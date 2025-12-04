Exynos 2600 uzun süredir kulislerde konuşuluyordu, şimdi ise Samsung cephesinden gelen ilk resmi sinyallerle gündemin merkezine yerleşti. Peki bu yeni işlemci gerçekten Exynos algısını değiştirebilecek mi? Performans, ısınma ve verimlilik konularında beklenen büyük kırılma gerçekleşecek mi? Türkiye’deki kullanıcılar için bu gelişme ne anlama geliyor?

Galaxy S26 işlemcisi belli oldu! Exynos 2600 geliyor!

Exynos 2600, Samsung’un şimdiye kadar geliştirdiği en iddialı mobil yonga setlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Şirket, kısa süre önce paylaştığı gizemli tanıtım fragmanıyla yeni nesil işlemci üzerinde uzun süredir çalıştığını resmen doğruladı.

Fragmanda yer alan “In silence, we listened” ve “Refined at the core” ifadeleri, geçmişte Exynos platformuna yöneltilen performans dengesizliği ve aşırı ısınma eleştirilerinin doğrudan hedef alındığını gösteriyor. Bu mesaj, özellikle Türkiye pazarında uzun yıllardır Snapdragon–Exynos tartışması yaşayan kullanıcılar için güçlü bir geri dönüş sinyali olarak okunuyor.

Exynos 2600, Samsung’un ilk kez 2nm GAA üretim sürecini kullandığı mobil işlemci olacak. Her ne kadar 2nm GAA geçişinin 3nm’ye göre kağıt üzerinde sınırlı bir performans artışı sunduğu bilinse de, asıl farkın verimlilik ve ısı kontrolü tarafında yaratılması bekleniyor.

Samsung’un bu yonga için geliştirdiği Heat Pass Block adı verilen mikro soğutma yapısı, çip içindeki kritik bileşenlerde oluşan ısıyı daha hızlı dağıtarak birikimi önlüyor. Şirket yöneticilerinden gelen bilgilere göre bu yapı, önceki nesillere kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha düşük sıcaklık değerleri sağlayabiliyor.

Exynos 2600 için en dikkat çekici hedeflerden biri de sürdürülebilir performans olacak. Yeni mimaride saat hızlarının daha dengeli çalışması ve uzun süreli yük altında yaşanan ani performans düşüşlerinin minimize edilmesi amaçlanıyor.

Fragmanda özellikle vurgulanan “refined at the core” ifadesi, çekirdek dizilimi ve frekans yönetiminde köklü optimizasyonların yapıldığına işaret ediyor. Samsung’un bu kez yalnızca zirve performansa değil, güç tüketimi–performans dengesine de ciddi yatırım yaptığı görülüyor.

Exynos 2600 benchmark sonuçları henüz açıklanmış değil. Ancak sektörde dolaşan sızıntılar, yeni işlemcinin hem verimlilik hem de uzun süreli performans tarafında Apple A19 Pro seviyesine yaklaşabileceğini öne sürüyor. Bu iddia doğrulanırsa, özellikle Galaxy S26 serisiyle birlikte Samsung’un amiral gemisi rekabetinde elinin ciddi şekilde güçlenmesi bekleniyor.

Exynos 2600, yalnızca teknik bir işlemci güncellemesi değil, aynı zamanda Samsung’un Exynos markasına duyulan güveni yeniden inşa etme hamlesi olarak da değerlendiriliyor. Tanıtım fragmanında verilen mesajlar, şirketin artık kullanıcı geri bildirimlerini daha doğrudan dikkate aldığını açıkça gösteriyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Exynos 2600 ile Samsung’un yeniden zirve yarışına güçlü bir dönüş yapabileceğine inanıyor musunuz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!