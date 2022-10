Avrupa Birliği (AB), Tesla ve SpaceX’in sahibi milyarder Elon Musk’ın sosyal medya platformu Twitter’ı satın almasının ardından, “Avrupa’da bizim kurallarımız geçerli” mesajı verdi. Tesla’nın CEO’sunun sosyal ağın üst düzey yöneticilerini kovmasının ardından Avrupa Komisyonu Üyesi Thierry Breton, sosyal ağın eski kıtadaki kurallara göre oynamak zorunda kalacağını söyledi.

Breton Twitter’da yaptığı paylaşımda “Avrupa’da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak” dedi. Gönderi, bugün sosyal ağın logosuna atıfta bulunarak “kuş özgürdür” şeklinde bir tweet atan milyardere yanıt olarak geldi.

👋 @elonmusk

In Europe, the bird will fly by our 🇪🇺 rules.#DSA https://t.co/95W3qzYsal

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 28, 2022