The Legend of Zelda’yı 755 saatte bitiren büyükanne!

The Legend of Zelda serisi bilindiği üzere oldukça geniş aktiviteler yapılabilecek kıvamda bir oyun. Fakat bu hayli ilginç bir durum.

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Açık dünya konseptine sahip oyunda uzun süreler vakit geçirebilirsiniz. Fakat bu kadar da değil dedirten bir olay geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Torunu olduğunu ifade eden bir Reddit kullanıcısı ninesinin The Legend of Zelda: Twilight oyununu 755 saatte bitirdiğini öne sürdü.

millerischris rumuzuyla bilinen Chris büyükannesinin sıkı bir oyuncu olmadığını fakat Zelda serisini sevdiğini aktardı. Ayrıca Twitter’da da NES’teki versiyonlarını bile oynadığını belirtti.

Chris ayrıca şunları da ”Çocukken onu ziyarete gelirdim. Sistemi hazır hale getirir ve birlikte oynardık. Haritada bir noktada takılmıştı ve geçmek için Nintendo ile irtibata geçti. Sonuçta ona bir harita gönderdiler ve takıldığı yeri geçebildi” dedi.

Bundan esinlenerek ailesi, oyunun Nintendo Wii’deki bir kopyasını büyükannesine hediye etmiş. Her yaz, büyükannesinin durum güncellemelerinde bulunduğunu söyleyen Chris, RPG türü oyunu 11 yılda bitirdiğini ifade etti. Twilight serisi çıktığı dönemde 44 saatte bitirilebiliyorken, sanırım büyükannenin çözmesi gereken çok şey varmış.

Reddit’te GramieGreat adıyla büyükannesine hesap açan torun, eğer bir şey biliyorsam o da büyükannemin çok sabırlı biri olduğudur. Her yaz tatilinde puzzle getiriyor. Bazen 500 parça bazen 1000 parça olan bu bulmacayı her yıl bitirmeyi beceriyor.

Hayli karmaşık ve bulmacalarla dolu olan oyunu %99 oranında bitirdiğini Reddit’ten öğrenen Chris, sosyal medyada ninesinin bunu paylaştığını söyledi. Oyunu tamamıyla bitirmek için çeşitli kitaplar ve Youtube’dan hızlı çözüm videoları izlediğini de ekledi.

Seksen iki yaşındaki GramieGreat’i tebrik ediyor ve erken yaşta hayallerinden vazgeçenlerin bu başarıyla motive olmasını umuyoruz.