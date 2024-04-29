Oppenheimer filmiyle aldığı Oscar ile adından söz ettiren ünlü aktör Cillian Murphy, ilk büyük çıkışını yaptığı seriye geri dönüyor. Murphy’nin oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan “28 Gün Sonra” filmi, onun adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bu başarılı film serisi, şimdi geri dönüyor. Uzun zamandır beklenen “28 Years Later” projesinde Cillian Murphy’nin rol alacağı haberleri, heyecanı arttırdı. Cillian Murphy 28 Days Later serisine geri dönüyor.

İçindekiler Cillian Murphy 28 Days Later Serisinin Yeni Filmlerinde Rol Alacak

Cillian Murphy 28 Days Later Serisinin Yeni Filmlerinde Rol Alacak

Yeni film serisinin başarısını sağlamak için hazırlıklar hızla devam ediyor. Murphy’nin 28 Years Later serisinin ilk filminde rol almayacak olması, hayranlarını biraz üzebilirken, onun bu projede ikinci filmde yer alacağı haberi, heyecanı canlı tutuyor. Üçlemenin ilk filmi için beklenen isimler arasında Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer ve Ralph Fiennes gibi önemli oyuncular bulunuyor. Ancak Murphy’nin, üçüncü filmde oldukça önemli bir rol üstleneceği de belirtiliyor.

28 Years Later, Alex Garland’ın senaryosu ve Danny Boyle’ın yönetmenliği ile yeniden hayata geçirilecek. Murphy’nin ikinci filmde kısa bir süreliğine görüneceği ve üçüncü filmde daha büyük bir rol alacağına dair haberler, serinin hayranlarını heyecanlandırıyor. Bu gelişmelerle birlikte, Cillian Murphy’nin 28 Days Later serisine dönüşü, sinema dünyasında merakla beklenen bir olay haline geldi.

Murphy son zamanlarda yıldızı parlayan ve bir anlamda değeri anlaşılan bir aktör diyebiliriz. Mütevazı yaşantısı ve internette paylaşılan bezgin yüz ifadeleri ile son zamanların en sevilen Hollywood aktörleri arasına adını yazdıran Cillian Murphy 28 Days Later serisindeki rolü ile de çok konuşulacak gibi duruyor.

Bakalım Murphy bu filmde nasıl boy gösterecek. Bildiğiniz üzere, seri dünyadaki salgın hastalıklar üzerine odaklanıyor. Yeni filmde de benzer bir macera görebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 28 Years Later nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!