtım videosu yayınlandı!
Call of Duty: Black Ops Cold War için, ilk oynanış unsurlarını içeren fragman yayınlandı. Bir süredir çeşitli sızıntılarla gündeme gelen yeni Black Ops serisi oyunu Cold War, bugün itibariyle Modern Warfare Warzone içerisinde bir etkinlikle hayranlarına göründü. Aktarılan bilgilere göre, bir kısmının da ülkemiz içerisinde geçeceği bilinen Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım tarihinde PC, PS4 ve Xbox One üzerinde yayınlanacak. Ayrıca PS5 ve Xbox Series X sürümleri de olacağı bilinen yapıma ait fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Fragmanın başlangıcında görüntülerin Playstation 5 üzerinde kaydedildiğini görüyoruz. Bu da muhteşem grafiklere sahip olduğu açıkca görünen Cold War’un PS5 ile olan uyumunu gözler önüne seriyor. Hikaye yönünde ise yapım, 2010 yılında yayınlanan Black Ops’un doğrudan devamı olarak ilerleyecek. Macera boyunca, Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye ve Sovyetler Birliği’nin KGB karargahlarında savaşacağız.
Yapım ek olarak, zombi modu ve çok oyunculu modları da bünyesinde bulunduracak. Oyunun son zamanlara damgasını vuran COD: Warzone ile çapraz olarak çeşitli içeriklere sahip olacağı söylenirken, 9 Eylül tarihinde Activision’ın yapacağı özel canlı yayında yeni detayları öğreneceğiz.
Oyun
Kool2Play’in yeni aksiyon oyunu Uragun’un demosu yayınlandı!
Uragun’un yeni, ücretsiz bir demosunu yayınladı. Yeni demo, oyunun temel mekaniklerini tanımak, devasa ve cazip cephaneliği (yerçekimi topu dahil!) denemek ve hepsinden önemlisi düşman bir yapay zekasının elinden Barselona limanını geri almak için mükemmel bir fırsat olabilir.
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Kool2Play Stüdyo’nun Yaratıcı Yönetmeni Mariusz Leśniewski demo için “Bu demo, oyunumuza has savaş sisteminin tanıtımını sunan sadece ufak bir kısmı olsa da metrekare başına aksiyon yoğunluğuyla oldukça çarpıcı. Oyuncuları doğrudan savaşın sıcaklığına atan demoda, hayatta kalmak için göz açıp kapayıncaya kadar içgüdüsel kararlar vermek gerekiyor” dedi.
Uragun, rogue tarzı ilerlemeye sahip, mücadele gerektiren, tepeden görünümlü bir aksiyon oyunudur (Demo sürümünde rogue tarzı oynanış mekaniği işlenmemektedir).
Güçlü bir Mech’i kontrol eden oyuncular, ilk başta insanlığa hizmet etmesi için tasarlanmış ancak doğal felaketler ve küresel ısınma sonrasında insanlığın yok olması gerektiğine karar veren bir yapay zekanın kontrol ettiği çeşitli düşman robotlara karşı kendi soyunu korumaya çalışıyor. 2020’de Steam için Erken Erişim’e girecek olan Uragun’un konsol sürümü 2021’de yayınlanacak.
Demoyu buradan indirebilirsiniz: https://store.steampowered.com/app/724000/Uragun/
Dizi/Film/Kitap
Space Invaders’tan Doom’a arcade tarihini anlatan dizi: High Score
High Score adı verilen ve geçtiğimiz günlerde Netflix‘te yayımlanan mini dizi, video oyun tarihini ve zamanın önemli oyunlarının yapılış sürecini aktarıyor.
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Günümüzde Red Dead Redemption 2, God of War, GTA V gibi oyunlardan bahsediliyor olsa da aslında oyun dünyası aslında Spacewar! isimli oyun dünyasının ilk video oyunu olarak kabul edilen bir yapım ile başlamıştı. Devamında Galaxy Game ve Computer Space oyunları ile başlayan video oyun sektörü Pong ile geniş kitlelere ulaşmaya ve Arcade oyunlarının altın çağının başlamasına yol açtı.
Arcade dünyasına High Score ile giriş
Netflix’te geçtiğimiz gün yayınlanan mini dizi High Score ise tam da bu noktadan başlıyor. Space Invaders‘ı bilen ve oynamış nesil, aslında tüm dünyaya yayılan video oyun ve arcade makinalarının ilk örneklerini denemiş oldular. Devamında Pac-Man, Donkey Kong, Mario Brothers gibi oyunlar ile git gide büyüyen sektörün adımlarını söz konusu oyunların yaratıcıları ve geliştiricileri ile yapılan röportajlar ile belgesel tadında izlemeniz mümkün.
6 bölümden oluşan dizide ilk bölümde Space Invaders ve Pac-Man, devamında Donkey Kong ve Mario’yu anlatıyor. 3. bölümde RPG dünyasının Dungeous & Dragons ile başlaması ve EA’nin Madden NFL serisini anlatıyor. Tabiki Street Fighter ve Mortal Kombat‘a da değinen seri Doom ile açılan 3D oyun dünyası ile sezonu noktalıyor.
Bu dünyada yer almış ve yaratıcı olan insanlardan dinlemenin keyfi gerçekten güzel. Aynı zamanda bu oyunlar hakkında bilgisi olmayan ya da o döneme yetişememiş genç arkadaşlar da söz konusu oyunların hangi ortam ve şartlar ile geldiğini görecekler. Eğer sizin de dikkatini çekti ise High Score serisine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.