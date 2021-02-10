Haber
Huawei, oyun konsolu ve oyuncu dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor!
Huawei, pek çok farklı ürün kategorisine sahip bir şirket. Ancak, şirketin henüz oyun endüstrisine özel bir ürünü bulunmuyor. Weibo‘da ortaya çıkan bir sızıntıya göre firma, artık oyun ve oyunculuk sektörüne de yönelecek. Tomato Prince adlı kullanıcı, Huawei‘nin kendi oyun konsolunu yapacağını takipçileriyle paylaştı. Bununla birlikte, bu konsolun Playstation ve Xbox’a benzer özelliklerde olacağı da belirtiliyor. Ayrıca sızıntıyı yapan kişiye göre şirket, bu yıl içinde oyuncu dizüstü bilgisayarını da tanıtacak.
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Huawei, dijital oyunculuk sektörü için neler hedefliyor?
Geçtiğimiz yıl, Honor markası satılmadan önce Huawei‘nin Honor ile birlikte bir oyuncu dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdüğünü görmüştük. Şirket bu ürünü, Honor Hunter V700 adıyla piyasaya sürdü. Ancak Honor markası satıldığı için mevcut durumda firmanın ürün üzerinde herhangi bir hakkı bulunmuyor. Şimdi ise Huawei‘nin kendi markası altında yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı geliştirdiği söylentileri ortaya çıktı.
Huawei, ilk kez bir oyun konsolu ile birlikte anılıyor. Bu durumu daha ilginç kılan şey ise konsolun Playstation ve Xbox ile karşılaştırılıyor olması. Böyle bir durumda, yüksek kalitede bir konsoldan bahsediyor olabiliriz. Konsolları ilgi çekici kılan şey konsolun desteklediği ve özel olarak çıkardığı oyunlardır. Konsolun resmileşmesi halinde şirket, Tencent gibi büyük oyun geliştiricileri ile ortaklık kurabilir. Yine de bunların sadece spekülasyondan ibaret olduğunu unutmamak gerek. Ancak Honor‘un satılmasının ardından şirketin kesinlikle yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı çıkaracağını söyleyebiliriz. Oyun konsolu için ise aynı şeyi söylemek mümkün değil.
Genel
Starlink için Türkiye’de ön kayıtlar başladı
Özel uzay şirketi SpaceX, Starlink uydu internet projesini kullanıma açıyor. Söz konusu internet projesi için Türkiye’de de ön kayıtlar başladı.
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Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını uzaya fırlatıyor.
Geçtiğimiz günlerde 60 uydu daha fırlatan ve yörüngedeki Starlink sayısını 1000’in üzerine çıkaran ABD’li şirket, internet hizmetini resmi olarak kullanıma açtı. Halka açık beta programına kayıt yaptıran kullanıcılar, artık uydu internet hizmetinden faydalanabiliyor.
Proje için oluşturulan internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Elon Musk’ın CEO’luk görevini üstlendiği SpaceX şirketinin en önemli projelerinden biri olarak gösteriliyor. Ayrıca uzaydan internet projesi Starlink için Türkiye’de de ön kayıtlar başladı.
Türkiye’den Starlink’e kayıt yaptırmak için ilk olarak Starlink’in resmi internet sitesine girilmesi gerekiyor. İkinci aşama olarak e-posta bölümü doldurulup ‘adres’ kısmına geçildikten sonra konumun seçilmesi gerekiyor. ‘Order Now’ butonuna tıklandığında ise Starlink’in hizmeti sunacağı tarih gösteriliyor.
Web sitesinde, Starlink hizmeti için 99 dolarlık bir ücret bilgisi bulunuyor. Ve bu ücretin ‘depozito bedeli’ olduğu belirtiliyor. Ayrıca ön kayıt oluşturulması ve hizmet alınamaması durumunda ise ücret iadesi bulunuyor. Bununla birlikte sitede kapasitenin sınırlı olduğu da paylaşılan bilgiler arasında.
Sonuç olarak ilk aşamada 12.000 uydu ile hizmete başlayacak olan Starlink, toplamda 42.000 uydudan faydalanacak. Uydular arası iletişim lazerle yapılacağından uydular arası bağlantı gecikmesinin fiber internetten de düşük olabileceği belirtilmekte. Ayrıca şirket, söz konusu projenin tamamlanması için ise 2027 yılı ön görüyor.
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Uygulama
Facebook, Clubhouse klonu bir uygulama geliştiriyor
Facebook, bildiğiniz gibi, konu rakiplerinden kopyalamaya gelince pek de utangaç bir firma değil. Öyle ki, şirket bugüne kadar Snapchat (Stories özelliği), Pinterest (Hobbi) ve daha birçok özelliği rakiplerinden klonlamıştı. Kısacası, “ilham almak” Facebook’un işi desek çok da abartmış olmayız. Şimdi de, Facebook görünüşe göre son günlerin popüler uygulaması Clubhouse’ a gözünü dikti. Gelen bilgilere göre, Amerikan sosyal medya devi Clubhouse benzeri bir uygulama geliştiriyor…
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Facebook, gözünü Clubhouse’a dikti
Clubhouse, bildiğiniz üzere son günlerin en popüler uygulamalarından. Sosyal medyaya yeni bir soluk getiren uygulamanın değeri kısa sürede 1 Milyar ABD dolarını geçti. Tabi ki, bu durum Facebook’un da gözünden kaçmadı. Sosyal medya trendlerini kopyalamak ve kendi platformuna eklemek konusunda pek de çekingen davranmayan Facebook, Clubhouse kopyası için çalışmalara başladı bile. The New York Times’ın haberine göre, proje henüz yeni başladı. Buna ek olarak, uygulamanın ne zaman çıkacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok. Başka bir deyişle, Facebook’un bu projesi hakkında şu ana kadar tek bildiğimiz çalışmalara başlandığı. Teknoloji analistleri, ünlü sosyal medya platformunun bu girişiminin sürpriz olmadığını düşünüyor. Bu düşüncelerinin nedeni ise, Zuckerberg’in Clubhouse’da yaptığı konuşma. Uzmanlar, Zuckerberg’in kendi Clubhouse’unu geliştirme konusunda kesin bir kararı olmasa, rakip bir uygulamada boy göstermesinin çok düşük bir ihtimal olduğu konusunda hem fikir.
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Twitter da ‘Spaces’ ile Clubhouse’a rakip olacak
Twitter da Clubhouse’un başarısının farkında. Bu yeni sosyal medya trendinde geri kalmak istemeyen şirket, Spaces adlı özelliği bir süredir beta olarak denemekteydi. Dahası, Twitter bu konuda deneyimi olan Breaker adlı firmayı geçtiğimiz aylarda satın aldı. Başka bir deyişle, Twitter bu yeni trende tüm gücüyle giriş yapmak istiyor. Tıpkı Clubhouse gibi sesli odalar oluşturmaya imkan veren Spaces özelliğinin tüm kullanıcılara erişimine ne zaman açılacağı ise henüz bilinmiyor. Dolayısıyla, Twitter vs. Clubhouse rekabetini izlemek için biraz daha bekleyecekmişiz gibi gözüküyor…
Kaynak: TheVerge
Genel
Ubisoft, Assassin’s Creed Chronicles: China oyununu ücretsiz yaptı
Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından biri olan Ubisoft, Assassin’s Creed Chronicles: China isimli oyunu ücretsiz hale getirdi. Normal fiyatı 45 TL olan oyun, 16 Şubat’a kadar herhangi bir ücret ödemeden alınabilecek.
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Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Ubisoft, Çin’in yeni yıl tatili için bir kampanya başlattı. Yayıncılığını Ubisoft Entertainment’ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Climax Studios’un yaptığı Assassin’s Creed Chronicles: China oyunu Ubisoft Store’da ücretsiz oldu.
Ubisoft tarafından ücretsiz verilen Assassin’s Creed Chronicles: China oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 veya Windows 8 veya Windows 8.1 (32/64bit versions)
- İşlemci; Intel Core i3 2105 @ 3.1 GHz veya AMD Phenom II X4 955 @ 3.2 GHz
- RAM: 4 GB or more for Windows 7, Windows 8 veyaWindows 8.1
- Ekran Kartı: nVidia GeForce GTX 470 veya AMD Radeon HD5870
- Depolama: 4 GB
Ubisoft Store indirimleri başladı! Assassin's Creed Chronicles China'yı yalnızca sınırlı bir süre için ücretsiz olarak edinin. #AssassinsCreed serisinde ve başka oyunlarda indirimlerin tadını çıkarın!
–
Bu linkten 16 Şubat'a kadar ücretsiz olarak alın: https://t.co/0VdlKrPXqu pic.twitter.com/81iNzOLwOZ
— Ubisoft Türkiye (@UbisoftTR) February 9, 2021
Son olarak Ubisoft’un ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Ubisoft hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde açıp hemen Ubisoft oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Söz konusu oyun; 16 Şubat saat 17:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Oyunu o tarihe kadar hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Bavandiel, 16 saat önce
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
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Yazan: Ju1iet, 3 gün önce
Starlink için Türkiye’de ön kayıtlar başladı
Huawei, oyun konsolu ve oyuncu dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor!
Facebook, Clubhouse klonu bir uygulama geliştiriyor
Ubisoft, Assassin’s Creed Chronicles: China oyununu ücretsiz yaptı
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