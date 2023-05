The Legend of Zelda: Tears of Kingdom için ilk incelemeler yayınlandı ve önde gelen eleştirmenlerin yorumları ve puanları, oyunun beklentilerin ötesinde olduğunu gösterdi. IGN, GameSpot, GamesRadar, Eurogamer gibi birçok kaynak, yeni oyuna neredeyse mükemmel puanlar verdi. Tears of Kingdom, Metacritic’ten 96 puan alırken OpenCritic’ten 97 puan aldı. Bu puanlar, oyunun OpenCritic’te tüm zamanların en yüksek derecelendirmesini alan bir yapım olduğunu gösteriyor.

Eleştirmenler, oyunun heyecan verici bir hikayeye, etkileyici oyun mekaniklerine, eşsiz manzaralara ve birçok iyileştirmeye sahip olduğunu ifade ediyorlar. Hatta bazıları, The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ın tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen bir yapım olduğunu düşünerek, Tears of Kingdom’un bu unvanı bile geçme potansiyeline sahip olduğunu söylüyorlar.

