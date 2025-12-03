Instagram’da beğendiğiniz gönderileri tüm arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlayan Instagram repost butonu, şu sıralar kayıplara karışmış durumda. Kullanıcılar, Instagram’da bu butonun nereye gittiğini merak ediyorlar. Peki Instagram repost butonu neden yok, repost özelliği kalktı mı?

Instagram repost butonu neden yok, Instagram repost özelliği kalktı mı?

Instagram repost butonu, kullanıcıların beğendiği gönderileri arkadaşlarıyla hızlıca paylaşmasını sağlayan en pratik özelliklerden biriydi. Ancak son günlerde birçok kullanıcı, bu butonun bir anda ortadan kaybolduğunu ve uygulama içinde hiçbir yerde görünmediğini belirtiyor.

Kullanıcı geri bildirimlerine göre Instagram repost butonu, yalnızca bazı hesaplarda değil, genel olarak çok geniş bir kullanıcı kitlesinde aynı anda kaybolmuş durumda. Instagram arayüzünde normalde gönderinin altında görünen repost simgesi, birçok kişide bir saniyeden bile kısa bir an görünüp hemen kayboluyor.

İlginizi Çekebilir: Spotify Wrapped 2025 yayınlandı! Spotify 2025 özeti nasıl bakılır?

Reddit’te paylaşılan bazı deneyimler bu durumu doğruluyor. Bir kullanıcı şu şekilde özetliyor:

“Yaklaşık iki saat önce repost atabiliyordum. 30 dakika uygulamayı kapattım, geri döndüğümde repost butonu sadece bir an göründü ve sonra kayboldu. Uygulamayı güncelledim, ayarları kurcaladım, sildim, tekrar girdim… Hiçbir şey değişmedi.”

Bu tür paylaşımların artması, sorunun bireysel bir hata olmadığını; daha geniş kapsamlı bir değişiklik veya beklenmedik bir arayüz hatası olabileceğini gösteriyor.

Instagram repost özelliği kaldırıldı mı?

Şu anda Meta’dan resmi bir açıklama yok. Dolayısıyla repost özelliğinin kalıcı olarak kaldırılıp kaldırılmadığı bilinmiyor. Ancak Instagram’ın son aylarda çok sık arayüz güncellemesi yaptığı biliniyor. Bu nedenle repost butonunun görünmemesi:

Deneme aşamasındaki bir arayüz değişikliğinin parçası,

Bölgesel veya hesap bazlı bir A/B testinin sonucu,

Geçici bir hata veya sunucu taraflı bir problem

olabilir.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise sorun yaşayan kullanıcı sayısının oldukça fazla olması. Bu da, durumun sadece belli cihazları veya işletim sistemlerini etkilemediğini gösteriyor.

Peki şu an çözüm var mı?

Şu anda kullanıcıların deneyebileceği adımlar olsa da, paylaşımlar bu adımların çoğunun işe yaramadığını gösteriyor:

Uygulamayı güncellemek

Önbellek temizlemek

Uygulamayı silip yeniden yüklemek

Hesaptan çıkış yapıp yeniden giriş yapmak

Bu yöntemleri deneyen çok sayıda kullanıcı, repost butonunun hâlâ görünmediğini belirtiyor. Bu nedenle sorun büyük ihtimalle kullanıcı taraflı değil.

Repost butonu geri gelir mi?

Resmî açıklama olmadığı için kesin konuşmak mümkün değil; ancak Instagram’ın daha önce kaybolan birçok özelliği kısa süre içinde geri getirdiği biliniyor. Dolayısıyla bu durumun geçici bir hata veya test olma ihtimali oldukça yüksek.

Özellik tamamen kaldırılmış olsaydı, Meta’nın genelde bunu duyurduğu biliniyor. Bu yüzden şu an için en olası senaryo: geçici bir arayüz sorunu veya test kaynaklı görünmezlik.

Instagram repost özelliğini yoğun şekilde kullanan birçok kişi gibi siz de bu durumdan etkileniyorsanız, uygulamanın gelecek birkaç gün içinde yayınlayacağı güncellemeleri takip etmekte fayda var.