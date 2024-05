The Witcher 4. sezon fragman yayında. Netflix’in popüler dizisi The Witcher dördüncü sezon için beklenen ilk fragman nihayet yayımlandı. Bu fragman, Henry Cavill’in yerini alan Liam Hemsworth’un Geralt rolündeki performansını gözler önüne seriyor. İşte yeni Geralt.

The Witcher 4. Sezon Fragman Yayınlandı: Liam Hemsworth Geralt Rolünde!

Yaklaşık bir dakikalık fragman, sisler içindeki bir ormanda başlıyor ve Hemsworth’un canlandırdığı Geralt karakterini gösteriyor. Fragmanda olay örgüsü hakkında çok net bir şey olmamakla birlikte, Cavill’dan sonra Rivialı Geralt rolünü oynayan Liam Hemsworth’a odaklanılmış.

Hemsworth’un Geralt rolünde nasıl bir performans sergileyeceği ve karaktere nasıl uyacağı gibi kritik detaylar henüz belirsizliğini koruyor. Cavill hem oyunculuğu hem de görünümü ile çıtayı yükseltmişti. Bakalım Hemsworth yeni Geralt rolüne uyum sağlayabilecek mi.

Rivyalı Geralt rolünde Liam Hemsworth. The Witcher 4. sezonuyla geri dönüyor. pic.twitter.com/qpAy4UR7cn — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 22, 2024

Dizinin yapımcısı Lauren S. Hissrich, yaptığı açıklamada, “Liam Hemsworth’un Geralt olarak ilk resmi görüntülerini paylaşmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Onun karaktere kattığı enerji ve tutku, setin ilk gününden itibaren oyuncular ve ekip tarafından büyük bir hayranlıkla karşılandı.” dedi. Hissrich, Hemsworth’un Geralt’ın kirli sakalı ve ikonik yara izi gibi detayları mükemmel bir şekilde yansıttığını belirtti.

The Hunger Games ve Independence Day: Resurgence gibi filmlerdeki performansıyla tanınan Liam Hemsworth, The Witcher’ın dördüncü sezonunda Henry Cavill’in yerini alıyor. Henry Cavill, Superman rolüne geri döneceği beklentisiyle diziden ayrıldığını açıklamıştı, ancak Warner Bros. DC film planlarını değiştirince, Cavill Warhammer 40,000 projesine odaklandı.

Henry Cavill, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Rivialı Geralt olarak geçirdiğim zaman, canavarlar ve maceralarla doluydu. Liam Hemsworth’un bu rolü devralacak olmasından dolayı mutluyum. Ona bu karakterin derinliklerini keşfedeceği yolculukta başarılar diliyorum.” dedi.

Dizinin dördüncü sezonunda Liam Hemsworth, Geralt rolünde Freya Allan (Prenses Cirilla), Anya Chalotra (Yennefer) ve Joey Batey (Jaskier) gibi isimlerle birlikte yer alacak. Ayrıca, Laurence Fishburne’ün Regis rolüyle diziye katılacağı doğrulandı. Diğer yeni katılımlar arasında Sharlto Copley (Leo Bonhart), James Purefoy (Skellen) ve Danny Woodburn (Zoltan) bulunuyor.

Dördüncü sezonun resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak dizinin üçüncü sezonunun sonunda Geralt’ın zor bir durumda bırakıldığı düşünüldüğünde, yaratıcı ekibin karakterin dönüşünü doğru bir şekilde yapabilmesi için zamana ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor.

The Witcher’ın beşinci sezonla sona ereceği de geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Son iki sezon, Andrzej Sapkowski’nin “Baptism of Fire”, “The Tower of the Swallow” ve “Lady of the Lake” kitaplarından uyarlanacak.

