Türkiye’de Stellantis grubuna bağlı markalar, kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir karar açıkladı. Son yıllarda tartışma konusu olan 1.2 PureTech motor sorunlarına karşı marka, önceki nesil motorlar için garanti kapsamını ciddi şekilde genişletti. Böylece uzun süredir gündemde olan bakım ve onarım masrafları konusunda kullanıcı lehine güçlü bir adım gelmiş oldu. Peki 1.2 PureTech motor garanti şartları nasıl değişti? İşte Stellantis grubu markalarından resmi açıklama.

Stellantis, PureTech 1.2 motor sorunları için garanti politikasını genişletti

Stellantis tarafından yürürlüğe konan yeni uygulamaya göre, belirli şartları sağlayan PureTech 1.2 motor sahibi kullanıcılar, motorla ilgili parça ve işçilik giderlerinde 10 yıla veya 180.000 km’ye kadar %100 karşılanan bir güvence hakkı elde ediyor.

Bu karar, özellikle yağ basıncı, zincir aşınması ve motor içi sürtünme kaynaklı problemlerden endişe duyan pek çok sürücünün yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Genişletilmiş garanti için hangi şartlar geçerli?

Stellantis’in duyurusuna göre genişletilmiş garantiye dahil olabilmek için araç bakımlarının üretici standartlarında yapılmış olması şart. Bakımların yetkili serviste yapılması durumunda süreç doğrudan işliyor ve kullanıcı garanti kapsamından tam şekilde yararlanabiliyor.

Ancak TSE onaylı özel serviste bakım yaptıran kullanıcılar da kapsam dışında bırakılmıyor. Bu durumda bakımların üreticinin belirlediği yıl ve kilometre aralığında eksiksiz yapılmış olması, faturaların saklanması ve yapılan işlemlerin içeriğinin ibraz edilmesi gerekiyor.

Citroën gibi PSA grubuna dahil markalardan gelen tam açıklama şu şekilde:

“Müşterilerimizin güvenliği ve memnuniyeti, Citroën’in temel öncelikleridir.

Citroën, önceki nesil PureTech 1.2 motorları için Nisan 2024’te, belirli koşullar altında hem parça hem de işçilik için 10 yıla veya 180.000 km kadar masrafların %100’ünü kapsayan genişletilmiş bir güvence uygulamaya koymuştur.

Genişletilmiş garanti uygulamasından faydalanılabilmesi için, araç bakımlarının üreticinin belirlediği kapsamda, yıl ve km bakım şartlarına uyulmuş şekilde yetkili servislerde yaptırılmış olması gerekmektedir. Müşterinin bakımlarının TSE onaylı özel serviste yapılmış olması durumunda ise bakımların mutlaka üreticinin belirlediği yıl / km aralığında, üretici standartlarında olması, faturaların ve yapılan bakımların içeriğinin ibraz ediliyor olması gerekmektedir.“

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Stellantis’in PureTech 1.2 motorlar için aldığı bu karar kullanıcıları yeterince koruyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!