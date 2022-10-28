Avrupa Birliği (AB), Tesla ve SpaceX’in sahibi milyarder Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı satın almasının ardından, “Avrupa’da bizim kurallarımız geçerli” mesajı verdi. Tesla’nın CEO’sunun sosyal ağın üst düzey yöneticilerini kovmasının ardından Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, sosyal ağın eski kıtadaki kurallara göre oynamak zorunda kalacağını söyledi.

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Breton Twitter’da yaptığı paylaşımda “Avrupa’da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak” dedi. Gönderi, bugün sosyal ağın logosuna atıfta bulunarak “kuş özgürdür” şeklinde bir tweet atan milyardere yanıt olarak geldi.

Avrupa Komisyonu’nun resmi Twitter profili de bu vesileyle sosyal ağ tarafından uyulması gereken bazı yönergeleri hatırlattı. Yayına göre, Avrupa Dijital Hizmetler Yasası, şirketleri daha sağlıklı çevrimiçi ortamlar oluşturmak amacıyla temel hakların korunmasını vaaz etmeye ve yasadışı içeriğin yayılmasını azaltmak için çalışmaya teşvik ediyor.

İçindekiler Elon Musk Avrupa kurallarına uymak zorunda

Elon Musk Avrupa kurallarına uymak zorunda

Twitter yanıtına ek olarak Thierry Breton, Elon Musk ile bir araya geldiği ve sosyal medya düzenlemelerini tartıştığı Mayıs ayından bir video da paylaştı. O dönemde milyarder, Avrupa Komisyonu ile “aynı görüşte” olduğunu söylemişti.

Today @elonmusk and I wanted to share a quick message with you on platform regulation 🇪🇺#DSA pic.twitter.com/nvP5FEXECY — Thierry Breton (@ThierryBreton) May 9, 2022

Musk, Avrupa’da Temmuz ayında kabul edilen Dijital Hizmetler Yasası’na ilişkin olarak “Tam da benim düşündüğüm gibi, harika bir tartışma ve söylediğiniz her şeye katılıyorum” yorumunda bulundu. Avrupalı düzenleyicilere göre Dijital Hizmetler Yasası’nın temel amacı, internette yasadışı ve sahte içerikle mücadelenin yanı sıra tüketiciler için daha fazla şeffaflık ve gizlilik sağlamaktır.