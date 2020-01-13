Güvenlik
Tesla yazılımlarını kıran hacker’a Model 3 ve 1 milyon dolar ödül!
Tesla, Model 3’ün yazılımını kırmayı başaran bilgisayar korsanlarına bu arabayı hediye edeceğini üstüne de 1 milyon dolar hediye edeceğini açıkladı. Sizde, hızlı para kazanmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.
İlginizi çekebilir: Tesla Cybertruck, dizüstü bilgisayarlara ilham veriyor
Pwn2Own isimli siber güvenlik yarışması her sene Amerika’nın Vancouver şehrinde, Mart ayında başlıyor. Güvenlik üzerine yapılan yarışmada, şimdiye kadar yapılmış güvenlik altyapıları kullanılarak uzmanlar ve güvenlik araştırmacıları eşliğinde yarışmacılar çeşitli testlere tabii tutuluyor.
Yarışmayı kazananları cömertçe bir hediye karşılıyor. Basın bülteninde aktarılanlara göre, Tesla araçlarının güvenlik altyapısı üç aşamalı güvenlik katmanlarından oluşuyor. Yani her katmana tek tek ulaşmak bir hayli zor görünüyor. Aşılan her bariyer için uzun mesai harcanması gerekiyor.
Bu büyük ödüle bakarsak, ilk protokole ulaşmak için kompleks bir yapıyı aşmanız gerekiyor. Aracın içerisinde birden fazla sistem çalışıyor. Üç farklı birbirine bağlı sistemler mevcut. Komplike exploid’i sistemin içerisine yerleştirebilen ve arbitrary kodlarına ulaşan katılımcı yarışmayı kazanacak.
Eğer istenirse, 500 bin dolar nakit para ve Model 3 ile katılımcı yarışmayı terk edebilecek. Bu para bana yetmez, daha fazlasını isteyen hackerlar, Model 3’ün çevre birimlerine sızarak bu ödülü ikiye katlayabilecek.
Tesla’nın kendi yazılımlarını olabildiğince güvenli hale getirme arayışı çok değerli. Böylece, dünyanın en güvenli aracı olma ünvanını da kazanmasını bekliyoruz.
Güvenlik
Amerika, İngiltere’yi Huawei altyapısı kullanmaması için ikna edecek
Amerika Birleşik Devletleri tarafından İngiltere’ye gönderilecek ekip, Huawei telekomünikasyon ağlarının kullanılmaması için İngiliz yetkilileri ikna etmeye çalışacak.
İlginizi çekebilir: OnePlus 8 Pro Geekbench testinde görüldü
Trump, İngiltere Huawei için yeşil ışık verirse istihbarat paylaşımını keseriz tehditi
Reuters haber ajansının aktardığı bilgiye göre; Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinde oluşan heyet, telekomünikasyon altyapıları hakkında pazar günü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada 13 Ocak Pazartesi günü ekibin İngiltere’ye gideceği açıkladı. İngiltere’de konuşulacak ana gündem maddesi ise telekomünikasyon alanında Huawei 5G altyapılarının kullanılmaması olacak. Konu ile ilgili olarak önümüzdeki ay 5G altyapısı ile ilgili karar vermesi beklenilen İngiltere hükumetinden bir açıklama geldi. Birleşik Krallık Parlamentosu Üyesi ve Güvenlik Bakanı Brandon Lewis pazar günü BBC’ye verdiği demeçte kararın yakında açıklanacağını belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matthew Pottinger’in de bulunacağı ekip İngiliz yetkililere, Huawei altyapısını neden kullanmamaları gerektiğini açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri’nin Huawei için casusluk iddiasının Birleşik Devletler’e milyon dolarlık maliyetler açacağını iletecek ekip, bugün İngiliz yetkililer ile görüşecek. Birleşik Devletler geçtiğimiz günlerde, İngiltereli milletvekillerinin Huawei ekipmanlarının istihbarat paylaşımı için kullanılan ağlarda kullanılmaması yönünde karar alınmıştı. İngilitere’nin telekomünikasyon altyapısı ile ilgili kararı beklenilirken ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz hükumetinin Huawei’ye onay vermesi durumda bazı istihbarat bilgilerinin İngiltere ile paylaşılmayacağı konusunda tehdit etmişti. ABD 22 Kasım 2019 tarihinde casusluk iddiası ile Çinli teknoloji üreticisi iki firmanın ekipman alımında devlet desteğini kesmiş, lisans anlaşmalarını askıya aldığını açıklamıştı. Şirketin Android tarafında kullandığı Google servisleri 20 Mayıs 2019 tarihinde iptal edilmiş, Google servislerinin kullanılması yasaklanmıştı. 5G altyapısı sürecinde 4o milyar dolarlık ar-ge çalışması yürüten şirket, 2 binden fazla patenti ile önemli telekomünikasyon şirketlerinden birisi. Altyapılarını casusluk aracı olarak kullandığını iddia eden ABD yetkilerine şirket kurucusu Zhengfei Ocak ayında cevap vermişti. “Bizler yalnızca telekom operatörlerine ekipman sağlıyoruz ve bu ekipmanların ideolojisi yok. ABD ve Avrupa Birliği’ne uyum politikamızı geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Dünyadaki telekom operatörlerinin de bize güvenmeye devam edeceğine inanıyorum. Hiçbir millete zarar vermeyeceğiz.” açıklaması ile casusluk iddialarını kabul etmemişti.
Güvenlik
Acronis bulut yönetimi ve güvenlik araçları portfolyosuna 5nine’ı da ekledi
Acronis günümüzün en büyük siber koruma firmalarından biri olarak yeni bir duyuru gerçekleştirdi. Bu bağlamda Microsoft Hyper-V ve Azure bulut yönetimi ve güvenliği çözümleri konusunda dünya çapında bir tedarikçi olan 5nine‘ın satın alındığını açıkladı. Anlaşmanın bir parçası olarak 5nine, Acronis’in% 100 bağlı ortaklığı olacak.
İlginizi çekebilir; Acronis CEO’su Serguei Beloussov röportajı | Blockchain ile siber güvenlik
5nine, Hyper-V için uçtan uca bulut çözümleri ve Hyper-V ve Azure için ilk ve tek çok katmanlı güvenlik çözümü sunuyor. Yenilikçi, güçlü ve kullanımı kolay yazılımı maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ve güvenlik risklerini azaltmak için tasarlandı. Acronis, 5nine teknolojisini Acronis Siber Platformu‘na entegre etti ve Acronis Siber Bulut Çözümleri portalı üzerinden yeni hizmetler sunacak. Böylece 5nine’a ait çözümler, yönetilen servis sağlayıcıların (MSP’ler) ve BT kuruluşlarının bulut hizmeti düzenlemesini basitleştirmesini, yeni iş oluşturmasını ve müşterilerin ihtiyaçlarını yönetmesini sağlayacak.
Acronis, 5nine ile birlikte müşterilere ve iş ortaklarına, iş yüklerini fiziksel veya sanal altyapılarından Acronis Siber Altyapı, Microsoft Azure veya her ikisine geçirmek için daha kolay bir yol sunacak. 5nine’ın bulut geçişini, yönetimini, izlemesini ve yenilikçi iş yükü yönetim araçlarını ve süreçlerini birleştirme becerisi, müşterilerin Beş Siber Koruma Vektörü‘nü kapsamasını sağlayacak. Bu sayede tüm verilerin (SAPAS), uygulamaların ve sistemlerin güvenliğini, erişilebilirliğini, gizliliğini, orijinalliğini sağlayacak.
5nine İcra Kurulu Başkanı Karen Armor, “Acronis ile birleştirerek, ürün yeniliğini hızlandırabilir, dağıtım kanalımızı genişletebilir ve mevcut teknolojimizi kaldırarak müşteri gereksinimlerini karşılayabileceğiz” dedi. “Müşterilerimiz adına Microsoft sanal makinelerini yönetme ve koruma konusunda neredeyse on yıllık deneyimden edinilen bilgiler sayesinde, bu satın almanın bulut benimsemesini teşvik edeceği ve dünya çapında güvenli ve güvenilir bulut altyapısı dağıtımları sağlayacağından eminiz”
Acronis, 5nine’nın BT kanalındaki 50.000’den fazla partnerlerine ve ortağının değerini görerek MSP’lerin ve bulut servis sağlayıcılarının hibrit altyapı iş yüklerini daha iyi yönetmelerini sağlayacak. Acronis’in altyapı dağıtım gereksinimlerini lokasyona, bütçeye ve kullanım durumuna göre karşılayabilmesi, Acronis Siber Altyapı, Microsoft Azure ve daha fazlası ile siber koruma sağlamak için onlara en üst düzeyde kontrol ve esneklik sağlıyor olacak.
Acronis Kurucusu ve CEO’su Serguei “SB” Beloussov, “Siber koruma ürünleri ve hizmetleri portföyümüze 5nine’ın çözümünü ekleyerek, ortaklarımıza ve müşterilerimize Microsoft hibrit bulut platformunu benimsemenin kolay bir yolunu sunuyoruz. Birleştirilmiş bir çözümle, kuruluşlar tümünü bulutlara taşıyabilecek veya iş yüklerini buluta taşıyabilecek ve daha sonra hem kurum içi hem de bulut sanal makinelerini tek bir arayüzle yönetebilecek. Acronis’in kullanımı kolay, tek cam bölmesini genişleterek BT yöneticilerinin tüm iş yükleri için siber korumayı izlemesi, yönetmesi ve sağlamasını sağlayarak iki çözümün işlevselliğini birleştirmeyi düşünüyoruz ”dedi.
Acronis, 5nine’nın ödüllü Bulut Yönetimi, Bulut Geçişi ve Güvenlik Platformu’na yatırım yapmaya ve geliştirmeye devam edecek. Her iki şirket de geniş bir deneyime sahip olmasıyla ve Microsoft ekosisteminde olması sayesinde Microsoft Gold Certified iş ortakları, Microsoft Azure’un daha fazla benimseme kazanmasıyla yenilemeyi sürdürmeyi planlıyor.
Güvenlik
ESET yeni güvenlik yazılımlarını piyasaya sürdü
Bilgisayarlar için güvenlik yazılımları üreten ESET, özel olanın özel kalması için yeni güvenlik sorunlarına odaklanmış 2020 model yazılımlarını piyasaya sürdü.
İlginizi çekebilir: Google yönetiminde, yeni bir dönem başlıyor!
İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısında ESET NOD32 Antivirus’ün yanı sıra Internet Security ve Smart Security Premium programlarının 2020 yılı sürümleri tanıtıldı. Yeni sürümler, en güncel virüs, truva atı, solucan, rootkit ve botnetleri koruyor. Ayrıca oltalama teknikleri, fidye yazılımları, casus programları ve kripto madenci yazılımları gibi kötü amaçlı kodlarla mücadele etmek için tasarlandı.
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 130 milyon yeni zararlı yazılım ortaya çıkarken, her 4 saniyede bir ESET yazılımları bir tehtidle karşılaşıyor. Yeni sürümlerle birlikte, 13 ana koruma modülü oluşturulmuş durumda. Bu 13 modülün yanı sıra Web Kamerası Koruması, Akıllı Ev Koruması, Oyun Modu, Ebeveyn Kontrolü, Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Koruması, Parola Yöneticisi ve Güvenli Veri Şifrelemesi gibi onlarca modül daha, verilerimize ulaşmaya çalışanlara karşı koyuyor.
Gizliliğe yönelik yapılan yeni sürüm yükseltmelerinde, makine öğrenmesi ile birçok farklı algoritma çalışıyor. Ayrıca ESET tarafından sunulan Tam Disk Şifrelemesi özelliği ile ESET Full Disk Encryption (EFDE) ile çözüm sunuyor.