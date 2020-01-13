Tesla yazılımlarını kıran hacker’a Model 3 ve 1 milyon dolar ödül!

Tesla, Model 3’ün yazılımını kırmayı başaran bilgisayar korsanlarına bu arabayı hediye edeceğini üstüne de 1 milyon dolar hediye edeceğini açıkladı. Sizde, hızlı para kazanmak istiyorsanız bu fırsatı kaçırmayın.

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Pwn2Own isimli siber güvenlik yarışması her sene Amerika’nın Vancouver şehrinde, Mart ayında başlıyor. Güvenlik üzerine yapılan yarışmada, şimdiye kadar yapılmış güvenlik altyapıları kullanılarak uzmanlar ve güvenlik araştırmacıları eşliğinde yarışmacılar çeşitli testlere tabii tutuluyor.

Yarışmayı kazananları cömertçe bir hediye karşılıyor. Basın bülteninde aktarılanlara göre, Tesla araçlarının güvenlik altyapısı üç aşamalı güvenlik katmanlarından oluşuyor. Yani her katmana tek tek ulaşmak bir hayli zor görünüyor. Aşılan her bariyer için uzun mesai harcanması gerekiyor.

Bu büyük ödüle bakarsak, ilk protokole ulaşmak için kompleks bir yapıyı aşmanız gerekiyor. Aracın içerisinde birden fazla sistem çalışıyor. Üç farklı birbirine bağlı sistemler mevcut. Komplike exploid’i sistemin içerisine yerleştirebilen ve arbitrary kodlarına ulaşan katılımcı yarışmayı kazanacak.

Eğer istenirse, 500 bin dolar nakit para ve Model 3 ile katılımcı yarışmayı terk edebilecek. Bu para bana yetmez, daha fazlasını isteyen hackerlar, Model 3’ün çevre birimlerine sızarak bu ödülü ikiye katlayabilecek.

Tesla’nın kendi yazılımlarını olabildiğince güvenli hale getirme arayışı çok değerli. Böylece, dünyanın en güvenli aracı olma ünvanını da kazanmasını bekliyoruz.