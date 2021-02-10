Huawei, oyun konsolu ve oyuncu dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor!

Huawei, pek çok farklı ürün kategorisine sahip bir şirket. Ancak, şirketin henüz oyun endüstrisine özel bir ürünü bulunmuyor. Weibo‘da ortaya çıkan bir sızıntıya göre firma, artık oyun ve oyunculuk sektörüne de yönelecek. Tomato Prince adlı kullanıcı, Huawei‘nin kendi oyun konsolunu yapacağını takipçileriyle paylaştı. Bununla birlikte, bu konsolun Playstation ve Xbox’a benzer özelliklerde olacağı da belirtiliyor. Ayrıca sızıntıyı yapan kişiye göre şirket, bu yıl içinde oyuncu dizüstü bilgisayarını da tanıtacak.

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Huawei, dijital oyunculuk sektörü için neler hedefliyor?

Geçtiğimiz yıl, Honor markası satılmadan önce Huawei‘nin Honor ile birlikte bir oyuncu dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdüğünü görmüştük. Şirket bu ürünü, Honor Hunter V700 adıyla piyasaya sürdü. Ancak Honor markası satıldığı için mevcut durumda firmanın ürün üzerinde herhangi bir hakkı bulunmuyor. Şimdi ise Huawei‘nin kendi markası altında yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı geliştirdiği söylentileri ortaya çıktı.

Huawei, ilk kez bir oyun konsolu ile birlikte anılıyor. Bu durumu daha ilginç kılan şey ise konsolun Playstation ve Xbox ile karşılaştırılıyor olması. Böyle bir durumda, yüksek kalitede bir konsoldan bahsediyor olabiliriz. Konsolları ilgi çekici kılan şey konsolun desteklediği ve özel olarak çıkardığı oyunlardır. Konsolun resmileşmesi halinde şirket, Tencent gibi büyük oyun geliştiricileri ile ortaklık kurabilir. Yine de bunların sadece spekülasyondan ibaret olduğunu unutmamak gerek. Ancak Honor‘un satılmasının ardından şirketin kesinlikle yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı çıkaracağını söyleyebiliriz. Oyun konsolu için ise aynı şeyi söylemek mümkün değil.