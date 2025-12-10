Galaxy S26 Ultra tarafında en çok sorulan konu artık net: S26 Ultra işlemcisi ne olacak? Kullanıcılar özellikle Snapdragon mı yoksa Exynos mu kullanılacağını ve bu tercihin performansa nasıl yansıyacağını merak ediyor. İşte son sızıntıda ortaya çıkan S26 Ultra işlemcisi!

Galaxy S26 Ultra işlemcisi belli oldu! Samsung şaşırttı

Galaxy S26 Ultra hakkında ortaya çıkan yeni FCC sertifikasyonu, cihazın küresel versiyonlarda tek tip bir çipsetle geleceğini doğruladı. Sertifikada görülen SM8850 kodu, S26 Ultra işlemcisi için Snapdragon 8 Elite Gen 5’e işaret ediyor. Üstelik bu işlemci, geçmişte gördüğümüz “For Galaxy” sınıfında özel hız aşırtmalı bir versiyon olabilir.

Belgelerde ayrıca S26 Ultra işlemcisi ile birlikte Qualcomm Smart Transmit Plus desteği ve X85 modem doğrulandı. Böylece kullanıcılar daha güçlü 5G bağlantısı, daha yüksek uplink hızları ve daha stabil mobil internet performansı bekleyebilir. Ek olarak cihaz; üç bantlı Wi-Fi 7, NFC, 5G ve UWB teknolojileriyle de sertifikalandı. Tüm bu set, Galaxy S26 Ultra modelini iletişim tarafında sınıfının en iddialı modellerinden biri hâline getiriyor.

Bu gelişmeler aynı zamanda, bazı bölgelerde Exynos kullanılacağına dair önceki iddiaları büyük ölçüde geçersiz kılıyor. S26 Ultra işlemcisi konusunda Snapdragon tercihinin küresel ölçekte uygulanacak olması, özellikle Türkiye gibi performans hassasiyeti yüksek pazarlarda telefon için önemli bir avantaj sağlayabilir.

Öte yandan Samsung’un kendi geliştirdiği Exynos 2600 çipinin de Galaxy S26 ailesinin alt modellerinde kullanılması bekleniyor. Ayrıca, One UI kodlarında ortaya çıkan tasarım referansları ve yeni duvar kâğıdı sızıntıları, Galaxy S26 Ultra tasarımının önceki modele göre daha ince hatlar, yeni renk seçenekleri ve rafine edilmiş bir kamera dizilimi sunacağını gösteriyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? S26 Ultra işlemci tercihinin global olarak Snapdragon’a kayması sizce doğru bir karar mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşın; gelişmeleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın!