Bugün, Zelda serisinin yeni oyunu The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, Nintendo Switch için piyasaya sürüldü. Oyun, oldukça yüksek inceleme puanlarıyla önceki oyun Breath of the Wild’ı geride bırakacakmış gibi görünüyor. İşte yeni oyunun hikayesi ve o çok konuşulacak fiyatı!
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The Legend of Zelda serisi, Nintendo’nun en sevilen oyun serilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Serinin en yeni oyunu Tears of Kingdom da geçtiğimiz gün resmi olarak yayınlandı. Bu aksiyon-macera türündeki oyun, özel olarak Nintendo Switch için tasarlanmış ve oldukça başarılı bir oyun olan Breath of the Wild’ın devamı niteliğinde.
Tears of Kingdom, bizi eşsiz manzaralarıyla tanınan Hyrule’un büyülü dünyasında yeni maceralara sürüklüyor. Bu oyun, detaylar ve yeniliklerle dolu açık bir dünyada hem havadan hem karadan keşfedebileceğiniz bir deneyim sunuyor. Yeni oyun, önceki oyundan tanıdığımız Link’in, Hyrule’u tehdit eden yeni ve güçlü bir düşmandan kurtarmak için mücadelesini konu alıyor.
Tears of Kingdom, şu aşamada sadece Nintendo Switch için piyasaya sürülmüş. Nintendo, doğrudan oyunlarını Türkiye’de satışa sunmuyor. Ancak oyuncular farklı kaynaklardan oyunları satın alabilmekte. Oyunu satan çeşitli platformlara göz attığımızda, oyunun 2099 TL gibi bir fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Yurt dışında ise oyunun fiyatı 70 dolardan başlıyor.
Ülkemizde artan döviz kurları ve ekonomik dengesizlik nedeniyle fiyatlara her geçen gün zam geliyordu. Yeni The Legend of Zelda oyunu ise bu durumu bambaşka bir noktaya taşımış. Öyle ki, birçok oyunun zamlı fiyatı bile 2099 TL’lik dudak uçuklatan fiyata yetişemiyor.
The Legend of Zelda: Tears of Kingdom için ilk incelemeler yayınlandı ve önde gelen eleştirmenlerin yorumları ve puanları, oyunun beklentilerin ötesinde olduğunu gösterdi. IGN, GameSpot, GamesRadar, Eurogamer gibi birçok kaynak, yeni oyuna neredeyse mükemmel puanlar verdi. Tears of Kingdom, Metacritic’ten 96 puan alırken OpenCritic’ten 97 puan aldı. Bu puanlar, oyunun OpenCritic’te tüm zamanların en yüksek derecelendirmesini alan bir yapım olduğunu gösteriyor.
Eleştirmenler, oyunun heyecan verici bir hikayeye, etkileyici oyun mekaniklerine, eşsiz manzaralara ve birçok iyileştirmeye sahip olduğunu ifade ediyorlar. Hatta bazıları, The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen bir yapım olduğunu düşünerek, Tears of Kingdom’un bu unvanı bile geçme potansiyeline sahip olduğunu söylüyorlar.
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni The Legend of Zelda oyununu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!