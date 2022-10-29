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Telegrama pahalıya patlayablir

Özellik ilk olarak Telegram‘ın iOS sürümünde görüldü ancak bu özelliğin Telegram’a pahalıya patlayabileceği iddia ediliyor. Sebebi ise şu: Telegram, Apple’a ‘uygulama içi satın alımlarda’ yüzde 30 komisyon vermek zorunda. Ancak Telegram bu komisyonu vermemek için ücretli içerikte kullanıcılara ‘kendi ödeme sistemiyle’ ödeme yaptırıyor. Bu da App Store yönergelerine aykırı olduğu için Telegram uygulaması kaldırılabilir.