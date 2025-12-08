Prime Video, tüm dünyanın merakla beklediği The Boys final sezonu için ilk fragmanı sonunda paylaştı. Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesi bulunan dizinin bu yeni döneminde neler olacağı şimdiden büyük tartışma konusu. Peki dizinin evreninde karanlık tablo daha da derinleşirken, Homelander’ın mutlak gücü nereye kadar uzanacak?

The Boys dizisinin final sezonunun ilk fragmanı yayınlandı!

The Boys 5. sezon fragmanı, Brezilya’daki CCXP etkinliğinde gösterildi ve izleyicilere son savaşın tonunu net biçimde hissettirdi. Fragmanda Homelander’ın karanlık ideolojisini büyüterek kurduğu “özgürlük kampları” dikkat çekiyor. Bununla birlikte Prime Video yapımı artık sadece bir süper kahraman hicvi değil; otoriterlik, medya manipülasyonu ve güç zehirlenmesi üzerine genişleyen bir sosyal yorum hâline geliyor.

We’re going out with a fuckin’ bang. It’s The Boys final season teaser trailer, folks. Get ready to climax April 8. pic.twitter.com/05lAd9VaZl — THE BOYS (@TheBoysTV) December 7, 2025

Yeni sezonda Butcher, tüm “Süper”leri yok etme potansiyeli taşıyan ölümcül bir virüsle geri dönüyor. Hughie, Mother’s Milk ve Frenchie’nin özgürlük kamplarında esir tutulduğu görülürken, Annie örgütlenen direniş hareketinin sembol ismine dönüşüyor. Mother’s Milk’in “Bu savaştan sağ çıkamayacağız” repliği ise final sezonunun karanlık tonunu açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca fragmanda Daveed Diggs, Jared Padalecki, Misha Collins gibi yeni oyuncuların kadroya katılması da dikkat çekiyor. Jensen Ackles’ın yeniden Soldier Boy olarak dönmesi ise hayranları sevindiren detaylardan biri.

Türkiye’de ilgiyle takip edilen yapım, 8 Nisan 2026’da iki bölümle başlayacak ve haftalık yayın akışıyla 20 Mayıs 2026’daki final bölümüyle son bulacak. Dizinin evreni ise bitmeyecek; 1950’lerde geçen Vought Rising ve Latin Amerika merkezli The Boys: Mexico gibi projeler halihazırda geliştiriliyor. Yani final sezonu bitse bile bu karanlık ve çarpıcı evren Türkiye’de konuşulmaya devam edecek.

