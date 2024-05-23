ABD Başkanı Joe Biden yeniden seçilme kampanyası için, dijital dünyada yeni bir hamleyle dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemde yayımlanan bir iş ilanına göre, kampanya “Ortak Yönetici, İçerik ve Meme Sayfaları” pozisyonu için bir profesyonel arıyor. Bu kişi, internetin en popüler içerik ve meme, yani Türkiye’de daha sık kullanılan adıyla Caps, sayfalarıyla etkileşim kurarak günlük operasyonları yönetecek. Bu işin maaşı ise 85,000 dolara kadar çıkabiliyor.

Joe Biden Seçim Kampanyası İçin “Meme” Üreticisi Arıyor!

Günümüz dijital çağında, memlerin, yani komik gönderilerin gücü yadsınamaz. Meme, internet kültüründe hızla yayılan, genellikle mizahi içerik taşıyan görsel, video veya metin parçaları diyebiliriz. Bu içerikler, Instagram gibi sosyal medya platformlarında hızla viral olabilir ve geniş kitlelere ulaşabilir.

Biden’ın kampanyası, bu potansiyeli fark ederek seçmenlerle daha etkili bir şekilde buluşmayı hedefliyor. Profesyonel bir meme yöneticisi fikri absürd görünse de, dijital örgütlenmenin önemi göz ardı edilemez. Seçmenlerle buluşmanın yolu artık sadece fiziksel etkinliklerden değil, dijital içeriklerden de geçiyor.

Bir içerik üretici ve dijital iletişim stratejisti olan Annie Wu Henry, dijital platformlarda iletişim kurmanın önemini vurguluyor. Şubat ayında verdiği bir demeçte, “Dijital platformlarda iletişim kurma biçimimize alakalı, modaya uygun ve eğlenceli anlar katabileceğimizi ve katmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak bunu yaparken, bir meme bile olsa stratejik, kasıtlı ve dikkatli olmaya devam etmeliyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Biden’ın kampanyası, meme’leri seçmenlerle etkileşimde kullanma konusunda deneyimli. Başkan hakkında yayılan aşırı sağcı komplo teorilerine tepki olarak ortaya çıkan “Dark Brandon” memi, kampanya hesaplarında sıkça kullanıldı. Bu mem, o kadar popüler oldu ki, kampanya mağazasının gelirinin %54’ünü Dark Brandon ürünleri oluşturdu.

Öte yandan, eski Başkan Donald Trump da memlerin gücünü fark eden bir diğer isim. Beyaz Saray’a geri dönmek için kampanya yürütürken, viral olan sabıka fotoğrafını hemen kampanya materyallerine dönüştürdü. “Asla Teslim Olma” yazılı tişörtler, kupalar ve bira bardak altlıkları, Trump’ın kampanyasında önemli bir yer tuttu.

Sosyal medya var olduğu sürece, siyasi organizatörler için değerli bir araç oldu. Ancak pandemi dönemi, kampanyaların dijital taktikleri benimsemesini hızlandırdı. Örneğin, Senatör Ed Markey’nin 2020’deki yeniden seçim kampanyasında, Z kuşağı posterleri “Markeyverse” adında organik bir çevrimiçi hareket oluşturarak önemli bir rol oynadı.

Anonim hesap Organizer Memes ise Güney Carolina Genç Demokratlar gibi siyasi örgütler için meme eğitimleri düzenliyor. Bu eğitimlerde katılımcılar, işbirliği içinde memler üretiyor ve mevcut meme şablonlarını kullanarak son dakika siyasi haberlere gerçek zamanlı tepki veriyorlar.

Biden’ın kampanyasının, başkanın TikTok’u yasaklayabilecek bir yasa tasarısını imzalamasına rağmen bu platformda yer alması, gençlerle bağlantı kurma çabasını gösteriyor. Genç seçmenler, kampanyanın memlerle etkileşim kurma girişimlerini anlayabilir. Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmak, bir kampanyanın genç nesillerin ilgisini çekme çabasının bir kanıtı.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesli etkilemek için meme’ler etkili bir araç mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!