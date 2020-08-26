The Witcher: Monster Slayer oyunu AR olarak mobile geliyor!

The Witcher: Monster Slayer duyuruldu. Sevilen oyun The Witcher şimdide mobil platformlara AR (arttırılmış gerçeklik) olarak uyarlanıyor.

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The Witcher: Monster Slayer AR olarak mobile geliyor!

Oyun dünyasının oldukça önemli serileri arasında yer alan hatta bazı kesimlere göre en iyi oyun serisi olarak adlandırılan The Witcher, mobil platforma geliyor. Başlangıçta kitaptan uyarlama olarak piyasaya çıkan sevilen oyun, daha sonra artan popülaritesi nedeniyle Netflix dizi olarak hayranlarını karşılamıştı. Şu sıralar mobil platformlara uyarlanacağı düşünülen yapımdan ilk haber geldi. CD Projekt Red ailesinin bir üyesi olan Spokko isimli firma, The Witcher:MonsterSlayer isimli bir oyun geliştiriyor. YouTube platformu üzerinden yapımı duyuran firma, TheWitcher serisini AR (arttırılmış gerçeklik) olarak mobil platformlara uyarlayacak.

Konsol kalitesinde grafik sunmayı hedefleyen Spokko, oyundan oldukça ümitli. Adından anlaşıldığı gibi yaratık kestiğimiz oyunda, içerik sandığımızdan daha büyük olacak gibi gözüküyor. Özellikle içerisine bir hikaye yerleştirileceği öğrenilirken, serinin diğer oyunlarından da alıntıların oyuncuları karşılayacağı belirtildi. Oyun hali hazırda Pokemon Go‘dan alışık olduğumuz bazı mekanikleri de içerisinde barındıracak. Kendi hikayemizin Geralt‘ı olacağımız yapım Android ve iOS platformlarına çıkacak. Çıkış tarihi henüz belli olmayan oyun hakkında ilerleyen günlerde daha fazla bilgi edineceğimiz umuyoruz. Bakalım Spokko, yeni The Witcher oyunu ile beklentileri karşılayarak, serinin hayranlarını sevindirebilecek mi bekleyip göreceğiz.