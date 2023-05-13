The Legend of Zelda serisi, Nintendo’nun en sevilen oyun serilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Serinin en yeni oyunu Tears of Kingdom da geçtiğimiz gün resmi olarak yayınlandı. Bu aksiyon-macera türündeki oyun, özel olarak Nintendo Switch için tasarlanmış ve oldukça başarılı bir oyun olan Breath of the Wild’ın devamı niteliğinde.

Tears of Kingdom, bizi eşsiz manzaralarıyla tanınan Hyrule’un büyülü dünyasında yeni maceralara sürüklüyor. Bu oyun, detaylar ve yeniliklerle dolu açık bir dünyada hem havadan hem karadan keşfedebileceğiniz bir deneyim sunuyor. Yeni oyun, önceki oyundan tanıdığımız Link’in, Hyrule’u tehdit eden yeni ve güçlü bir düşmandan kurtarmak için mücadelesini konu alıyor.

Tears of Kingdom, şu aşamada sadece Nintendo Switch için piyasaya sürülmüş. Nintendo, doğrudan oyunlarını Türkiye’de satışa sunmuyor. Ancak oyuncular farklı kaynaklardan oyunları satın alabilmekte. Oyunu satan çeşitli platformlara göz attığımızda, oyunun 2099 TL gibi bir fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Yurt dışında ise oyunun fiyatı 70 dolardan başlıyor.

Ülkemizde artan döviz kurları ve ekonomik dengesizlik nedeniyle fiyatlara her geçen gün zam geliyordu. Yeni The Legend of Zelda oyunu ise bu durumu bambaşka bir noktaya taşımış. Öyle ki, birçok oyunun zamlı fiyatı bile 2099 TL’lik dudak uçuklatan fiyata yetişemiyor.