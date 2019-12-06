Haber
Tesla Cybertruck, dizüstü bilgisayarlara ilham veriyor
Tesla Cybertruck, geçtiğimiz günlerde şirket CEO’su Elon Musk tarafından tanıtılmış ve sıra dışı tasarımıyla dikkatleri epeyce üzerine çekmişti. Bu farklı tasarım, dizüstü bilgisayarlara da ilham kaynağı olacağa benziyor.
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Tesla araçların, otomobil pazarında eğlence odaklı özelliklere sahip tek marka olmasından ötürü böyle bir paylaşımın yapıldığı tahmin ediliyor.
Sıra dışı tasarım: Tesla Cybertruck
Başlangıç fiyatı ABD için 39 bin 900 dolar olarak açıklanan araç, tanıtımının üzerinden bir hafta bile geçmeden 200 bin ön sipariş almayı başardı. Aracın en gelişmiş versiyonu, 0-100 km/h hıza 2.9 saniyede ulaşabilirken, bu haliyle piyasadaki bir çok yüksek performanslı otomobili geride bırakmayı başarıyor. Ayrıca aracın tüm versiyonları 3,500 kilo taşıma ve 14 bin kilo çekme kapasitesine sahip. Cybertruck ile ilgili bilgileri, buradaki yazımıza göz atarak daha da detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S11+ devasa batarya ile gelecek
Samsung Galaxy S11+ modeli kuşkusuz, hemen her anlamda yüksek performans sunacak bir model olacak. Görünüşe bakılırsa Samsung, bu yüksek performansı büyük bir batarya ile destekleyerek, rakiplerini alt etmeye çalışacak.
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Samsung’un, bir amiral gemisi cihazda şimdiye kadar kullandığı en büyük batarya
Bu batarya, Güney Kore’de, SafetyKorea adlı bir sertifika ajansında, EB-BG988ABY model numarasıyla kayıt altına alınmasıyla gün yüzüne çıktı. Paylaşılan fotoğrafta da görüldüğü üzere, Samsung Galaxy S11+ piyasaya, 5000 mAh gibi günümüz amiral gemisi modellerinde görmeye pek de alışık olmadığımız kapasitede bir batarya ile gelecek.
Ayrıca bu değer, Samsung markasını taşıyan, üst seviye bir telefonda şimdiye kadar kullanılmış en büyük kapasitedeki pil anlamına geliyor. Şu anda Samsung‘un, en büyük bataryalı amiral gemisi modeli ünvanı Samsung Galaxy S10 5G modelindeki 4500 mAh kapasiteli bataryaya ait. Samsung Galaxy S10 5G‘nin hemen ardından Galaxy Note 10+ modelindeki 4300 mAh ve Galaxy S10+ modelindeki 4100 mAh kapasitelerindeki pillerle, sıralama devam ediyor.
Biraz daha geriye gidecek olursa, iki sene önce Samsung Galaxy S9+ modelindeki pil 3500 mAh gibi bir değerle karşımıza çıkıyordu. Asıl ilginç olansa, Samsung’un o tarihe kadar, sadece dört farklı modelde bu kapasiteye eşdeğer veya üzerinde bir batarya barındıran telefonlar piyasaya sürmüş olması.
Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da, devasa bataryalı Samsung Galaxy S11+ için, Samsung Galaxy Note 10+ modelinden tanıdığımız 45 W hızlı şarj teknolojisine yer verilmesi bekleniyor. Ayrıca kablosuz hızlı şarj ve ters hızlı şarj da (telefonun arkasına, kablosuz şarj olma özelliği olan kulaklık vs. gibi aksesuarlarınızı şarj etmeye yarayan özellik) destekleyeceği söylenenler arasında.
Samsung Galaxy S11+’ın sahip olacağı yeniliklerle, en iyi deneyim için 5000 mAh batarya şart
Samsung Galaxy S10+ içindeki devasa batarya, rakipsiz bir pil ömrü sunsa da, Samsung Galaxy S11+ ile gelen yenilikler için yeterli olmayacağı oldukça açık. Bu yüzden Samsung, pil konusunda büyük bir kapasite artışına gitti.
Bataryadaki bu büyüme, 0.5 inç büyüme ile 6.4 inçten, 6.9 inçe çıkan ekrana oldukça yardımcı olacak. 120 Hz yenileme değerine sahip Infinity-O ekran, çok akıcı bir deneyim sunacak. Güney Kore’li şirket, şu anda 60 Hz yenileme değerini standartlaştırmaya çalışan rakipleri OnePlus ve Google‘ın seneye tanıtacağı 120 Hz ekran akımına, onlardan daha erken katılacak. Ayrıca batarya sorununa da hatırı sayılır bir çözüm getirecek gibi görünüyor.
Bir başka beklenen yenilik ise 5G desteği. Amerika pazarında satılacak modellerde Snapdragon X55 modemiyle desteklenen, yeni Snapdragon 865 işlemcisine yer verilecek. Samsung Galaxy S11+ diğer pazarlarda ise Samsung‘un kendi ürettiği 5G modem destekli Exynos 990 işlemcisiyle yer alacak. 5G modemler henüz çok yeni ve güç tasarrufu konusunda, maalesef çok da tasarruflu değiller. Yani üreticilerin, daha büyük bataryalarla gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi de bu.
Samsung Galaxy S11+ kutudan, Android 10 tabanlı One UI 2.0 ile çıkacak. Bu işletim sistemi kombinasyonuyla Samsung Galaxy S11+, Android 9 tabanlı One UI kullanan S10 ailesine göre daha az güç tüketecek.
Oyun
Kerbal Space Program’ın genişleme paketi PS4 ve Xbox One’da!
Kerbal Space Program oyunun yeni genişleme paketi konsol platformları olan PS4 ve Xbox One için bugün itibariyle yayında. Paketleri oyuncular, oyun marketlerinden satın alabiliyorlar.
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Private Division ve Squad bugün yaptığı bir duyuru ile Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion ek paketinin artık PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X de dahil tüm Xbox One cihaz ailesine geliyor.
Kerbal Space Program Enhanced Edition için beklenen bu ikinci genişleme, konsoldaki yeni ve halihazırdaki oyuncular için bolca taze içerik getiriyor.
Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion, oyuncuların oyun deneyimini geliştirmek yeni özellikler getiriyor. Genişleme paketi; menteşeler, rotorlar, pistonlar ve buna benzer çeşitli şekil ve boyutlarda tüm yeni robotik parça çeşitlerini sunuyor.
Bu yeni parçaların eklenmesi, her zamankinden daha karmaşık araçlar ve gemiler oluşturma yeteneği sunarak oyuncuların orijinal Kerbal Space Program Enhanced Edition sürümdeki yeteneklerinin ötesine geçmelerini sağlıyor.
Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion, oyuncuların gök cisimlerini keşfederken edindikleri deneyimi de değiştiriyor. Sistem genelinde gezegenlere dağılmış olan yeni yüzey özellikleri, roverlara tutturulmuş yeni bir robotik kol ile analiz edilebilecek. Bu yüzey özellikleri arasında cryovolkanlar, meteoritler, kraterler ve oyuncuların araştırması için daha birçok gizemli nesneler bulunuyor.
Private Division Yönetici Yapımcısı Michael Cook, “Kerbal Space Program, uzayı keşfetmekle ilgili anlayışları değiştirdiklerini belirtti: “Oyunu güncellemeye ve ona daha yüksek kalitede, harika KSP içeriği sağlamaya devam ederek, daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeye ve bunların arkasındaki bilime olan ilgisini artırıyoruz.”
Samsung
Samsung cihazlarınızın Android 10’a geçiş tarihlerini öğrenin!
Samsung, meraklı kullanıcılarını tatmin etmek için güncelleme takvimlerinin durumlarını guncelmiyiz.com adresi üzerinden sunuyor. Kontrol ettiğimiz bugün itibariyle firmanın müşterilerine bir sürprizimiz var.
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Koreli marka, üç aydır yeni Android güncellemesi Q’yu kullanıcılarına sunmak için belli başlı beta testlerine sokmaktaydı. Son amiral gemileri olan Galaxy Note 10, Note 10+, S10 ve S10+ için 3 aydır bu süreç devam ediyor.
Neredeyse Beta 5 inşasını alan cihazların Ocak ayında, stabil güncellemeyi alacakları kesinleşmişti. Fakat, firma son bir atakla, son iki senedir çıkarttığı üst seviye cihazlarına önümüzdeki senenin ilk ayı itibariyle bu yükseltmeyi vereceğini müjdeledi.
Türkiye’deki kullanıcıların da dahil olduğu bu güncelleme firmanın ülkemizdeki kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla kurduğu guncelmiyiz.com adresine yansımaya başladı.
Tarihlerin, ay içerisinde belli bir aralıkta verildiği takvime buradaki linkten ulaşabiliyorsunuz. Listede en dikkat çekici unsur, Galaxy S9 ve S9+ gibi bir önceki senenin amiral gemi modeli olan cihazların S10 gibi daha yeni cihaz ailelerinden önce güncelleme alması oldu.
Ülkemizde de S9 serisi telefonların yoğun kullanımda olduğunu düşünürsek, belki de firma yoğun kullanıcı sınıfını öncelikli davranmak istemiş olabilir. Şu an listede öncelikli olarak Galaxy M20, A30, S9, S9+, Note 9, Note 10, Note 10+, S10e, S10, S10+ olarak belirlenmiş.
Firmanın yayınladığı diğer cihazların da yavaş yavaş bu sıralamaya eklenmesi bekleniyor. S9 ve S9+ 31 Aralık- 31 Ocak tarihlerinde güncelleştirmeyi edinebiliyorken, S10 ve S10+ akıllılarının, 5 Aralık – 5 Ocak arasında yükseltmeye kavuşacakları biliniyor.