Samsung kullanıcılarının uzun süredir beklediği One UI 7 güncellemesi artık gerçek anlamda dünya sahnesinde. Ancak her şey tamamlandı mı? Hayır. Bazı modeller hâlâ güncellemeyi almadı. Türkiye dahil olmak üzere birçok bölgede hangi telefonlar sırada? One UI 7 ile gelen yenilikler hangi kullanıcıları bekliyor?

One UI 7, Samsung’un Samsung Android 15 tabanlı en yeni yazılım güncellemesi olarak Android deneyimini baştan tanımlıyor. Galaxy S23 ve S24 serileri için güncelleme halihazırda yayınlandı ve dünya genelinde kullanıcılara ulaştı.

Ancak Samsung, yazılım dağıtımına tüm cihazlarda aynı anda başlamıyor. Şimdi sırada ikinci dalga var. Bu dalgada, güncellemeyi henüz almamış ya da bazı bölgelerdeki cihazları kapsayacak yeni modeller var. Mesela 24 FE Android 15 sürümünün yayılımı halen tamamlanmadı ve maalesef bundan ülkemiz de etkilendi.

İşte önümüzdeki hafta One UI 7 güncellemesini alması beklenen cihazlar:

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S23 FE

Galaxy S24 FE

Yeni One UI, arayüzde sadeleşme, yapay zekâ destekli özellikler, gelişmiş uygulama izinleri ve pil optimizasyonları gibi çok sayıda yeniliği beraberinde getiriyor.

Türkiye’deki kullanıcılar, özellikle sistem kararlılığı ve güvenlik tarafındaki artışlardan oldukça memnun kalacak gibi görünüyor. Samsung Android 15 tabanına sahip bu yapı, aynı zamanda cihazlara gelecekteki yapay zekâ tabanlı servisler için de bir temel sunuyor.

Öte yandan, Galaxy S25 serisi için dağıtıldığı iddia edilen Mayıs güvenlik yaması da Samsung’un bu yazılım atağının bir parçası olabilir.

Henüz resmiyet kazanmasa da, çeşitli bölgelerde bu yamanın yayınlandığına dair bilgiler sızmış durumda. Samsung’un bu şekilde agresif güncelleme politikası uygulaması, 2025 yılı için rekabeti ne kadar ciddiye aldığını ortaya koyuyor.

