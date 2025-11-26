Türkiye, enerji alanında önemli bir adım daha attı. Peki, Güney Kore ile yapılan bu yeni nükleer enerji anlaşması Türkiye’nin enerji stratejisini nasıl etkileyecek? Türkiye’nin Akkuyu’dan sonra Sinop’a planladığı ikinci nükleer santral projesi, bölgesel ve ulusal enerji politikalarında hangi yenilikleri beraberinde getirecek? Bu sorular, enerji sektörü ve yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Türkiye ve Güney Kore nükleer enerji işbirliği anlaşması imzaladı!

Türkiye, Güney Kore ile imzaladığı Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile yeni bir döneme adım attı. Bu anlaşma kapsamında Nükleer Enerji Anonim Şirketi ve Kore Elektrik Enerjisi Kurumu ortak projeler ve teknoloji geliştirme çalışmaları yürütecek. Taraflar arasında nükleer alanda bilgi paylaşımı yapılacak ve gelecekteki projeler için stratejik iş birlikleri oluşturulacak.

Türkiye, nükleer enerji konusunda geçmişte ABD, Rusya, Çin gibi ülkelerle de benzer anlaşmalar imzalamıştı. Ancak Güney Kore ile yapılan işbirliği, özellikle Sinop Nükleer Güç Santrali projesi için kritik bir rol oynayacak. Bu santralin, 1.120 MW kapasiteli dört reaktör ünitesi ile toplam 4.480 MW kurulu güce sahip olması ve 2035’ten önce üretime başlaması planlanıyor.

Sinop projesi, ülkemiz açısından sadece enerji üretimini artırmakla kalmayacak; aynı zamanda teknolojik bilgi transferi ve yerli kapasitenin geliştirilmesi açısından da önemli bir fırsat sunacak. Güney Koreli KEPCO’nun santrali kurma süreci için devam eden müzakereler, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlenmesini sağlayacak.

Buna ek olarak, imza töreninde nükleer enerji alanına paralel olarak savunma sanayi, teknoloji ve ticaret alanlarında da işbirlikleri yapılacağı duyuruldu. Yetkililer, bu anlaşmaların detaylarını şimdilik paylaşmasa da, uzun vadede ekonomik ve teknolojik kazanımların önemli olacağı belirtiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Güney Kore ile yapılan nükleer enerji işbirliği ülkemizin enerji stratejisinde nasıl bir değişim yaratacak? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!