Oyun dünyasında uzun zamandır bekleneni veremeyen Xbox cephesi, oyun anlamında maalesef ki ortalama bir deneyim vadediyor. PlayStation karşısında doğru düzgün bir oyun sunamayan Xbox tarafı kendine yeni bir yol belirlemiş gibi görünüyor. Sürekli yeni Xbox kol modellerini piyasaya sunarak donanımdan kazanmak isteyen Xbox’tan yeni bir hamle daha geliyor.

Son gelen bilgilere göre Xbox’ın yakında özel sürüm kol ve kulaklık tanıtacağı söyleniyor. Ogden kod adına sahip olan kolun 79.99 dolar ve Orren kod adlı kablosuz kulaklığın ise 124.99 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Türkiye pazarına da gelecek olan bu ürünler sonrasında Xbox’a olan tepkiler artacak gibi görünüyor.

EXCLUSIVE

🚨UPCOMING RELEASE🚨

Some new Limited Edition #Xbox accessories are on the way !

I don’t know much things ATM other than these details:

🔸Wireless Controller – Codename Ogden – 79.99$

🔸Wireless Headset – Codename Orren – 124.99$

Prices are valid for US pic.twitter.com/10aOnFDenB

— billbil-kun (@billbil_kun) May 5, 2023