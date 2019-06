PUBG Mobile bir ayda 847 milyon Türk Lirası kazanç elde etti

Financial Times gazetesine göre; PUBG Mobile geçen ay elde ettiği 146 milyon dolar kazanç ile dünyanın en yükek hasılatına sahip mobil oyunu oldu.

PUBG Mobile, 100 milyonu aşan oyuncusuyla dünyanın en çok oynan mobil oyunu konumunda. Financial Times gazetesine göre, PUBG Mobile geçen ay elde ettiği 146 milyon dolarlık kazancı ile dünyanın en yüksek hasılatına sahip mobil oyunu oldu. PUBG Mobile’ın yüksek kazancı sadece oyun içerisinde satılan item ve giysilerden gelmiyor. Çin için özel olarak çıkartılan ‘kansız’ PUBG Mobile alternatifi Game for Peace ‘de bu kaynaklara para akışı sağlayan faktörlerden birisi. İki oyunun gelir durumlarına bakıldığında ise Game for Peace 70 milyon dolar, dünya geneline sunulan PUBG Mobile ise 76 milyon dolar olduğu görülüyor.

Tencent got a license for PUBG but it wasn't approved by the Chinese government so they created a less violent clone called Game For Peace.

When you kill someone, they wave goodbye & leave a lootbox behind like it's a game of tag instead of bloody death.pic.twitter.com/g17UiL7kgF

— Dare Obasanjo (@Carnage4Life) May 8, 2019