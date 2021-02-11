Dizi/Film/Kitap
The Last of Us dizisinde Joel karakterini kimin oynayacağı belli oldu
The Last of Us dizisinde Joel karakteri için oyuncu seçimi tamamlandı. Başarılı oyuncu Pedro Pascal dizide Joel karakterini canlandıracak.
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Pedro Pascal The Last of Us dizisinde Joel olacak!
Oyun dünyası ile televizyon dünyası kesişmeye devam ediyor. Birçok başarılı yapımın ekranlara uyarlandığı şu günlerde yine heyecan verici bir yapım için geri sayıma geçtik. Başarılı oyun serisi olan The Last of Us bildiğiniz üzere dizi olacak. HBO yapımı dizi için oyuncu seçimleri de şimdiden konuşuluyor. Özellikle hikayenin başrolleri Joel ve Ellie‘yi kimin oynayacağı merakla beklenirken, ilk belirtiler ortaya çıktı. Oyunun yönetmenliğini yapan Neil Druckmann, Pedro Pascal‘ın Joel‘i canlandıracağını resmen duyurdu.
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Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi
— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021
Star Wars: The Mandalorian dizisi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu, şimdide Joel karakteriyle bizleri karşılayacak. Ayrıca dizide Ellie karakterini kimin canlandıracağı da belli oldu. Karakteri başarılı oyuncu Bella Ramsey canlandıracak. Oyun dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan yapım, adından söz ettirmek istiyor. Çıkış tarihi belli olmayan dizi, oldukça yüksek beklentilere sahip. Bununla birlikte bir kitaptan uyarlama olan oyunun dizisinin, hangi dönemde geçtiği henüz bilinmiyor. Ancak senarist Craig Mazin dizide hikaye olarak oyuncuların tecrübe etmediği anlara odaklanacaklarını belirtti. Bakalım The Last of Us yüksek beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Dizi/Film/Kitap
Ant-Man filmi Kapadokya’da çekiliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni Ant-Man filmi çekimlerine Kapadokya’da başladığını açıkladı. Katıldığı TV programında Bakan Ersoy, yabancı prodüksiyonları Türkiye’ye davet etmek için yasa çıkarıldığından da bahsetti.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV’de konuk olduğu bir programda Türkiye’de çekimleri devam eden Hollywood yapımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Ersoy, Marvel’ın yeni Ant-Man filminin Kapadokya’da çekildiğini aktardı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca geçtiğimiz günlerde çekimleri Antalya’da devam eden Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Jason Statham’ın yer aldığı Five Eyes filminin de setini ziyaret etmiş. Bakanın söylediğine göre ekip Antalya’da çekim yapabiliyor olmaktan bir hayli mutlu.
Ülkemizde çekimleri devam eden Hollywood yapımlarından bahseden Bakan Ersoy, “Yabancı film yapım desteği adı altında, bu projelerin gerçekleşmesi için geçen sene bir yasa değişikliğine gittik, yeni bir yasa çıkardık. Yabancı prodüksiyonları ülkeye davet etmek için destek programı açıklıyorsun. Bu program kapsamında ülkenize geliyorlar.
Büyük bütçeli uluslararası filmler bunlar. Türkiye’ye geldikleri zaman bütçenin büyük bir kısmını da Türkiye’de kullanıyorlar. Hem sinema sektörünü desteklemiş oluyorsunuz hem de ülkenin tanıtımında kullanıyorsunuz.
En son çekilen film, 60 milyon dolarlık bütçeli bir film. Yaklaşık 10 milyon doları Türkiye’de harcanıyor. Şu an ‘Ant-Man’ var, o da Kapadokya dahil birçok bölgede çekiliyor” dedi.
Son olarak, Ant-Man 3 filmi 2023 yılında sinemalarda gösterime girecek. Ancak bu yeni filmin konusu hakkında henüz net bir bilgi yok.
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Dizi/Film/Kitap
Netflix, Behzat Ç.’yi kaldıracağını duyurdu; kullanıcılar ise bunu istemiyor!
Netflix, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ni 28 Şubat 2021 tarihinde içerik kütüphanesinden kaldıracağını duyurdu. Platformda 1 sezon/96 bölüm olarak var olan Behzat Ç., yayın haklarının bitmesi nedeniyle Netflix’ten izlenemeyecek.
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Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu gibi isimlerin başrolünü paylaştığı polisiye dizisi Behzat Ç. şimdiye kadar ilk sezonuyla Netflix kütüphanesinde bulunmaktaydı. Toplam 96 bölümüyle Netflix’te var olan dizi, sansürlü olması nedeniyle de büyük tepki toplamıştı. Netflix, Behzat Ç. dizisini 28 Şubat 2021 tarihinden itibaren içerik kütüphanesinden kaldıracağını duyurdu.
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Netflix’in Android, iOS ve masaüstü sürümlerinde Behzat Ç.’nin sayfasında gösterilen bilgilendirme mesajında, “Bu içeriği Netflix’te izlemek için son gün: 28 Şubat” ifadesi yer alıyor. Ancak, dizinin kaldırılmasını istemeyen kullanıcılarsa sosyal medyadan Netflix Türkiye’ye atıf yaparak serzenişte bulunuyorlar.
Kullanıcılar, Behzat Ç. dizisinin Netflix’ten kaldırılmasını istemiyor
Özellikle Twitter kullanıcıları, yaptıkları sitem dolu paylaşımlarda Behzat Ç. dizisinin Netflix kütüphanesinden kaldırılmasını istemediklerini belirtiyorlar. Hattâ dizinin kaldırılacağı tarih 28 Şubat’tan itibaren üyeliğini iptal edeceğini; zaten sırf Behzat Ç. için Netflix’e üye olduğunu ifade edenler bile var.
Behzat Ç.’yi kaldıracağını duyuran Netflix’e gelen bazı tepkiler:
Lan ne demek Behzat Ç. Netflix'in listesinden kalkıyor amirime büyük ayıp….
— Raikonnen Ama Sarhoş Olanından (@drunkrai) January 30, 2021
28şubatta tek giden behzat ç olmaz, beni de kaybedersin Netflix
— bilgesan (@bilgehandee) January 30, 2021
Yaklaşık 1 yıldır trendler listesinden düşmeyen bir diziyi, netflix, neden kaldırma ihtiyacı duydu? Gerçekten ilginç.. @netflixturkiye pic.twitter.com/IbWiLOOgqV
— No Context Behzat Ç. (@nocontextamirim) January 30, 2021
Netflix’i Behzat Ç. izlemek için kullanıyorum sadece
— Muamer Karaşın (@1delikanlii) January 29, 2021
behzat c 28 subatta netflixden kaldiriliyormus netflix uyeligimiz de 28 subatta biter o zaman
— ay (@selmademrell) January 31, 2021
Netflix, Behzat Ç.’yi neden kaldırıyor?
Behzat Ç. dizisi Netflix’in kendi yapımı olmadığı için, platformda bulunabilmesi dizinin yapımcısıyla Netflix arasındaki lisans anlaşmasına bağlı. Yani Netflix, Behzat Ç.’nin veya bunun gibi yayın haklarını satın aldığı herhangi bir içeriğin lisansını yenileyemezse, bu durumda o içeriği mecburen kaldırmak zorunda kalıyor.
Bu konuyla alâkalı olarak Netflix’in yardım sayfasında şu bilgiler yer alıyor:
İzlemek istediğiniz içerikleri devam ettirmeye çalışsak da bazen lisans anlaşmaları nedeniyle bazı içerikler Netflix’te yayından kalkar.
Bir dizi veya filmin lisans süresi bittiğinde aşağıdakileri göz önünde bulundururuz:
- İçeriğe ait haklar hâlâ mevcut mu?
- İçerik ne kadar popüler ve maliyeti nedir?
- Mevsimsel ve bölgesel faktörler
Behzat Ç. dizisinin 1 yıldır Netflix’in Top10 listesinden düşmediğine bakılırsa, dizinin popülerliği oldukça yüksek. Yani büyük ihtimalle Netflix, en azından kendi adına dizinin lisansını yenilemek için uğraşacaktır; fakat karşısındaki muhataplarıyla anlaşamadığı müddetçe Netflix’in de elinden gelen pek bir şey yok.
Dizi/Film/Kitap
GameStop olaylarını konu alan iki film, bir de dizi geliyor!
GameStop hisseleri ve çerçevesinde yaşananlar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi, olayların üstünden henüz çok kısa bir süre geçti. Ancak buna rağmen, konuya olan yoğun merak film ve dizi yapımcılarının da dikkatini çekti bile. Öyle ki, dev yapım stüdyoları konuyu anlatan iki film ve bir dizi için çalışmalara şimdiden başladı…
Hazır konu dizi ve filmlerken, sizlerle bir tavsiyemizi paylaşmak isteriz. Bu nedenle, siz de bu içerikleri tüketeceğiniz bir tablet arayışındaysanız, bu listemiz tam size göre!
GameStop için bir film Netflix’ten, bir film MGM’den
GameStop olayına olan ilgi, iki yapımcıya kolları şimdiden sıvattı. İlk olarak, ünlü stüdyo MGM (Metro Goldwyn Mayer) harekete geçti. MGM için her şey “The Social Network (Sosyal Ağ)” filminin senaryosunun arkasındaki kitabın yazarı Ben Mezrich’in duyurusuyla başladı. Mezrich GameStop hakkında bir kitap yazacağını açıklar açıklamaz, MGM hemen harekete geçti ve projenin film haklarını satın aldı. Buna ek olarak, MGM, Mezrich’le çalışması için ünlü senaryo yazarı Michael DeLuca’yı projeye atadı. Kısacası, MGM bu film için tüm gücünü kullanacağa benziyor. Aynı şekilde, Netflix de GameStop filmi için hazırlıklara başlamış durumda. Ünlü dijital yayın platformu, proje için meşhur senaryo yazarı Mark Boal’la görüşmelere başladı. Bunun yanında, Netflix’in, projenin oyuncu kadrosuna Noah Centineo’yu da dahil etmek istediği gelen haberler arasında. Son olarak, filmin finansal/ekonomik konulardaki danışmanlığını da ünlü pazarlama profesörü Scott Galloway’in yapacağını da belirtelim.
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Dizi de yolda!
Adeta iki film yetmezmiş gibi, GameStop olayını anlatan bir de TV dizisi geliyor. Ünlü yapımcılar Matthew Cooper ve Jessamine Burgum’ın yeni kurduğu prodüksiyon firması Pinky Promise, mini bir dizi için kolları sıvadı. Olayları GameStop ve AMC’deki işlerinden çıkarılan iki çalışanın perspektifinden ele alacak dizi, aksiyon türünde olacak. Ayrıca, dizinin isminin “To The Moon” olacağı da gelen bilgiler arasında.
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