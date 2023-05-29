Oyuncuların merakla beklediği Diablo 4 için geri sayım resmen başladı. 6 Haziran 2023 tarihinde PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X/S için çıkacak olan oyun hakkında bilinen her şeyi sizler için derledik. Oyunun Deluxe paketini satın alanların 1 Haziran tarihinde oynayabileceği Diablo 4’te bakalım bizleri neler bekliyor?

Uzun süren sürgününün ardından Lilith, karanlık bir ritüel tarafından çağrılan Sığınak’a geri döndü. Diablo IV dünyasında Lilith’in yarattığı ıstırabı geri almak için cesur bir savaşçı olma zamanı geldi. Barbar, Druid, Necromancer, Rogue veya Sorcerer olarak, bu başlatma kılavuzunu inceleyerek Diablo IV’ün beş devasa bölgesinde yolculuğunuza başlamak için hazırlık yapabilirsiniz.

Barbar: Kuvvetin ve dayanıklılığın sembolü olan Barbar, yakın dövüş yetenekleriyle ön plana çıkar. Büyük silahlarla düşmanlarına saldırırken, sağlam zırhıyla da korunmayı bilir. Güçlü ve hızlı hareketlerle düşmanları ezerek ilerleyin. Druid: Doğanın gücünü kontrol eden Druid, doğal elementlere hükmeder. İnsan, hayvan ve bitki formunda dönüşebilir, düşmanlara doğal felaketler ve büyülü saldırılarla karşılık verebilir. Doğanın dengesini koruyarak savaşın. Necromancer: Ölülerin efendisi olan Necromancer, ölüm ve bozulma güçlerini kullanır. Cesetlerden canlı zırhlar yaratır, korku ve lanetlerle düşmanları etkisiz hale getirir. Ölümlülerin sırlarını çözerek zaferinizi sağlayın. Rogue: Gizlilik ve keskin nişancılık yeteneklerine sahip Rogue, düşmanlarına sessizce yaklaşır ve hızlı saldırılarla onları alt eder. Tuzaklar kurarak ve taktiksel becerileri kullanarak avantajınızı sağlamlaştırın. Esneklik ve hız sizin silahınız olsun. Sorcerer: Elementlerin gücüne hakim olan Sorcerer, büyüleri kullanarak düşmanlarına verdiği hasarı artırır. Ateş, buz, elektrik gibi elementlerle düşmanları yakarak ve dondurarak kontrolünüzü sağlayın. Güçlü büyülerinizle düşmanlarınızı alt edin.

Diablo IV’ün beş devasa bölgesinde, zorlu düşmanlarla ve tehlikelerle dolu bir dünyada mücadele edeceksiniz. Her bölge benzersiz bir atmosfere ve zorluklara sahiptir. Yolculuğunuz boyunca eşyaları toplayın, yeteneklerinizi geliştirin ve karakterinizi isteğinize göre özelleştirin.

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Kötülüğe karşı zafer elde etmek için stratejik becerilerinizi kullanın, takım arkadaşlarınızla birlikte çalışın ve Lilith’in karanlık güçlerine meydan okuyun. Diablo IV’ün başlatma kılavuzu size yol gösterecek ve sizi bu epik maceraya hazırlayacak. Diablo IV’e Erken Erişim, resmi lansmanımızdan önce Digital Deluxe veya Ultimate Edition ön siparişi veren herkes için 1 Haziran’da başlıyor.

Diablo IV’ü Erkenden Ön Yükleyerek Cehenneme inişinize hazırlanın. Aşağıda, Windows PC, Xbox ve PlayStation için 30 Mayıs tarihinden itibaren oyunun nasıl kurulacağına ilişkin talimatları bulacaksınız. Ön Yükleme için Diablo IV’ün herhangi bir sürümünün satın alınması gerekir.

Windows bilgisayar

Battle.net istemcisini başlatın . Diablo IV, Favoriler çubuğunuzda yoksa, + simgesine tıklayarak ekleyebilirsiniz . Alternatif olarak, Tüm Oyunlar sayfasına erişerek Diablo IV’ü bulabilirsiniz . Diablo IV’ü listenin başında göreceksiniz.

Diablo IV Oyun Sayfasına geldiğinizde, Oyun Sürümü altındaki açılır menüye tıklayın ve Diablo IV seçeneğini seçin. Yükle yazan mavi düğmeyi tıklayın. Oyun yüklenecek ve kullanıma sunulduğunda Başlatmak için Oynat’ı tıklayın.

Sanctuary’nin ihtiyaç duyduğu gezgin olmaya hazırlanın.

Xbox

Xbox Store’u açınve Diablo IV’ü arayın. İndir’i seçin .

Oyun istasyonu

PlayStation Store’u başlatın ve Diablo IV’ü arayın. İndir’i seçin .

Sanctuary’yi keşfederken, akıllara durgunluk veren dehşetler ve tehlikelerle dolu hain bir deneyim sizi bekliyor. 5 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında, en sevdiğiniz Diablo IV yayıncılarını Twitch platformunda izleyerek, Cehennem’in karanlık dünyasına karşı savaşlarına tanıklık edin ve onlara eşlik edin. Her hafta yeni Twitch Ganimetleri kazanarak, Silah Renklendirmeleri ve Arka Yuva Öğeleri gibi Kozmetik öğelerin keyfini çıkarabileceksiniz.

Katılımı oldukça kolay. Uygun bir yayıncının kanalına giderek 2 Twitch aboneliği hediye edin ve ödüllendirilin. Ayrıca, bu etkinlikte yeni bir güvenilir at olan Primal Instinct Bineği kazanma şansı da sizi bekliyor. Cehennem’in derinliklerinde dolaşırken, bu özel at size hız ve güç katacak. Twitch etkinliği boyunca Diablo IV yayıncılarının maceralarını izlerken, heyecan dolu anları paylaşın ve stratejilerini öğrenin. Cehennemdeki zaferlerine tanıklık ederken, kendiniz de kozmetik öğelerle ödüllendirilin ve karakterinizi kişiselleştirebilirsiniz.