Çinli teknoloji devi vivo, orta segmentteki yeni akıllı telefonu vivo V30 Lite modelini Türkiye pazarına getirdi. Güçlü kamera özellikleri, yüksek yenileme hızı sunan ekranı ve büyük bataryası ile gönüllerde taht kuran cihaz orta seviye telefon pazarını domine edecek gibi duruyor. İşte vivo V30 Lite Türkiye fiyatı ve özellikleri.

Yeni Orta Segment Telefon Vivo V30 Lite Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

V30 Lite, 6.67 inçlik bir ekranla geliyor ve FHD+ çözünürlüğüyle yüksek kaliteli bir görüntü sunuyor. 120Hz yenileme hızı ve 1.800 nit parlaklık ile kullanıcılarına göz alıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Telefon, Qualcomm Snapdragon 685 işlemci tarafından destekleniyor ve 8 GB RAM ile güçlü bir performans vaat ediyor. Ayrıca, 256 GB depolama alanı sunarak kullanıcılara geniş bir veri depolama imkanı sağlıyor.

Kamera özellikleri de dikkat çekici. V30 Lite’ın arka tarafında 50MP ana kamera, 2MP derinlik sensörü ve bir titreşim sensörü bulunuyor. Bu özelliklerle kullanıcılar yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilir ve net görüntüler elde edebilirler. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahip, böylece kullanıcılar selfie çekerken de memnuniyet duyacaklar.

Bir diğer dikkat çekici özellik ise batarya kapasitesi. V30 Lite, 5.000 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım sağlıyor. Üstelik, 80W hızlı şarj desteğiyle bataryayı hızlıca doldurarak kesintisiz bir kullanım deneyimi sunuyor. Bu şarj hızını orta segmentte oldukça nadir gördüğümüzü söyleyelim.

Telefonun işletim sistemi olarak FunTouchOS 13’ü kullanması da dikkat çekiyor. Android 13 tabanlı bu işletim sistemi, kullanıcıların daha akıcı ve verimli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Cihaz en yeni Android sürümü ile kullanıcılarına güncel bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Vivo V30 Lite fiyatı ise 17.999 TL olarak belirlenmiş durumda. Şirket Türkiye pazarına özel kampanyalarla da adından söz ettiriyor. 17.999 TL olan telefonun fiyatında 1.000 TL’lik sepet indirimi bulunuyor. Ayrıca, telefonu alan kullanıcıları, 999 TL değerindeki ek bir yıllık garanti desteğinin yanında 1.499 TL değerindeki TWS3e tam kablosuz kulaklık hediyesi bekliyor. 1.999 TL değerinde 4 yıl ücretsiz pil değişim hizmeti de ön sipariş ile cihazı alanlara hediye edilecek.

Vivo’nun V30 Lite modeli, Türkiye’deki tüketiciler için cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Sunduğu özellikler, uygun fiyatı ve kampanya avantajlarıyla, telefonun çok satanlar arasında yer alması bekleniyor. Cihaz Mercan Siyahı ve Orman Yeşili renkleri ile müşterisini bekliyor. Bu bağlantı üzerinden cihazı ön sipariş verebilirsiniz.

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