Haber
Call of Duty: Black Ops – Cold War için tanıtım videosu yayınlandı!
Call of Duty: Black Ops Cold War için, ilk oynanış unsurlarını içeren fragman yayınlandı. Bir süredir çeşitli sızıntılarla gündeme gelen yeni Black Ops serisi oyunu Cold War, bugün itibariyle Modern Warfare Warzone içerisinde bir etkinlikle hayranlarına göründü. Aktarılan bilgilere göre, bir kısmının da ülkemiz içerisinde geçeceği bilinen Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım tarihinde PC, PS4 ve Xbox One üzerinde yayınlanacak. Ayrıca PS5 ve Xbox Series X sürümleri de olacağı bilinen yapıma ait fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Fragmanın başlangıcında görüntülerin Playstation 5 üzerinde kaydedildiğini görüyoruz. Bu da muhteşem grafiklere sahip olduğu açıkca görünen Cold War’un PS5 ile olan uyumunu gözler önüne seriyor. Hikaye yönünde ise yapım, 2010 yılında yayınlanan Black Ops’un doğrudan devamı olarak ilerleyecek. Macera boyunca, Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye ve Sovyetler Birliği’nin KGB karargahlarında savaşacağız.
Yapım ek olarak, zombi modu ve çok oyunculu modları da bünyesinde bulunduracak. Oyunun son zamanlara damgasını vuran COD: Warzone ile çapraz olarak çeşitli içeriklere sahip olacağı söylenirken, 9 Eylül tarihinde Activision’ın yapacağı özel canlı yayında yeni detayları öğreneceğiz.
Aksesuar
DJI Osmo Mobile 4, fiyatıyla birlikte resmen duyuruldu!
DJI markasının yeni gimbal modeli Osmo Mobile 4, fiyatıyla birlikte tanıtıldı. Video çeken herkesin hayatını kolaylaştıracak Osmo Mobile 4, manyetik yapısıyla telefonun yuvaya yerleştirilmesini kolaylaştırıyor.
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DJI Osmo Mobile 4 tanıtıldı!
DJI Osmo Mobile 4’ün tasarımı kardeşleriyle aynı yapısını koruyor; ancak cihaz bu sefer telefonun yerleştirilmesini kolaylaştıracak iki adet manyetik mekanizmaya sahip, böylece çekim esnasında telefonunuz sarsıldığında dengeyi sağlamak için efor sarf etmeden hızlıca yerine oturtabileceksiniz. Manyetik yuvalardan birisi telefonunuzu saran bir kelepçe görevi görürken, diğeri ise telefonun arkasına takılarak cihazla fiziksel bağlantıyı kolaylaştırıyor. Dolayısıyla Osmo Mobile 4′ün bu yapısı, tek elle kullanımı da kolaylaştıracak.
Kısa adıyla DJI OM 4 olarak tanıtılan cihaz, Osmo Mobile 3′ün en önemli özelliği olan portatif katlanabilen tasarımından da ödün vermiyor. Bunun yanı sıra Osmo Mobile 4, USB Type-C üzerinden şarj olabilen 2450 mAh kapasiteli bataryasıyla kullanıcılara tam 15 saatlik pil ömrü sunuyor. DJI ayrıca Osmo Mobile 4′ün, Mobile 3′e göre biraz daha hafif ve daha küçük yapıda olduğunu, bununla beraber motorunun da yine Osmo Mobile 3′e göre daha fazla güçlendirildiğini de belirtti.
DJI Osmo Mobile 4′te tasarımsal değişikliklerin yanı sıra yazılım tarafında da yeni özellikler ve iyileştirmeler görüyoruz. Örneğin eskiden Dolly Zoom olarak adlandırılan özellik, şimdi Dinamik Yakınlaştırma adı altında işlevsellik bakımından kullanıcıları daha fazla memnun edecek. Bilindiği üzere Dolly Zoom, kamerayla yakınlaşırken zoom çıkmayı veya uzaklaşırken zoom girmeyi sağlayan müthiş bir özellikti; şimdi Dinamik Yakınlaştırma adı altında kullanım deneyimini üst seviyeye çıkaracak.
DJI, Osmo Mobile 4′ün insanları izlemede daha iyi olduğunu da ifade etti. Örneğin bir masa veya bankta sabit duran çocuk, yetişkin ve evcil hayvan olduğunu düşünün; bu noktada yeni gimbal, canlıları ayırt etme konusunda artık daha başarılı. Aynı zamanda Osmo Mobile 4′te, önceki modellerdeki tüm sinema modlarının da var olduğunu ekleyelim. Türkiye fiyatı henüz belli olmayan yeni gimbal, yurt dışında $149 fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.
DJI Osmo Mobile 4 teknik özellikleri
Boyut
Katlanmamış hali: 276×119.6×103.6 mm
Katlanmış hali: 163×99.5×46.5 mm
Ağırlık: 390 gram
Batarya
Batarya türü: 18650 Li-ion
Kapasite: 2450 mAh (7.2 V)
Kullanım süresi: 15 saat
Şarj süresi: 2.5 saat
Port: Type-C
Bluetooth versiyonu: Bluetooth 5.0
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 Pro Max, canlı olarak görüntülendi!
Apple‘ın her yıl gerçekleştirdiği konferans yaklaşıyor. Konferansta tanıtılacak cihazlarla ilgili her gün yeni sızıntılar ortaya çıkıyor. Bugün ise Jon Prosser tarafından cihazın canlı görüntüleri Twitter ve Youtube üzerinden paylaşıldı. Bu canlı görüntüler iPhone 12 Pro Max‘in bazı ayrıntılarını bizlere gösteriyor. Videoda Prosser, yeni amiral gemisi cihazın satış öncesi bir kopyasının elinde bulunduğunu iddia ediyor.
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Bu video ile iPhone 12 Pro Max hakkında neler ortaya çıktı?
iPhone 12 Pro Max ile ilgili sızıntıların çoğunda yeni eklenecek LiDAR sensörü ile ilgili tahminler bulunuyor. Prosser ise Apple‘ın sadece bazı iPhone 12 modellerinde bu sensörü kullanacağını belirtiyor. Ayrıca iPhone 12 serisinin 120 Hz ekran tazeleme hızı ile geleceği sızıntıları çokça kez paylaşıldı. Prosser‘ın paylaştığı videoda, ayarlar menüsü açıkken ekran özellikleri görüntülenebilir bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada, “yüksek yenileme hızını etkinleştir” ve “otomatik yenileme hızını etkinleştir” seçenekleri görülüyor. Bazı kaynaklar iPhone 12 Pro ve Pro Max‘in 120 Hz, diğer modellerin ise 60 Hz tazeleme hızı ile geleceğini belirtiyor.
Videoya geri dönecek olursak iPhone 12 Pro Max‘in pek çok görüntüsü ve ekranı görsellerde bulunuyor. Bazı sızıntılar yeni iPhone serisinde küçük çentik kullanılacağını söylese de videoda iPhone 11 benzeri bir çentik gözüküyor. Fakat bu sefer ön taraftaki sensörler güçlendirilmiş olacağı için daha iyi bir Face ID bekleyebiliriz. Bu bilgiler kesin olmasa bile videonun oldukça gerçekçi olduğunu söylemek gerekiyor.
Oyun
Kool2Play’in yeni aksiyon oyunu Uragun’un demosu yayınlandı!
Uragun’un yeni, ücretsiz bir demosunu yayınladı. Yeni demo, oyunun temel mekaniklerini tanımak, devasa ve cazip cephaneliği (yerçekimi topu dahil!) denemek ve hepsinden önemlisi düşman bir yapay zekasının elinden Barselona limanını geri almak için mükemmel bir fırsat olabilir.
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Kool2Play Stüdyo’nun Yaratıcı Yönetmeni Mariusz Leśniewski demo için “Bu demo, oyunumuza has savaş sisteminin tanıtımını sunan sadece ufak bir kısmı olsa da metrekare başına aksiyon yoğunluğuyla oldukça çarpıcı. Oyuncuları doğrudan savaşın sıcaklığına atan demoda, hayatta kalmak için göz açıp kapayıncaya kadar içgüdüsel kararlar vermek gerekiyor” dedi.
Uragun, rogue tarzı ilerlemeye sahip, mücadele gerektiren, tepeden görünümlü bir aksiyon oyunudur (Demo sürümünde rogue tarzı oynanış mekaniği işlenmemektedir).
Güçlü bir Mech’i kontrol eden oyuncular, ilk başta insanlığa hizmet etmesi için tasarlanmış ancak doğal felaketler ve küresel ısınma sonrasında insanlığın yok olması gerektiğine karar veren bir yapay zekanın kontrol ettiği çeşitli düşman robotlara karşı kendi soyunu korumaya çalışıyor. 2020’de Steam için Erken Erişim’e girecek olan Uragun’un konsol sürümü 2021’de yayınlanacak.
Demoyu buradan indirebilirsiniz: https://store.steampowered.com/app/724000/Uragun/