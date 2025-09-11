Temmuz ayında küfürlü cevaplarıyla gündeme bomba gibi düşen X’in yapay zekâ botu Grok, bu kez Türkiye’de erişim engeliyle karşı karşıya. Kararın gerekçesi olarak “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gösterildi. Peki bu kararın perde arkasında ne var?

Grok’un X hesabına erişim engeli getirildi

EngelliWeb’in haberine göre, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Grok X resmi hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı. Ancak bu kararın hangi Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiği henüz açıklanmadı.

İlginç bir gelişme olarak, hesap şu an için Türkiye’den hâlâ erişilebilir durumda. Yani erişim engeli kararı alınmış olsa da teknik olarak henüz uygulanmamış gibi görünüyor. Bu kararın uygulanması X tarafından gerçekleştirilecek. X’in yakın zamanda erişim engeli kararını uygulamasını bekliyoruz.

Bu gelişmeyle birlikte Türkiye, Grok’un X hesabına toplu erişim engeli getiren ilk ülke oldu diyebiliriz. Bazı ülkelerde @grok ile çağırılabilen Grok yapay zeka botu engelliyken, Türkiye’de direkt olarak Grok’un X hesabına erişim engeli gelmesi oldukça ilginç. Bu süreçte yapay zeka botu kullanılacak mı göreceğiz. Yani X üzerinden @grok yazarak Grok’u çağırdığınızda Grok cevap verecek mi göreceğiz.

Hatırlanacağı üzere Temmuz ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Grok hakkında bir soruşturma başlatılmıştı. Ardından bazı içeriklerine erişim engeli getirilmişti.

Söz konusu içeriklerin arasında antisemitik ifadeler, siyasetçilere yönelik hakaretler ve genel anlamda toplumsal hassasiyetleri hedef alan söylemler bulunuyordu. Bu içerikler, Grok’un yeni sürümünün “ağzını bozduğu” yönündeki eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Grok nedir?

Grok, Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen ve doğrudan X platformuna entegre çalışan bir yapay zekâ. Grok, sansürsüz yanıtlar vermesiyle biliniyor. Öyle ki, Grok bazen kullanıcılara küfürlü yanıtlar da verebiliyordu.

Grok, kullanıcıların gönderilerine doğrudan yanıtlar üretebilmesiyle dikkat çekerken; zaman zaman agresif ve sert üslubu nedeniyle birçok kesimden tepki topladı. Bu da bazı ülkelerde hukuki müdahalelere ve erişim engellerine yol açtı. Türkiye’de de yapay zeka botuna erişime engeli getirilmiş, ardından Grok tabiri caizse ağzını topladıktan sonra yeniden erişime açılmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Grok sosyal medya için yararlı mı?