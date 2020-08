Call of Duty: Black Ops – Cold War için tanıtım videosu yayınlandı!

Call of Duty: Black Ops Cold War için, ilk oynanış unsurlarını içeren fragman yayınlandı. Bir süredir çeşitli sızıntılarla gündeme gelen yeni Black Ops serisi oyunu Cold War, bugün itibariyle Modern Warfare Warzone içerisinde bir etkinlikle hayranlarına göründü. Aktarılan bilgilere göre, bir kısmının da ülkemiz içerisinde geçeceği bilinen Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım tarihinde PC, PS4 ve Xbox One üzerinde yayınlanacak. Ayrıca PS5 ve Xbox Series X sürümleri de olacağı bilinen yapıma ait fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

reklam

İlginizi çekebilir: Cyberpunk 2077, ücretsiz DLC paketleriyle birlikte gelecek!

Fragmanın başlangıcında görüntülerin Playstation 5 üzerinde kaydedildiğini görüyoruz. Bu da muhteşem grafiklere sahip olduğu açıkca görünen Cold War’un PS5 ile olan uyumunu gözler önüne seriyor. Hikaye yönünde ise yapım, 2010 yılında yayınlanan Black Ops’un doğrudan devamı olarak ilerleyecek. Macera boyunca, Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye ve Sovyetler Birliği’nin KGB karargahlarında savaşacağız.

Yapım ek olarak, zombi modu ve çok oyunculu modları da bünyesinde bulunduracak. Oyunun son zamanlara damgasını vuran COD: Warzone ile çapraz olarak çeşitli içeriklere sahip olacağı söylenirken, 9 Eylül tarihinde Activision’ın yapacağı özel canlı yayında yeni detayları öğreneceğiz.