The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 duyuruldu!

Japon oyun üreticisi Nintendo E3 fuarında popüler oyunlarından The Legend of Zelda Breath of the Wild‘ın devam oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

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The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 konusu

Şirket yeni oyununu tüm oyun severlerin merakla takip ettiği E3 fuarında düzenlediği etkinlikte paylaştığı kısa bir tanıtım videosuyla duyurdu. Videoda, bir mağarayı keşfeden Link ve Zelda‘nın Hyrule Şatosu‘nun altında Ganondorf‘un cesediyle karşılaştıklarını görüyoruz.

Nintendo Switch konsoluyla beraber tanıtılan Breath of the Wild eleştirmenler ve oyuncular nezdinde tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilmişti. Serinin ikinci halkasının ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil.