Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede atağa geçen ve kullanıcı sayısını bir hayli artıran Telegram, yeni bir özelliğini sessizce test etmeye başladı. ‘Telegram Premium’un ardından ‘ücretli mesaj’ özelliği ile gündeme gelen uygulama, kullanıcılarından gönderileri görme karşılığında para talep edecek.
Bu özelliğe dair ekran görüntüleri paylaşılsa da henüz resmi olarak herhangi bir açıklama gelmedi. Ayrıca ödemelerden içerik oluşturucularının ne kadar pay alacağı da netlik kazanmadı.
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Telegrama pahalıya patlayablir
Özellik ilk olarak Telegram‘ın iOS sürümünde görüldü ancak bu özelliğin Telegram’a pahalıya patlayabileceği iddia ediliyor. Sebebi ise şu: Telegram, Apple’a ‘uygulama içi satın alımlarda’ yüzde 30 komisyon vermek zorunda. Ancak Telegram bu komisyonu vermemek için ücretli içerikte kullanıcılara ‘kendi ödeme sistemiyle’ ödeme yaptırıyor. Bu da App Store yönergelerine aykırı olduğu için Telegram uygulaması kaldırılabilir.
Ücretli mesajın Türkiye fiyatı
Bu Telegram’ın Apple’a yönelik ilk komisyon vermeme girişimi de değil. iOS uygulaması aracılığıyla ‘Premium abonelik’ için ödeme yapıldığında yıllık abonelik ücreti 4,99 dolarken, Telegram web sitesinden ödeme yapıldığında bu ücret 3,99 dolara düşüyor.
Telegram Premium, ülkemizde ise iOS’te 13,99 TL, Android’de ise 13,49’luk fiyatlarla kullanıma açıldı.
Kaynak: 9to5Mac