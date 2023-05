The Witcher serisi, olağanüstü bir başarı elde etmiş durumda. The Witcher oyun serisinin geliştiricisi olan CD Projekt Red tarafından paylaşılan yeni veriler sayesinde artık oyunun gerçekte ne kadar büyük olduğuna dair daha iyi bir fikrimiz var. Stüdyo, Pazartesi günü yaptığı açıklamayla beraber, The Witcher serisinin gerçek başarısını açıkladı. Milyonlar bu oyunu oynuyor!

75 Milyondan Fazla Oyuncu The Witcher Oyunlarını Oynuyor!

CD Projekt Red, yaptığı açıklamada The Witcher video oyunlarının 75 milyondan fazla kopya sattığını duyurdu ve bu satışların 50 milyonundan fazlasının geçtiğimiz aylarda devasa bir güncelleme alan The Witcher 3: Wild Hunt’a ait olduğunu söyledi.

Bu tür rakamlar, serinin tüm zamanların en büyük video oyun franchise’larından biri olduğunu gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yeni veriler, Mario Kart 8 Deluxe ve Red Dead Redemption 2 gibi büyük hitlerle aynı seviyede bulunuyor. Bu oyunların her ikisi de 53 milyondan fazla kopya satmış ve her ikisi de en çok satan oyunlar arasında yer alıyor.

Bu Witcher satış rakamları gelecek yıllarda muhtemelen daha da artacak. CDPR, Aralık ayında The Witcher 3 için bir “yeni nesil” güncellemesini yayınlayarak oyunun grafiklerini ve oynanışını önemli ölçüde iyileştirdi. Stüdyo, ayrıca ilk Witcher oyununun bir yeniden yapımı, yeni bir Witcher üçlemesi ve “Proje Sirius” adlı bir yan oyun gibi birçok başka Witcher oyunu üzerinde çalışıyor.

Umuyoruz ki, bu yeni oyunlar, Cyberpunk 2077’den daha iyi bir başlangıç yaparlar. Zira yine bu stüdyodan çıkan Cyberpunk 2077 ilk çıktığı zamanlarda birçok sorunla gündeme gelmişt. Ancak CDPR, oyunu büyük ölçüde düzeltti ve Şubat 2022’de bir “yeni nesil” güncellemesini yayınladı.

Bu haberlerin tam da Sony’nin stüdyoyu satın almakla ilgilendiği iddialarının dolaştığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. The Witcher gibi yapımların başarısı, tüm zamanların en başarılı oyun stüdyolarından olan CD Projekt Red’in piyasaya değerini artırabilir. Bu da pazarlıkta CD Projekt Red’in elini güçlendirebilir. İlerleyen günlerde neler yaşanacak hep beraber göreceğiz.

